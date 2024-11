https://english.almayadeen.net/news/politics/hanzala-center–khalida-jarrar-faces–slow-death–in–grave



Hanzala-Zentrum: Khalida Jarrar droht „langsamer Tod“ in „grabähnlicher Zelle“

Von Al Mayadeen English

Quelle: Hanzala-Zentrum für Gefangene und ehemalige Gefangene 13. November 2024

Das Hanzala-Zentrum für Gefangene und ehemalige Gefangene hat erklärt, dass die palästinensische Aktivistin Khalida Jarrar aufgrund ihrer Inhaftierung unter harten Bedingungen eine Politik des „langsamen Todes“ erleidet.

Die bekannte Aktivistin Khalida Jarrar (illustriert von Al Mayadeen)

Das Hanzala-Zentrum für Gefangene und ehemalige Gefangene berichtete, dass Khalida Jarrar, eine bekannte Aktivistin und Mitglied der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), 93 Tage in harter Einzelhaft verbracht hat.

Das Zentrum beschrieb Jarrars andauernde Inhaftierung als Teil einer umfassenderen Kampagne der Unterdrückung und Misshandlung und bezeichnete ihre Behandlung als klares Beispiel für die Politik des „langsamen Todes“ Israels gegen palästinensische politische Gefangene. Trotz der schwierigen Bedingungen bleibt Jarrar dem Zentrum zufolge standhaft und entschlossen in ihrem Widerstand.

Es hat auch die harten Bedingungen verurteilt, denen Jarrar ausgesetzt ist, und enthüllt, dass die palästinensische Aktivistin in einer überfüllten, schlecht belüfteten Zelle eingesperrt ist, in der ihr grundlegende Notwendigkeiten wie Wasser und Licht vorenthalten werden. Die Einrichtung wird vom Zentrum als „Grab“ beschrieben, in dem Jarrar gezwungen ist, neben der Tür zu liegen, um Zugang zu dem begrenzten Sauerstoff zu erhalten.

Das Zentrum appellierte an internationale Organisationen und Menschenrechtsgruppen, dringend einzugreifen, um Jarrars Leben und das Leben aller palästinensischen Häftlinge zu schützen. Es forderte die internationale Gemeinschaft außerdem auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die anhaltenden Verstöße in israelischen Gefängnissen zu stoppen.

Darüber hinaus forderte es die Palästinenser auf, ihre Bemühungen zur Unterstützung palästinensischer Häftlinge durch Solidaritätsaktionen auf allen Ebenen zu verstärken.

Wer ist Khalida Jarrar?

Am 26. Dezember 2023 führten die israelischen Besatzungstruppen eine groß angelegte Verhaftungsaktion im gesamten Westjordanland durch, bei der der Journalist Hamad Taqatqa und die führende Persönlichkeit der Volksfront für die Befreiung Palästinas, Khalida Jarrar, festgenommen wurden.

Jarrar ist die prominenteste Anführerin der Volksfront für die Befreiung Palästinas, der zweitgrößten Fraktion der Palästinensischen Befreiungsorganisation, und wurde in der Vergangenheit als Mitglied des ehemaligen Palästinensischen Legislativrates gewählt.

„Israel“ ließ Khalida Jarrar im September 2021 nach zweijähriger Haft frei und beschuldigte sie, der Befreiungsbewegung PFLP anzugehören, die von der israelischen Besatzungsmacht als ‚terroristische Organisation‘ eingestuft wurde.

Übersetzt mit Deepl.com

