80 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa

Erklärung der WSWS-Redaktion

8. Mai 2025

Feldmarschall Wilhelm Keitel unterzeichnet die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht, 8. Mai 1945

Die Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa finden inmitten des Wiederauflebens des Weltkriegs und des Faschismus statt.

Als die Oberbefehlshaber der deutschen Streitkräfte in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 in Berlin die Kapitulation ratifizierten, lag die Stadt in Trümmern. Die deutsche Armee war endgültig besiegt. In den Trümmern entdeckten alliierte Soldaten Beweise für die monströsen Verbrechen der Nazis gegen die Menschlichkeit.

Nur wenige Tage zuvor hatten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin und das Gefängnis Berlin-Plötzensee befreit, wo Tausende Widerstandskämpfer hingerichtet worden waren. Die Szenen, die sich ihnen boten, waren unvorstellbar grauenhaft.

Zwischen 70 und 85 Millionen Menschen kamen im Zweiten Weltkrieg ums Leben, darunter bis zu 55 Millionen Zivilisten. Der Vernichtungskrieg der Nazis forderte 27 Millionen sowjetische Bürgerleben, und 6 Millionen Juden wurden im Holocaust systematisch ermordet.

Der Krieg endete insgesamt vier Monate später mit der Kapitulation Japans nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki durch den amerikanischen Imperialismus.

Der Jahrestag des „V-E Day“ (Victory in Europe Day) wird unter den Bedingungen eskalierender globaler Konflikte begangen. Die Welt steht nicht nur am Rande eines Weltkrieges – die ersten Phasen haben bereits begonnen. Die aktuellen Konflikt- und Krisenherde erstrecken sich von Europa über den Nahen Osten und Asien bis hin zur Arktis und ins Weltall.

In der Ukraine führen die Vereinigten Staaten und die europäischen Mächte den größten Landkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, der darauf abzielt, Russland zu schwächen und zu zerstückeln. Der Konflikt, der nun schon im dritten Jahr andauert, hat bereits über eine Million Menschen getötet oder verwundet. Mit der Rückkehr Trumps an die Macht diskutieren die europäischen Mächte offen über die direkte Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine, ein Schritt, der die Eskalation des Stellvertreterkrieges zu einem umfassenden europäischen Flächenbrand zu verschärfen droht.

In den letzten Tagen haben die militärischen Zusammenstöße zwischen Indien und Pakistan scharf eskaliert, wobei indische Streitkräfte am Mittwoch Angriffe auf Ziele in Kaschmir und tief im pakistanischen Hinterland durchgeführt haben. Diese Entwicklungen drohen einen umfassenden Krieg zwischen den beiden Atommächten auszulösen, mit potenziell katastrophalen Folgen für die Region und die Welt.

Hinter dem eskalierenden Konflikt in Südasien steht die umfassende militärische Aufrüstung des US-Imperialismus gegen China, mit Taiwan als zentralem Brennpunkt. Gemeinsame Militärmanöver mit Japan, Südkorea und den Philippinen sowie verstärkte Waffenlieferungen an Taipeh sind Teil der Strategie Washingtons, China militärisch zu umzingeln.

Die Vereinigten Staaten drohen China wegen Taiwan zunehmend mit Krieg, nicht als Möglichkeit, sondern als Unvermeidbarkeit. James Stavridis, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO, warnte kürzlich: „Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass wir so nah an einem tatsächlichen Krieg mit Peking sind wie heute.“

Die faschistische Trump-Regierung, die einen globalen Handelskrieg gegen China zu einem zentralen Pfeiler ihrer Agenda erklärt hat, bereitet sich aktiv auf einen „heißen Krieg“ mit dem bevölkerungsreichsten Land der Welt vor. Chinas Bruttoinlandsprodukt hat gemessen an der Kaufkraftparität bereits das der Vereinigten Staaten überholt, was die strategischen Ängste der amerikanischen herrschenden Klasse noch verstärkt.

Trumps Plan, Kanada, Grönland, den Panamakanal und Gaza als amerikanisches Territorium zu annektieren, muss in diesem Zusammenhang verstanden werden. Diese Regionen umfassen strategische globale Handelskorridore – den Panamakanal, das Rote Meer und den Golf von Hormus sowie die Nordostpassage – und ihre Eroberung ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Durchsetzung der imperialistischen Hegemonie der USA.

