50 Raketen auf Israel abgefeuert – Hisbollah reagiert auf Ermordung von syrischen Kindern und Zivilisten

17. August 2024

Nach dem Abschuss von Hunderten von Raketen und Drohnen aus dem Libanon sind im Norden Israels und auf dem besetzten syrischen Golan Brände ausgebrochen. (Foto: Videoaufnahme, über soziale Medien)

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Nach dem israelischen Angriff auf den Südlibanon, bei dem 11 Menschen, darunter zwei Kinder, getötet wurden, hat die Hisbollah geantwortet.

Mehr als 50 Raketen wurden aus dem Südlibanon auf das nördlich von Israel gelegene Obergaliläa abgefeuert, berichteten israelische und arabische Medien am Samstagmorgen.

Israelische Medien berichteten, dass in Margaliot zwei Menschen verletzt und ein Gebäude durch den Beschuss beschädigt worden sei. Später meldete die israelische Nachrichten-Website Walla, dass es sich bei den verwundeten Israelis um Soldaten handele, wobei der Zustand eines von ihnen als kritisch beschrieben wurde.

Die libanesische Hisbollah erklärte in einer Erklärung, zwei Angriffsdrohnen hätten das Militärlager Marj im Norden Israels angegriffen und mehrere Soldaten getötet und verletzt.

Der Korrespondent von Al Jazeera meldete, dass in Safed und einer Reihe von Städten und Ortschaften in Obergaliläa Sirenen zu hören waren.

Der israelische Fernsehsender Channel 13 berichtete ebenfalls von einem schweren Raketenangriff aus dem Libanon auf das Obere Galiläa, wobei Dutzende von Raketenabschüssen festgestellt worden seien.

Israelische Medien berichteten von hoher Alarmbereitschaft an der Nordgrenze nach dem israelischen Angriff auf das Gebiet von Nabatieh im Südlibanon und riefen die Bewohner des Oberen Galiläa auf, sich in der Nähe von Schutzräumen und geschützten Gebieten aufzuhalten.

Zuvor waren bei einem israelischen Überfall auf das Wadi al-Kfour im Bezirk Nabatieh mindestens 10 Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und weitere verletzt worden.

Ein weiterer Libanese wurde bei einem separaten israelischen Angriff im Libanon getötet und weitere verwundet.

Die israelischen Angriffe im Südlibanon fanden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Samstag im Morgengrauen statt.

Die Nationale Nachrichtenagentur des Libanon teilte mit, dass alle bei dem ersten Angriff Getöteten syrische Staatsangehörige waren und dass die endgültige Zahl erst nach der Durchführung von DNA-Tests zur Feststellung ihrer Identität bekannt gegeben werden würde.

Die israelische Armee teilte ihrerseits in einer Erklärung mit, ihre Flugzeuge hätten „in der vergangenen Nacht ein Waffendepot der Hisbollah in der Gegend von Nabatieh angegriffen“.

Die grenzüberschreitende Eskalation geht weiter, da Israel einen Angriff des Irans und der Hisbollah als Reaktion auf die Ermordung des Leiters des politischen Büros der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, Ismail Haniyeh, während seines Besuchs in Teheran und des militärischen Befehlshabers der Hisbollah, Fouad Shukr, bei einem Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut erwartet.

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober hat sich die libanesische Hisbollah-Bewegung direkt, wenn auch in relativ begrenztem Umfang, in den Krieg gegen die israelische Besatzung eingeschaltet.

In den letzten Wochen haben die Kämpfe jedoch an Intensität zugenommen, was zu der Befürchtung geführt hat, dass ein umfassender Krieg zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee unmittelbar bevorsteht.

Israel hat Teile des Libanon jahrzehntelang besetzt und das Land erst im Jahr 2000 nach hartem libanesischem Widerstand unter Führung der Hisbollah verlassen.

Israel versuchte 2006, den Libanon erneut zu besetzen, scheiterte jedoch, was der Libanon als großen Sieg gegen Israel betrachtet.

Israel hält jedoch weiterhin Teile des Libanon besetzt, insbesondere die Region der Sheeba-Farmen.

Die Hisbollah hat geschworen, jeden Zentimeter des Libanon, der von Israel völkerrechtswidrig besetzt wurde, zurückzuerobern.

(PC, AJA)

Übersetzt mit deepl.com

