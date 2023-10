Israelisch-palästinensischer Krieg: Ex-israelischer Premierminister schlägt Gazas Shifa-Krankenhaus als Ziel vor

Former Israeli Prime Minister Ehud Barak suggests Gaza’s Shifa hospital a target Ehud Barak told the BBC that Israel would extract patients from the site before attacking what he called a Hamas command post

Sanitäter transportieren ein verletztes palästinensisches Kind in das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt nach einem israelischen Luftangriff am 11. Oktober 2023 (AFP)



Von MEE-Mitarbeitern

20. Oktober 2023

Der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak hat vorgeschlagen, dass Israel das Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt angreifen könnte, nachdem bei einem verheerenden Luftangriff auf das arabische Krankenhaus al-Ahli Hunderte von Palästinensern getötet wurden.

In einem am Donnerstag von der BBC ausgestrahlten Interview erklärte Barak außerdem, dass Israel trotz der mehr als 4.200 Todesopfer im belagerten Gazastreifen nicht auf Stimmen hören werde, die einen Waffenstillstand fordern.

Auf die Frage eines BBC Newsnight-Reporters, ob Israel die Ziele, die es auswählt, überprüft, nachdem zivile Wohnhäuser, Schulen, Gotteshäuser und Krankenhäuser von israelischen Luftangriffen getroffen wurden, sagte Barak: „Der zentrale Kommandoposten der Hamas befindet sich … in einem Bunker unter dem Shifa-Krankenhaus.

„Jeder, der den Nahen Osten kennt – jeder Reporter, der in Gaza oder in Israel lebt – weiß, dass sich der Kommandoposten der Hamas in Gaza darunter befindet.“

Als er zu dieser Behauptung befragt wurde und ihm gesagt wurde, dass niemand außer der israelischen Armee von diesen Informationen wisse und dass ein Angriff auf das Shifa-Krankenhaus zu einer katastrophalen Zahl von Toten führen könnte, gab Barak noch einmal nach.

„Sie [die Hamas]… kümmert sich nicht um ihre eigenen Bürger. Wir haben es mit einem harten und gerissenen Gegner zu tun, aber wir sind entschlossen, ihn zu vernichten, und das werden wir auch“, sagte er.

Auf die Frage, ob Israel das Shifa-Krankenhaus angreifen werde, antwortete Barak: „Ich kann Ihnen versprechen, dass wir das Krankenhaus niemals angreifen werden, wenn es voll mit Patienten ist, obwohl wir wissen, dass es absichtlich unter dem Krankenhaus liegt.

„Ich kann Ihnen nicht mit Sicherheit versprechen, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht vorschreiben werden, die Patienten herauszunehmen und sie zu einer anderen Einrichtung zu bringen, wo sie sicher behandelt werden können, und dann den Kommandoposten der Hamas zu zerstören.“

Die Äußerungen Baraks kommen zwei Tage nach einem israelischen Luftangriff auf das arabische Krankenhaus al-Ahli in Gaza, bei dem mindestens 471 Palästinenser getötet wurden.

Israel hat die Verantwortung dafür geleugnet, obwohl es denselben Ort bereits Tage zuvor bombardiert und die Krankenhausverwalter gewarnt hatte, dass sie die Einrichtung evakuieren müssten.

Die israelischen Behörden machen stattdessen einen fehlgeschlagenen Raketenabschuss durch die palästinensische Gruppe Islamischer Dschihad (PIJ) verantwortlich. Sowohl der PIJ als auch die Hamas, die den Gazastreifen regiert, haben die israelische Behauptung zurückgewiesen.

Zum Zeitpunkt des verheerenden Einschlags bot das von Anglikanern geführte Krankenhaus Hunderten von Palästinensern, die durch Israels Krieg gegen die belagerte Enklave verwundet und vertrieben worden waren, Behandlung und Unterkunft.

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium gegenüber Middle East Eye mitteilte, hat die israelische Armee in der vergangenen Woche alle Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens und im Zentrum von Gaza-Stadt sowie zwei Krankenhäuser im Süden des Landes zum Verlassen aufgefordert. Mindestens 22 Krankenhäuser, darunter das Shifa, haben solche Warnungen erhalten. Das Ministerium wies die Drohungen zurück und weigerte sich, gefährdete Patienten zu verlassen.

Der „Israel“-X-Account twitterte am Dienstagabend, was er als Beweis für die Schuld des PIJ an dem Angriff bezeichnete, und erklärte, dass „nach der Analyse der operativen Systeme der IDF [israelische Armee] ein feindliches Raketenfeuer auf Israel abgefeuert wurde, das durch die Nähe des Krankenhauses ging, als es getroffen wurde“.

Die ursprüngliche Version des Beitrags enthielt jedoch ein Video von Raketen, die aus der Nähe von Gaza-Stadt abgefeuert wurden.

Das Video wurde später von dem Konto gelöscht, während Analysten feststellten, dass die ersten öffentlichen Erwähnungen des Bombenanschlags um 19.20 Uhr Ortszeit erfolgten, während das von Israel als Beweis geteilte Video mit einem Zeitstempel zwischen 19.59 und 20 Uhr Ortszeit versehen war.

Israel hat schon früher Palästinenser für Gräueltaten verantwortlich gemacht, die es später zugegeben hat, wie die Tötung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh im Mai 2022 durch einen ungenannten israelischen Scharfschützen in Dschenin. Übersetzt mit Deepl.com