Achtzig Jahre nach der Aufdeckung der Verbrechen des Nazi-Regimes werden die schrecklichsten Gräueltaten des Faschismus erneut normalisiert. Dies zeigt sich vor allem im Völkermord in Gaza, der Teil eines eskalierenden Krieges in der gesamten Region ist. Die imperialistischen Mächte, die sich verpflichtet haben, einen „neuen Nahen Osten“ unter ihrer Herrschaft zu schaffen, sind nicht nur Komplizen, sondern auch Drahtzieher der Völkermordkampagne des israelischen Staates gegen das palästinensische Volk.

Offiziellen Angaben zufolge wurden seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 50.000 Palästinenser getötet, wobei die tatsächliche Zahl der Todesopfer wahrscheinlich bei 100.000 liegt. Gaza wird systematisch ausgehungert, seit über zwei Monaten werden weder Lebensmittel noch Wasser oder Treibstoff geliefert. Mindestens 10.000 Menschen leiden unter akuter Unterernährung.

Der israelische Fernsehproduzent Elad Barashi, der mit einem rechtsgerichteten, Netanjahu nahestehenden Sender verbunden ist, forderte kürzlich die Einführung von Gaskammern und Deportationszügen in Gaza. „Männer, Frauen und Kinder – mit allen Mitteln müssen wir einfach eine Shoah [Holocaust] gegen sie durchführen.“ Solche Aufrufe zum Massenmord offenbaren offen die Logik des Völkermords selbst.

Der eskalierende globale Krieg wird vom amerikanischen Imperialismus angeführt, der nun unter der Führung von Trump steht, aber alle imperialistischen Mächte rüsten rasch auf. Die weltweiten Militärausgaben stiegen im vergangenen Jahr auf 2,7 Billionen Dollar, den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1988.

Zu den größten prozentualen Steigerungen der Militärausgaben zählen Deutschland und Japan. Die Militärausgaben Deutschlands stiegen 2024 auf 88,5 Milliarden Dollar und sind damit die viertgrößten weltweit und die höchsten in Europa. Das ist ein Anstieg von 28 Prozent gegenüber 2023 und von 89 Prozent seit 2015.

Die neue deutsche Regierung, die von allen Parteien im Parlament unterstützt wird, wird von Friedrich Merz geführt, der vor den Wahlen mit der faschistischen Alternative für Deutschland (AfD) zusammengearbeitet hat. Sie bereitet nun vor, die Militärausgaben in astronomische Höhen zu treiben. Ein Sonderfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro wurde bereitgestellt, um die Infrastruktur Deutschlands für den Krieg fit zu machen.

Japan erhöhte seine Militärausgaben 2024 um 21 Prozent und wies damit den höchsten Anteil der Staatsausgaben für das Militär seit 1958 zu.

Die fieberhafte Aufrüstung der imperialistischen Mächte wird unter dem Banner der „nationalen Verteidigung“ durchgeführt. Hinter dieser Parole verbergen sich jedoch die brutalen Interessen der kapitalistischen herrschenden Klassen, die mit unüberwindbaren Widersprüchen konfrontiert sind. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs erklärte der große Revolutionär Leo Trotzki in „Krieg und Vierte Internationale“:

Die gleichen Ursachen, die untrennbar mit dem modernen Kapitalismus verbunden sind und den letzten imperialistischen Krieg hervorgerufen haben, haben heute eine unendlich größere Spannung erreicht als Mitte 1914. Die Angst vor den Folgen eines neuen Krieges ist der einzige Faktor, der den Willen des Imperialismus fesselt. Aber die Wirksamkeit dieser Bremse ist begrenzt. Die Spannung innerer Widersprüche treibt ein Land nach dem anderen auf den Weg zum Faschismus, der seinerseits seine Macht nur durch die Vorbereitung internationaler Explosionen aufrechterhalten kann. Alle Regierungen fürchten den Krieg. Aber keine der Regierungen hat eine Wahl. Ohne eine proletarische Revolution ist ein neuer Weltkrieg unvermeidlich.

Die Widersprüche des Kapitalismus, die zum Zweiten Weltkrieg führten, wurden durch die Niederlage Nazi-Deutschlands nicht aufgelöst. Die Nachkriegsvorherrschaft des amerikanischen Imperialismus unterdrückte zwar vorübergehend direkte Konflikte zwischen den Großmächten, doch dieses instabile Gleichgewicht begann sich in den 1970er Jahren aufzulösen.

Als mit der Auflösung der Sowjetunion große Teile der Welt wieder für das Kapital zugänglich wurden, spitzten sich die alten Konflikte zu und haben nun eine neue Qualität angenommen. Es sind dieselben Widersprüche, die zu den beiden Weltkriegen geführt haben.

Wie David North, Vorsitzender der WSWS-Redaktion, in seinem Beitrag zur diesjährigen May Day Rally erklärte:

Übersetzt mit Deepl.com

