200 palästinensische Gefangene trotz israelischer Unnachgiebigkeit freigelassen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

25. Januar 2025

Der israelische Gefängnisdienst hat die Freilassung von 200 palästinensischen Gefangenen und Inhaftierten in der zweiten Phase des Gefangenenaustauschs mit dem palästinensischen Widerstand bekannt gegeben.

Ehemalige palästinensische Gefangene, die von „Israel“ freigelassen wurden, gestikulieren, während sie in einem der Busse des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) fahren, der sich am 25. Januar 2025 in der Stadt Beitunia in der Nähe von Ramallah im besetzten Westjordanland bewegt. (AFP)

200 palästinensische Gefangene und Häftlinge wurden heute, am Samstag, in der zweiten Phase des Gefangenenaustauschabkommens freigelassen, wie der israelische Gefängnisdienst mitteilte.

Nach Angaben der Kommission für Angelegenheiten von Häftlingen und ehemaligen Häftlingen und der Palästinensischen Gefangenenvereinigung umfasste die zweite Gruppe 200 palästinensische Gefangene und Häftlinge mit lebenslangen und langen Haftstrafen.

Drei Busse mit den palästinensischen Gefangenen und Häftlingen, die vom Widerstand befreit wurden, kamen in der Stadt Ramallah im Westjordanland an, wo ein großer öffentlicher Empfang für sie abgehalten wurde.

Drei Busse mit 114 befreiten palästinensischen Häftlingen sind in #Ramallah im besetzten #Westjordanland eingetroffen.

Die Korrespondentin von Al Mayadeen, Nisrine Selmi, berichtet über weitere Einzelheiten.#GazaPrevailsAgainstGenocide#غزة_تهزم_الإبادة https://t.co/sNhShBojMV

– Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 25. Januar 2025

Befreite palästinensische Gefangene sind während der zweiten Operation zum Austausch von Gefangenen seit dem Waffenstillstand in die Arme ihrer Familien zurückgekehrt.

Gemäß dem Abkommen #GazaCeasefire soll die erste Phase des dreistufigen Abkommens sechs Wochen dauern, wobei 33 israelische Gefangene … pic.twitter.com/eFtXCuWlSk

– Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 25. Januar 2025

Unter den freigelassenen Gefangenen befanden sich Mohammad al-Arida, einer der Helden der Operation Freedom Tunnel, sowie Iyad Jaradat, der an der Operation teilgenommen hatte.

Auch Raed al-Saadi, der am längsten unter den Gefangenen von Dschenin einsaß und im Rahmen seiner zwei lebenslangen Freiheitsstrafen und 20 Jahren insgesamt 36 Jahre in den Besatzungsgefängnissen verbracht hatte, und Thabet al-Mardawi, der beschuldigt wurde, im Shatta-Gefängnis einen Tunnel gegraben und einen Ausbruchsversuch unternommen zu haben, wurden freigelassen.

Die Mutter des seit 1994 inhaftierten Mohammad al-Mallah würdigte die „Revolutionäre“ für die Befreiung ihres Sohnes.#Ramallah#GazaPrevailsAgainstGenocide#غزة_تهزم_الإبادة https://t.co/eeyw2Jel7K

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 25. Januar 2025

Im Rahmen des heutigen Austauschs wurde auch der Gefangene Houssam Abed freigelassen, der drei lebenslange Haftstrafen und 55,5 Jahre verbüßt hatte.

Währenddessen trugen Menschenmengen in Ramallah die freigelassenen Gefangenen auf ihren Schultern und schwenkten das Victory-Zeichen, während die Gefangenen und Inhaftierten dem palästinensischen Widerstand in Gaza dankten, der der Grund für ihre Freilassung war.

Gaza empfängt 16 freigelassene Häftlinge

Zeitgleich mit der Ankunft der Busse mit den freigelassenen Gefangenen und Häftlingen im Westjordanland kamen 16 im Gaza European Hospital in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen an, wo sich Menschenmengen versammelten, um sie zu empfangen und für den Widerstand zu singen.

