https://electronicintifada.net/content/absorption-pits-necessary-hazardous-gazas-displaced/49896



Absorptionsgruben sind notwendig, aber gefährlich für die Vertriebenen im Gazastreifen

Amjad Ayman Yaghi

The Electronic Intifada

12. November 2024

Ein Mädchen bahnt sich im August in einem Vertriebenenlager in Deir al-Balah im mittleren Gazastreifen einen Weg durch ungeklärtes Abwasser.

Omar Ashtawy APA images

Es ist keine angenehme Arbeit.

Aber sie ist lebenswichtig.

Im Februar dieses Jahres grub Abdul Salam al-Aswad in der Nähe seines Zeltes im Gebiet al-Mawasi in Khan Younis im südlichen Gazastreifen einen Absorptionsgraben oder eine Grube und platzierte eine selbstgebaute Toilette mit einem Holzbrett, das auf Ziegelsteinen erhöht war und als Sitz diente.

Da der Krieg Israels gegen Gaza in den 14. Monat geht, mussten sich die 1,9 Millionen Vertriebenen in Gaza – die größtenteils in Zelten und provisorischen Unterkünften Schutz vor den Elementen suchen – auf eine lange Zeit einstellen, da sie sich mit der Tatsache abfinden müssen, dass Israels Sponsoren bisher kein Interesse daran gezeigt haben, ihren völkermörderischen Verbündeten zu zügeln.

Ein entscheidender Bedarf ist die sichere Entsorgung von Abwasser und Abfall in einem Gebiet, in dem die Zerstörung der Infrastruktur durch Israel nahezu vollständig ist.

„Auf die Toilette zu gehen ist zu einer psychologischen Belastung geworden“, sagte al-Aswad Ende Oktober gegenüber The Electronic Intifada.

„Wir verrichten unsere Notdurft in einer Grube, die stinkt und uns mit Sicherheit Krankheiten beschert, aber wir haben keine andere Wahl, als sie zu benutzen.“

Jedes überfüllte Flüchtlingslager in Gaza ist zunehmend auf solche Absorptionsgruben angewiesen, um die wachsende Gesundheitsgefahr zu mindern. Grabwerkzeuge, Rohre, Fässer und Materialien für den Bau von Toiletten werden auf Märkten und von Straßenhändlern verkauft.

Sie werden gebraucht.

Ausbreitung von Krankheiten

Muhammad Mansour, 39, sagte, dass viele Absorptionsgruben in seinem Lager westlich von Deir al-Balah im mittleren Gazastreifen aufgrund der Übersättigung des Bodens mit Abwasser zu kollabieren beginnen.

Sein fünfjähriger Sohn fiel im August in eine Grube, als er mit anderen Kindern spazieren ging. Das Kind wurde wegen der unmittelbaren Gefahr einer Infektionskrankheit sofort zur Untersuchung in das Shuhada al-Aqsa-Krankenhaus gebracht, so sein Vater.

Es ist jedoch unmöglich, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Abwasser ist in Deir al-Balah allgegenwärtig, so Mansour, und fließt überall zwischen Zelten in Notunterkünften und auf den Straßen.

„Es ist sehr hässlich, und wir müssen diese Gruben benutzen, obwohl wir wissen, dass sie schädlich für uns sind„, sagte er.

Er selbst habe aufgrund der sanitären Probleme Krätze und Hautausschläge bekommen, sagte er.

„Wir kennen die Ursachen der Krankheiten, die uns plagen. Aber wir können sie nicht vermeiden“, sagte er gegenüber The Electronic Intifada.

Ahmed Shaheen, Umweltingenieur bei der Palästinensischen Wasserbehörde, warnt vor einer möglichen großen Gesundheitskatastrophe.

„Sickergruben können dazu führen, dass Abwasser ins Grundwasser sickert. Erhöhte Luftfeuchtigkeit und üble Gerüche aus diesen Gruben können die Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie Cholera und Typhus begünstigen“, so Shaheen.

Internationale Organisationen warnen seit langem vor den Auswirkungen der völkermörderischen Aggression Israels auf die Infrastruktur des Gazastreifens und berichten von einer ‚rasanten Ausbreitung‘ von Infektionskrankheiten.

Im Oktober berichtete das British Medical Journal (BMJ), dass es in Gaza mittlerweile 40.000 Fälle von Hepatitis A gibt, verglichen mit nur 18 vor Kriegsbeginn.

In dem Gebiet ist Polio wieder aufgetreten und es gibt laut der Weltgesundheitsorganisation eine Million gemeldete Fälle von akuten Atemwegsinfektionen, eine halbe Million Fälle von akutem Durchfall und über 100.000 Fälle von Gelbsucht.

„Ohne eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe und uneingeschränkten Zugang zu humanitärer Hilfe für ganz Gaza – einschließlich einer Impfkampagne für Kleinkinder und dem Schutz und Wiederaufbau des Gesundheitssystems – werden weiterhin Menschen an vermeidbaren Krankheiten und behandelbaren Verletzungen sterben“, so die Autoren des BMJ.

Keine Privatsphäre

Shaheen war noch pessimistischer. Was in Gaza passiert, wird „auf Mensch und Umwelt“ Auswirkungen haben, „die aufgrund der Menge an Sprengstoff und Zerstörung noch Jahrzehnte zu spüren sein werden“.

Er wies darauf hin, dass die Infrastruktur des Gazastreifens seit Jahren unzureichend sei, was auf die 16-jährige Blockade Israels zurückzuführen sei, die bis zum vergangenen Oktober andauerte und die Einfuhr der für die Reparatur der veralteten Infrastruktur des Gebiets erforderlichen Materialien verhinderte.

Bereits 2018 deuteten Brunnenwasserproben darauf hin, dass die Verschmutzung so weit fortgeschritten war, dass 97 Prozent des Grundwasserleiters an der Küste des Gazastreifens mit Abwasser kontaminiert waren, wie UNICEF berichtete.

Und es ist nicht nur ein Gesundheitsrisiko.

Jamileh Omar, die aus Gaza-Stadt nach Deir al-Balah vertrieben wurde, sagte, dass es vielen Frauen unangenehm sei, ihre Notdurft in Absorptionsgruben zu verrichten, weshalb sie oft früh morgens gehen, wenn weniger Menschen unterwegs sind.

„Es gibt nur sehr wenige Badezimmer, die von internationalen Organisationen in Zelten zur Verfügung gestellt werden“, sagte sie. “Es ist sehr voll, und es gibt häufige Bewegungen von Vertriebenen, sodass die Menschen Gruben gegraben haben.“

Shaheen sagte, dass die Menschen in Gaza die Reaktion der staatlichen und internationalen Nichtregierungsorganisationen als unzureichend empfinden und dass die Verbesserung der Gesundheits- und Umweltbedingungen der Vertriebenen nicht nur ein dringendes Bedürfnis, sondern „ein Grundrecht“ sei.

Amjad Ayman Yaghi ist ein in Gaza ansässiger Journalist.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …