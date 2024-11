https://thecradle.co/articles/separation-or-provocation-israel-resurrects-the-golan-wall-project



Abtrennung oder Provokation? Israel lässt das Projekt „Golan-Mauer“ wieder aufleben

Von Haidar Mustafa

19. NOVEMBER 2024

Während Israel den Bau einer „Trennmauer“ entlang der besetzten Golanhöhen wieder aufnimmt, stellt sich die Frage, ob diese Mauer tatsächlich Sicherheit bietet oder lediglich zu weiterem Widerstand einlädt, wie dies bei anderen ähnlichen Bauwerken im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon der Fall war.

Tel Aviv hat vor kurzem ein lange ruhendes Projekt wieder aufgenommen, das bereits 2011 angekündigt worden war: den Bau einer „Trennmauer “ entlang der Grenze zu Syrien. Damit sollen ähnliche Strukturen wie an den Grenzen zum Libanon, zu Ägypten, zum Gazastreifen und im gesamten Westjordanland errichtet werden – ein Netzwerk aus Beton, das vor vermeintlichen Bedrohungen schützen soll.

Die mit Stacheldraht versehenen und mit Überwachungssystemen verstärkten Mauern sind Teil eines laufenden Versuchs, sichere Grenzen um die von Israel besetzten Gebiete, insbesondere die syrischen Golanhöhen, zu errichten.

Zwei Drittel der Golanhöhen wurden am 9. Juni 1967 beschlagnahmt; später, im Dezember 1981, annektierte Israel das Gebiet einseitig und missachtete damit eklatant internationale Normen und verstieß offen gegen die Resolution 497 des UN-Sicherheitsrats.

In der UN-Resolution wurde betont, dass ein gewaltsamer Gebietserwerb nach der UN-Charta und dem Völkerrecht nicht hinnehmbar ist, und die israelische Annexion der Golanhöhen wurde als null und nichtig betrachtet.

Alle israelischen Handlungen auf dem Golan, einschließlich der Einführung der israelischen Staatsbürgerschaft, der Ausweitung der Siedlungen und der Versuche, die Rückzugszone zu durchbrechen, um eine Trennmauer zu errichten, gelten auch heute noch als flagrante Verstöße gegen das Völkerrecht.

Strategische Bedeutung des Golan

Die Golanhöhen sind für Tel Aviv sowohl militärisch als auch wirtschaftlich von großer strategischer Bedeutung. Das hochgelegene Gelände bietet einen Aussichtspunkt zur Überwachung der Aktivitäten tief in Syrien und stellt einen strategischen Puffer gegen potenzielle oder vermeintliche Bedrohungen dar.

Darüber hinaus ist der Golan eine ergiebige Wasserquelle, da das Wassereinzugsgebiet der Region in den Jordan mündet und zu Israels größtem Süßwasserreservoir, dem See Genezareth, beiträgt. Das fruchtbare Land wird auch für die Landwirtschaft genutzt und ist somit ein Gebiet von wirtschaftlicher und strategischer Bedeutung. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass Israel trotz des überwältigenden internationalen Widerstands entschlossen ist, die Kontrolle über die Golanhöhen zu behalten.

Inmitten der schwierigen Bodenoperationen der Besatzungsarmee im Südlibanon sind Medienberichte aufgetaucht, wonach israelische Streitkräfte Überfälle auf syrisches Gebiet unternommen haben. Diese Übergriffe dienten jedoch in erster Linie fortgeschrittenen logistischen Beiträgen im Zusammenhang mit dem Bau von Gräben und Betonsperren in der Rückzugszone – dem durch die „Bravo“- und „Alpha“-Linien markierten Gebiet zwischen den 1973 befreiten syrischen Gebieten und dem besetzten Golan.

Am 11. November 2024 warnte die UN-Disengagement-Beobachtungstruppe (UNDOF), dass Israels „schwere Verstöße“ in der Pufferzone „das Potenzial haben, die Spannungen in dem Gebiet zu erhöhen“. Die UNDOF, die diese Pufferzone im Rahmen eines Abkommens von 1974 überwacht, ist jedoch nicht in der Lage, solche Handlungen zu unterbinden, sondern beschränkt sich auf die Überwachung von Verstößen.