Als der Korrespondent von Al Mayadeen in Gaza dies sah, sagte er: „Zum ersten Mal seit dem 7. Oktober hören wir im Gazastreifen die Klänge von Freudenschreien bei der Rückkehr der freigelassenen Häftlinge.“

In der Zwischenzeit kamen einige palästinensische Gefangene und Häftlinge, die aus Palästina deportiert werden sollten, am Grenzübergang Rafah auf ihrem Weg nach Ägypten an.

Zwei Busse mit 70 palästinensischen Gefangenen, die nach ihrer Freilassung lebenslange Haftstrafen verbüßen, fuhren auf ägyptisches Gebiet.

Zuvor hatte ein hochrangiger palästinensischer Beamter Al Mayadeen mitgeteilt, dass Algerien, Tunesien und die Türkei bereit seien, palästinensische Häftlinge aufzunehmen, die unter der Bedingung der Abschiebung aus Palästina entlassen wurden. Sie müssen jedoch zunächst nach Ägypten reisen.

Laut Reuters wurden unter Berufung auf palästinensische Beamte etwa 70 nach Ägypten abgeschoben, weitere 16 nach Gaza, während die übrigen Häftlinge in das besetzte Westjordanland entlassen werden.

Gaza: ein Modell für die globale Befreiung

Eine Reihe von freigelassenen Gefangenen und Häftlingen würdigten die Menschen in Gaza und ihren Widerstand, da sie ohne deren Opfer nicht das Licht der Freiheit erblickt hätten.

Ein entlassener Häftling sagte gegenüber Al Mayadeen: „Wir danken Gaza und seinen Menschen … Sie haben Ihr Versprechen erfüllt.“

„Wir danken #Gaza und seinen Menschen … Sie haben Ihr Versprechen erfüllt.“

– Freed Palestinian detainee in #Ramallah to #AlMayadeen#GazaPrevailsAgainstGenocide#غزة_تهزم_الإبادة https://t.co/cRHq1qadQk

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 25. Januar 2025

Ein anderer Häftling sagte: „Wir danken den Menschen in Gaza. Unsere Freiheit verdanken wir dem Widerstand, den wir bewahren müssen.“

„Wir müssen vereint bleiben“, betonte er.

Ein anderer sagte: „Wir würdigen unser Volk in Gaza, das große Opfer gebracht hat.“

Der befreite Häftling Wael al-Jaghoub sagte gegenüber Al Mayadeen: „Unsere Freiheit ist der Freiheit unseres Volkes und ganz Palästinas einen Schritt näher gekommen“, und erklärte, dass diese Freiheit der legendären Standhaftigkeit von Gaza zu verdanken sei.

Er fügte hinzu: „Wir verneigen uns vor Gaza, das ein Vorbild für die globale Befreiung ist, und vor jedem Palästinenser, der dazu gehört.“

Al-Jaghoub dachte über die Situation der palästinensischen Gefangenen und Häftlinge in israelischen Gefängnissen nach und sagte: „Was in den Gefängnissen geschieht, ist ein vollwertiges Kriegsverbrechen, das aus Hunger, Folter, Angriffen und medizinischer Vernachlässigung besteht.“ Er wies auch darauf hin, dass „die Besatzung verhindert, dass Nachrichten die Gefangenen erreichen, und sie vollständig von der Außenwelt isoliert.“

Einer der freigelassenen Gefangenen sagte, dass ihm bei seiner Freilassung ein Shin-Bet-Beamter sagte: „Wir sind immer noch hier“, woraufhin er ihm antwortete: „Wir auch.“

Die freigelassenen Gefangenen und Inhaftierten betonten, dass sie zum Widerstand stehen, und schworen, dass er nicht gebrochen werden wird und dass Gaza weiterhin jeder Aggression standhalten wird.

„Für uns gibt es nur Tod oder Sieg“, behaupteten sie und dankten den al-Qassam-Brigaden, den al-Quds-Brigaden und allen Widerstandsgruppen, die unerschütterlich vor Ort bleiben und schließlich alle Gefangenen und Inhaftierten befreien werden.

Die Freilassung der palästinensischen Gefangenen und Inhaftierten erfolgt, nachdem die Hamas vier Soldatinnen freigelassen und sie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz auf dem Palästina-Platz in Gaza-Stadt übergeben hat.

