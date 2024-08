https://english.almayadeen.net/news/politics/hezbollah-unveils-underground-imad-4-missile-facility–foota



Hisbollah enthüllt unterirdische Imad-4-Raketenanlage: Filmmaterial

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Militärische Medien des Islamischen Widerstands im Libanon

16 Aug 2024

Das Video mit dem Titel „Our Mountains, Our Strongholds“ (Unsere Berge, unsere Festungen) zeigt die Anlage „Imad 4“, die die Fähigkeiten der Hisbollah im Bereich der Raketentechnik verdeutlicht.

Die Hisbollah, der islamische Widerstand im Libanon, hat ein neues Video veröffentlicht, in dem eine ausgeklügelte unterirdische Anlage und ein ausgedehntes Tunnelnetz mit Abschussrampen für Raketen gezeigt werden.

Das Video mit dem Titel „Our Mountains, Our Strongholds“ (Unsere Berge, unsere Festungen) zeigt die Anlage Imad 4, die die Raketenfähigkeiten des Widerstands unterstreicht.

Das Filmmaterial zeigt Hisbollah-Freiheitskämpfer in einem ausgeklügelten unterirdischen Komplex mit sichtbaren Schildern, die die Anlage als Imad 4 kennzeichnen und den Koranvers zeigen: „Bereitet gegen sie vor, was immer ihr an [militärischer] Macht habt.“

Auf dem Video ist auch zu sehen, wie sich Raketenwagen aus dem Inneren der Anlage zu einer Sprengtür bewegen, um sie für den Abschuss vorzubereiten.

In dem Video wurden Auszüge aus einer Rede von Sayyed Hassan Nasrallah verwendet, in der er behauptet, dass „der Widerstand stärker ist als je zuvor seit seiner Gründung in der Region“.

Al Mayadeen analysiert das Video der Hisbollah

Die Quellen vonAl Mayadeen enthüllten, dass Imad 4 über ein hochmodernes technisches System und ein sicheres Kommunikationsnetz verfügt, das die Anlage mit der Außenwelt verbindet und es ihr ermöglicht, Abschussbefehle innerhalb von Minuten zu erhalten, und fügten hinzu, dass die Kommunikation des Netzes aus Sicherheitsgründen stark verschlüsselt sein soll.

Die Quellen gaben auch bekannt, dass die Anlage mit einem umfassenden Logistikteam sowie speziellen Bau-, Sicherheits- und Backup-Startteams ausgestattet ist. Diese Teams arbeiten auf der Grundlage vorher festgelegter Koordinaten für die Startvorgänge.

Exklusiven Quellen zufolge ist die Anlage außerdem mit einem Feldlazarett und genügend Vorräten ausgestattet, um die Insassen acht Monate bis zu einem Jahr lang zu versorgen.

Dieselben Quellen wiesen auch darauf hin, dass der Widerstand größere, kritischere Einrichtungen unterhält, die für größere und schwerere Raketen, einschließlich Präzisionsraketen, ausgelegt sind.

Das Video wurde kurz nach der Ankunft des US-Sondergesandten Amos Hochstein in Beirut veröffentlicht, der darauf hinwies, dass die Zeit für einen Waffenstillstand im Gazastreifen und eine Vereinbarung über die Freilassung israelischer Gefangener, die auch die Situation an den libanesisch-palästinensischen Grenzen beenden könnte, knapp wird.

Gleichzeitig werden die an den Verhandlungen in Doha beteiligten Parteien ihre Treffen am Freitag fortsetzen, da sich der israelische Völkermord im Gazastreifen der 11-monatigen Grenze nähert.

