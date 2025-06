https://trt.global/world/article/4189dc580d3f



Abseits der Aufmerksamkeit für den Iran tötet und verstümmelt Israel weiterhin Palästinenser im Gazastreifen Während sich die Schlagzeilen auf die Konfrontation Israels mit dem Iran verlagern, blutet der Gazastreifen weiter.

Der leblose Körper eines Palästinensers liegt am 15. Juni 2025 in den Trümmern des Flüchtlingslagers Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens. / AA

16. Juni 2025

Während sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die eskalierenden militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran richtet, sind die Palästinenser im Gazastreifen weiterhin mit neuen Wellen von Bombardierungen, Hunger und Tod konfrontiert.

Millionen Palästinenser in Gaza waren unerbittlichen israelischen Angriffen ausgesetzt, obwohl die Aussichten auf einen Waffenstillstand schwand, nachdem Tel Aviv die Iran-Front eröffnet hatte, an der sich beide Seiten seit Freitagmorgen mit Raketen- und Drohnenangriffen bekämpften.

Die Entwicklungen standen im Widerspruch zu der öffentlichen Erklärung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, der eine mögliche Öffnung für einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln – möglicherweise in Verbindung mit einer von den USA vorgeschlagenen 60-tägigen Waffenruhe – in Aussicht gestellt hatte.

Netanjahu erklärte sich bereit, die Verhandlungen fortzusetzen, doch gleichzeitig verschärfte seine Regierung die Angriffe auf den Gazastreifen und das besetzte Westjordanland.

Mindestens 42 Palästinenser wurden am 14. Juni an einem einzigen Tag getötet , viele von ihnen, während sie in der Nähe von Hilfsverteilungsstellen auf Lebensmittel warteten.

Insgesamt sollen seit Ende Mai mehr als 100 Menschen in Schlangen vor Lebensmittelverteilungsstellen getötet worden sein, was ein düsteres Bild der anhaltenden humanitären Katastrophe zeichnet.

Tod auf der Suche nach Hilfe im Gazastreifen

In den letzten vier Tagen wurden Dutzende Palästinenser getötet, als sie sich in der Nähe von Hilfsposten in Gaza-Stadt, Rafah, Khan Yunis und Beit Lahia versammelten.

Allein am 14. Juni wurden 27 Menschen, die Hilfe suchten, durch israelische Schüsse getötet, und die Zivilschutzbehörde von Gaza meldete später 41 Tote – mehr als die Hälfte davon, während sie in der Schlange auf Lebensmittel warteten.

„41 Menschen wurden durch die anhaltenden israelischen Bombardements des Gazastreifens getötet, darunter 23, die auf Hilfe warteten“, sagte Mohammad al-Mughayyir, ein Beamter der Behörde, gegenüber AFP.

Die Angriffe galten Zelten, Moscheen und provisorischen Unterkünften, in denen vertriebene Zivilisten Zuflucht gesucht hatten.

Am 15. Juni wurden fünf weitere Menschen in der Nähe von Essensausgabestellen im Zentrum und Süden Gazas erschossen, darunter auch an Standorten der von den USA und Israel unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Kritiker werfen der Stiftung vor, die Vertreibung zu erleichtern und gleichzeitig den Zugang zu Hilfsgütern zu verwehren. Die UNO und große Hilfsorganisationen haben die Zusammenarbeit mit der Stiftung abgelehnt, da sie befürchten, dass sie den militärischen Zielen Israels dient.

„Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die GHF aus humanitärer Sicht gescheitert ist“, erklärte Jens Laerke, Sprecher der UN-Hilfsorganisation OCHA, auf einer Pressekonferenz in Genf.

„Sie tun nicht das, was eine humanitäre Organisation tun sollte, nämlich Menschen dort, wo sie sich befinden, auf sichere Weise Hilfe zukommen zu lassen“, fügte er hinzu.

Unterdessen blockierten ägyptische Behörden einen von Aktivisten organisierten „Global March to Gaza“, der bis zum Grenzübergang Rafah führen sollte.

Mehrere Personen wurden festgenommen, ausgewiesen oder an der Einreise gehindert, als Ägypten angesichts wachsender regionaler Solidarität hart gegen pro-palästinensische Demonstrationen vorging.

Al-Aqsa-Moschee geschlossen, Häuser verwüstet

Eine dreitägige Internet-Sperre, die auf israelische Angriffe zurückgeführt wurde, verschärfte die Isolation des Gazastreifens, bis sie am Samstag aufgehoben wurde.

Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte, der Ausfall habe die Notfallmaßnahmen erheblich behindert und die Zivilbevölkerung weiter gefährdet.

Obwohl der Dienst bis zum 14. Juni wiederhergestellt war, bestätigte die palästinensische Telekommunikationsaufsichtsbehörde am Montag, dass es aufgrund von Schäden durch israelische Angriffe auf die Kommunikationsinfrastruktur erneut zu einem Ausfall des Internets und des Festnetzes im Süden und Zentrum Gazas gekommen sei.

Parallel zu den Bombardierungen des Gazastreifens verschärfte Israel seine Repressionen im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem.

Am 13. Juni wurde im gesamten Westjordanland eine vollständige Ausgangssperre verhängt, zeitgleich mit den israelischen Luftangriffen auf den Iran.

Im besetzten Ostjerusalem evakuierte die israelische Polizei nach dem Morgengebet gewaltsam Gläubige aus der Al-Aqsa-Moschee und versiegelte deren Tore. Dies war die erste Schließung des Geländes seit Beginn der COVID-19-Pandemie.

In Ramallah stürmten israelische Streitkräfte das Flüchtlingslager Jalazone, verhafteten drei ehemalige Häftlinge und verwüsteten Häuser.

Zahl der zivilen Opfer steigt

Zwischen dem 13. und 16. Juni töteten israelische Angriffe Dutzende Palästinenser, wobei Sanitäter allein am Sonntag mindestens 25 Tote meldeten.

Luftangriffe trafen Wohngebiete, Zeltlager und Hilfslinien mit wahllosen Schüssen.

In Khan Yunis und Nuseirat stapelten sich die Leichen in überfüllten Krankenhäusern.

Die Krankenhäuser Al-Awda und Al-Aqsa Martyrs nahmen Dutzende Opfer auf, darunter viele Kinder und ältere Menschen.

Am Montag verstärkten israelische Streitkräfte ihre Angriffe in ganz Gaza und töteten und verletzten Dutzende Palästinenser, darunter Kinder, bei erneuten Angriffen zu Lande, aus der Luft und vom Meer aus, wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete.

Medizinische Quellen bestätigten die Tötung von zwei palästinensischen Fischern und das Verschwinden eines dritten, nachdem israelische Seestreitkräfte vor der Küste von Gaza-Stadt das Feuer auf ihr Boot eröffnet hatten.

Im Süden Gazas wurden drei Palästinenser getötet und mindestens 20 weitere verletzt, als sie in der Nähe des Al-Alam-Gebiets westlich von Rafah auf humanitäre Hilfe warteten, wo israelische Streitkräfte zuvor Zivilisten angegriffen hatten, die sich dort versammelt hatten, um Lebensmittelhilfe zu erhalten.

Der Völkermord Israels in Gaza dauert nun schon 619 Tage an und hat laut palästinensischen Behörden über 55.300 Todesopfer gefordert. Es wird befürchtet, dass noch etwa 11.000 Menschen unter den Trümmern begraben sind.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