Von der Associated Press (AP) veröffentlichte Satellitenbilder bestätigten umfangreiche Bau- und Straßenbauarbeiten der Besatzungsarmee, die sich über 7,5 Kilometer entlang der Alpha-Linie erstreckten, wobei gepanzerte Fahrzeuge und Panzer für Sicherheit sorgten.

Aufkündigung der Rückzugsvereinbarungen

Die Rückzugszone, die im Rahmen der Waffenstillstandsvereinbarungen nach dem Oktoberkrieg 1973 eingerichtet wurde, sollte Spannungen abbauen und einen Puffer zwischen syrischen und israelischen Streitkräften schaffen. Trotz dieser Absichten lassen Israels jüngste Aktionen den Wunsch erkennen, den Status quo in der Region zu verändern und den Geist der Rückzugsvereinbarungen effektiv zu untergraben.

Der Bau von Gräben und Sperren in dieser Zone erhöht nicht nur die Spannungen, sondern auch den Kriegszustand zwischen Damaskus und Tel Aviv, wodurch künftige Verhandlungen noch schwieriger werden.

Die aktuellen Maßnahmen Israels scheinen die Fortsetzung eines umstrittenen Projekts zu sein, das 2011 gestartet wurde, nachdem Palästinenser und Syrer den Zaun bei Majdal Shams durchbrochen hatten. Der Plan stieß auf erheblichen Widerstand und wurde während des Syrienkriegs 2014-2015 erneut öffentlich diskutiert, als es den vom Ausland unterstützten Extremistengruppen nicht gelang, die Kontrolle über die Gebiete entlang der Waffenstillstandslinie zu übernehmen.

Diese mit Al-Qaida verbundenen Kämpfer, die auch von Israel militärisch, logistisch und sogar medizinisch unterstützt wurden, waren bei der syrischen drusischen Gemeinschaft in Quneitra, die an den besetzten Golan grenzt, ohnehin unbeliebt und wurden als „fortschrittlicher Schutzwall“ für Israel angesehen. Ihre Niederlage markierte die Rückkehr der „Panik“ in der israelischen Führung über die Wiederherstellung der syrischen Kontrolle in der Region.

Die Tatsache, dass es extremistischen Gruppen nicht gelungen ist, die Kontrolle in der südlichen Region Syriens aufrechtzuerhalten, macht deutlich, dass Israel bei der Sicherung seiner Grenzen auf Stellvertreter angewiesen ist. Da diese Kämpfer nicht mehr als Puffer dienen können, hat sich Israel auf physische Barrieren zurückgezogen, um ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

Das Vertrauen auf Trennmauern“ hat sich jedoch in der Vergangenheit als unwirksam erwiesen, wie die wiederholten Durchbrüche durch Widerstandsoperationen aus dem Gazastreifen zeigen, wo Tunnel und andere Methoden diese physischen Barrieren obsolet gemacht haben. Bei dem neuen Mauerprojekt auf dem Golan geht es daher ebenso sehr darum, Stärke zu demonstrieren und Kontrolle auszuüben, wie um tatsächliche Sicherheit.

Ein falsches Gefühl von Sicherheit

Trotz dieser Bemühungen hat die Operation Al-Aqsa Flood 2023 die Illusion von undurchdringlichen Sicherheitsmauern zunichte gemacht. Der Überraschungsangriff im vergangenen Jahr deckte Schwachstellen in der israelischen Verteidigungsinfrastruktur auf und zeigte deutlich, dass physische Barrieren allein nicht ausreichen, um Sicherheit zu gewährleisten.

Dennoch investiert Israel weiterhin Millionen in den Bau einer weiteren Mauer entlang der Pufferzone auf dem Golan und behauptet, sie solle das Eindringen von syrischem Gebiet verhindern. Unausgesprochen ist jedoch der Wunsch Israels, in den Medien den Eindruck zu erwecken, es sei auf dem Vormarsch in Syrien und könne sich frei auf syrischem Gebiet bewegen, Bürger entführen und strategische Punkte in der Rückzugszone sichern.

Der psychologische Aspekt des israelischen Mauerbaus ist nicht zu übersehen. Für den Besatzungsstaat dienen diese Barrieren als symbolische Behauptung von Souveränität und Kontrolle, sowohl gegenüber der eigenen Bevölkerung als auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft.

