Trump Admin Reportedly Implements Widespread Freeze on Foreign Aid-Except to Israel and Egypt | Common Dreams „Guess which country was exempted…?“ wrote the investigative outlet Drop Site News.

Der neu bestätigte US-Außenminister Marco Rubio spricht während einer Vereidigungszeremonie im Zeremonienbüro des Vizepräsidenten im Eisenhower Executive Office Building am 21. Januar 2025 in Washington, DC.

(Foto: Alex Wong/Getty Images)

Trump-Administration setzt Berichten zufolge weitreichendes Einfrieren der Auslandshilfe um – mit Ausnahme von Israel und Ägypten

Eloise Goldsmith

24. Januar 2025

Das US-Außenministerium hat Berichten zufolge am Freitag mitgeteilt, dass es fast die gesamte US-Auslandshilfe einfriert – mit Ausnahmen für Nahrungsmittelsoforthilfe und die Finanzierung ausländischer Militäreinsätze für zwei US-Verbündete, Israel und Ägypten, wie aus einem Kabel hervorgeht, das mehreren Medien vorliegt.

„Raten Sie mal, welches Land davon ausgenommen wurde …?“ schrieb das investigative Medium Drop Site als Reaktion auf das Kabel, das der unabhängige Journalist Ken Klippenstein in den sozialen Medien geteilt hatte.

Die Ausnahmeregelung für Israel folgt auf 15 Monate nahezu uneingeschränkter Unterstützung der US-Regierung für die israelische Regierung während ihres Militäreinsatzes im Gaza-Streifen, der nach dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 begann und nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden zum Tod von Zehntausenden Palästinensern führte. Am Sonntag trat ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas in Kraft, doch seitdem hat Israel die Stadt Dschenin im Westjordanland angegriffen.

Andere traditionelle Verbündete der USA, wie die Ukraine und Taiwan, sind nicht in der Liste der Ausnahmen von der Waffenruhe aufgeführt. Trump ist seit Langem ein Kritiker der NATO, der die Ukraine beizutreten hofft, und hat die Höhe der US-Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen eine Invasion durch Russland kritisiert.

Am Montag, seinem ersten Tag im Amt, erließ Trump eine Durchführungsverordnung, in der er eine 90-tägige Aussetzung der ausländischen Entwicklungshilfe der USA forderte, um die „programmatische Effizienz und die Übereinstimmung mit der Außenpolitik der Vereinigten Staaten“ zu bewerten. In diesem jüngsten Memo, das von Außenminister Marco Rubio unterzeichnet und an Botschaften weltweit geschickt wurde, wird diese Richtlinie jedoch weiter konkretisiert.

Die USA „dürfen keine vom Außenministerium oder USAID finanzierte Auslandshilfe ohne die Genehmigung des Außenministers oder seines Beauftragten bereitstellen“, heißt es in dem Telegramm, das sich auf die United States Agency for International Development bezog.

Darüber hinaus „dürfen keine neuen Verpflichtungen für Auslandshilfe eingegangen werden, bis der Minister nach einer Überprüfung einen entsprechenden Beschluss gefasst hat“, und „für bestehende Auslandshilfe-Zuschüsse müssen die für die Auftragsvergabe und die Zuschüsse zuständigen Beamten unverzüglich einen Stopp der Arbeiten anordnen“.

Politico, das ebenfalls Rubios Memo erhalten hatte, berichtete, dass „aus der Anordnung des Präsidenten [vom Montag] nicht klar hervorging, ob sie sich auf bereits bewilligte Mittel oder die Ukraine-Hilfe auswirken würde. Die neue Richtlinie bedeutet, dass keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden, um Hilfsgelder an bereits von der US-Regierung genehmigte Programme zu verteilen, so drei derzeitige und zwei ehemalige Beamte, die mit der neuen Richtlinie vertraut sind.“

„Das Außenministerium hat bei der Auslandshilfe einfach total auf Atomkraft gesetzt“, sagte ein Beamter des Außenministeriums gegenüber Politico.

Im Haushaltsjahr 2023, dem letzten Jahr mit vollständiger Regierungsberichterstattung, gaben die USA 68 Milliarden US-Dollar für Verpflichtungen im Bereich der Auslandshilfe aus, die von der wirtschaftlichen Entwicklung bis hin zu Gesundheit und Umwelt reichten. Die Ukraine war in diesem Jahr mit 17 Milliarden US-Dollar der größte Empfänger von Auslandshilfe, gefolgt von Israel mit 3,3 Milliarden US-Dollar.

Laut The Associated Press, die ebenfalls in den Besitz des Telegramms gelangte, war der Beschluss besonders enttäuschend für humanitäre Helfer, die gehofft hatten, dass Gesundheitskliniken und andere Gesundheitsprogramme weltweit von der Finanzierungsblockade verschont bleiben würden.

