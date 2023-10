180-Grad-Kehrtwende Londons: Keine Entsendung von Soldaten in Ukraine

Londons Politik scheint dem Wetter im Königreich gleich zu werden ‒ unbeständig. Erst erklärt der Verteidigungsminister Shapps, man werde britische Soldaten in die Ukraine schicken. Kurz danach rechtfertigt sich Premierminister Sunak und dementiert dies.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat die Erklärung des Verteidigungsministers Grant Shapps dementiert, wonach das britische Militär angeblich in die Ukraine geschickt werde. Der Premierminister wörtlich:

„Es werden keine britischen Soldaten in den aktuellen Konflikt geschickt.“

Zuvor hatte der britische Verteidigungsminister erklärt, dass das Vereinigte Königreich die Möglichkeit der Stationierung seiner Streitkräfte in der Ukraine zur Ausbildung von ukrainischen Soldaten erwäge.

Bei einem Besuch in Burnley am Sonntag brachte Sunak zum Ausdruck, er wolle die Situation „absolut klarstellen“, und behauptete, Shapps habe nicht gemeint, dass britische Soldaten während des Konflikts mit Russland in der Ukraine stationiert würden. Das Vereinigte Königreich bilde schon seit langem ukrainische Soldaten auf britischem Boden aus, hieß es.

Sunak zufolge habe der Verteidigungsminister eigentlich gemeint, dass „es durchaus möglich sein könnte, dass wir eines Tages in der Zukunft einen Teil dieser Ausbildung in der Ukraine durchführen“. Aber das sei „etwas Langfristiges, nicht etwas für das Hier und Jetzt“, so der britische Premierminister.