Durch den Bau von Mauern will Israel das Gefühl einer undurchdringlichen Verteidigung vermitteln, auch wenn die Realität vor Ort eine andere Geschichte erzählt. Die Trennmauern sind in vielerlei Hinsicht der physische Ausdruck von Israels Ängsten – Ängste vor demographischen Verschiebungen, Ängste vor Gebietsansprüchen und Ängste vor dem Erstarken von Widerstandsbewegungen.

Israel betrachtet die Golanhöhen als entscheidend für seine strategischen und demografischen Interessen. Der fortschreitende Bau von Barrieren und Mauern – weit davon entfernt, wirkliche Sicherheit zu schaffen – kann als Eskalation verstanden werden, die darauf abzielt, den Süden Syriens zu provozieren und zu destabilisieren und die Spannungen weiter anzuheizen.

Damaskus in den Krieg locken

Israelische Beamte bekunden offen ihren Wunsch nach regionalen Umwälzungen und haben nie aufgehört, militante Projekte zu unterstützen, die die Spannungen in den südlichen Regionen Syriens verschärfen. Erst letzten Monat warnte der israelische Politiker und Knessetabgeordnete Avigdor Lieberman:

„Wenn Syrien weiterhin als logistische Basis für unsere Feinde genutzt wird, werden wir den syrischen Teil des Berges Hermon einfach beschlagnahmen und ihn bis auf Weiteres nicht mehr aufgeben.“

Die jüngsten israelischen Angriffe und Baumaßnahmen müssen im breiteren Kontext der eskalierenden Aggression gegen Syrien gesehen werden – von der Unterbrechung der Logistikrouten zwischen Syrien und der libanesischen Hisbollah bis hin zu wahllosen Angriffen auf zivile Gebiete in Damaskus, Aleppo, Homs und den Küstenregionen.

Der Bau einer Trennmauer in der Rückzugszone ist eine Fortsetzung der Bemühungen, Syrien zu einer direkten Konfrontation zu provozieren, obwohl frühere Mauerprojekte die Sicherheit nicht gewährleisten konnten.

Die umfassenderen geopolitischen Auswirkungen dieser Maßnahmen sind nicht zu übersehen. Durch die Verstärkung seiner Präsenz auf dem Golan und die Eskalation der Spannungen mit Syrien sendet Israel eine Botschaft an Damaskus‘ Verbündete in der Widerstandsachse der Region, dass es bereit ist, einseitige Maßnahmen zur Sicherung seiner Interessen zu ergreifen.

Dem Widerstand begegnen

Die „Golan-Mauer“ ist daher nicht nur eine physische Barriere, sondern auch ein politisches Statement, das Westasien in einen tieferen Konflikt zu ziehen droht.

Die Schlüsselfrage bleibt: Wie realisierbar ist eine weitere Mauer? Wird diese neue Mauer Erfolg haben, wo andere gescheitert sind – in Gaza, im Westjordanland und im Libanon?

Das Muster der israelischen Expansionstaktik und die Missachtung des Völkerrechts lassen Zweifel aufkommen, ob diese Maßnahmen wirklich die Sicherheit Israels erhöhen werden. Könnte der jüngste Vorstoß für eine Mauer auf dem Golan Israel in eine ungewollte Konfrontation führen und eine Abrechnung mit Westasiens gewaltiger Achse des Widerstands erzwingen, deren Fähigkeiten und Pläne Tel Aviv noch nicht vollständig verstanden hat?

Und wenn die Golan-Mauer Teil eines umfassenderen Plans zur Umgestaltung der Region zugunsten der Interessen Israels und der USA ist, werden Syrien und seine Verbündeten dann zulassen, dass dieses Projekt verwirklicht wird?

Für Damaskus und andere Mitglieder der Widerstandsachse wird die Herausforderung darin bestehen, wie sie auf diese Provokation reagieren können, ohne in die Falle einer direkten Konfrontation zu tappen – ein Ergebnis, das die von den USA unterstützte israelische Armee möglicherweise anstrebt, um die anhaltende Besatzungs- und Expansionspolitik Tel Avivs zu rechtfertigen.

