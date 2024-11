https://www.trtworld.com/opinion/how-much-longer-will-israeli-footballs-culture-of-hate-remain-unchecked-18234593



Wie lange wird die Kultur des Hasses im israelischen Fußball noch unkontrolliert bleiben?

Von Leyla Hamed

20. November 2024

Der ungezügelte Rassismus, der von Fußballmannschaften und Fans in Israel geäußert wird, offenbart eine eklatante Kultur der Straflosigkeit. Behörden und Sportverbände wie die FIFA müssen aufhören, wegzuschauen und sich mit diesem beunruhigenden Erbe auseinandersetzen.

Maccabi-Fans verbrannten eine palästinensische Flagge auf dem zentralen Dam-Platz und zerstörten ein Taxi, so der Amsterdamer Polizeichef Peter Holla. / Foto: AA

Anfang des Monats trat die israelische Fußballmannschaft Maccabi Tel Aviv im Rahmen der UEFA Europa League in Amsterdam gegen die niederländische Mannschaft von Ajax an.

Die Fans von Maccabi, der zweitbeliebtesten Mannschaft Israels, werden von einigen Beobachtern als die zweitrassistischsten des Landes angesehen, nach den Fans von Beitar Jerusalem.

In Amsterdam machten die Maccabi-Fans ihrem Ruf als eine der rückschrittlichsten und reaktionärsten Fanbasen im Weltfußball alle Ehre, indem sie eine palästinensische Flagge anzündeten und Taxifahrer angriffen.

Auf dem Weg zum Spiel wurden sie dabei gefilmt, wie sie Brandstifterlieder sangen, deren zweite Strophe lautete: „Warum gibt es in Gaza keine Schule? Weil es keine Kinder mehr gibt“ und sich schamlos über das Massaker an Tausenden von palästinensischen Kindern durch die israelischen Streitkräfte im vergangenen Jahr lustig machten.

Als sie das Stadion betraten, ging die Verderbtheit weiter, denn die israelischen Fans unterbrachen die offizielle Schweigeminute für die Opfer der Überschwemmungen in Valencia mit Sprechchören und Feuerwerkskörpern. Sie taten dies, weil Spanien den palästinensischen Staat anerkannt hat.

Infolge der Spannungen vor und während des Spiels kam es nach dem Spiel zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Makkabi-Anhängern und einheimischen Niederländern auf den Straßen.

In den meisten Berichten wurde die Gewalt und der Rassismus der Israelis heruntergespielt und nur auf die Reaktion der Amsterdamer Jugendlichen und Taxifahrer eingegangen. Die BBC behauptete sogar, dass die Aufnahmen von israelischen Hooligans, die einen Niederländer angriffen, zeigten, dass ein Israeli angegriffen wurde.

Der Vorfall hat deutlich gemacht, dass Europa dazu neigt, den systematischen Rassismus Israels zu decken, und wie dies dazu beigetragen hat, den Hass im israelischen Fußball zu schüren. Der Vorfall wirft auch erneut ein Schlaglicht auf die Tatsache, dass die FIFA keine Maßnahmen gegen Israel ergreift, selbst wenn dessen Mannschaften und Fans gegen die Regeln verstoßen.

Israelische Maccabi Tel Aviv-Anhänger demonstrieren und zünden Fackeln in Amsterdam, Niederlande, 7. November 2024, in diesem Screenshot aus einem Social-Media-Video (Michel Van Bergen/via REUTERS).

Darüber hinaus haben diese Ereignisse gezeigt, wie eklatant Medien den Grundsatz der Unparteilichkeit missachten können. Obwohl es eindeutige Beweise dafür gibt, dass die Fans von Maccabi Tel Aviv die Anstifter der rassistischen Gewalt waren, haben sich einige Medien dafür entschieden, sie ausschließlich als Opfer darzustellen.

Ein solches Vorgehen verschleiert nicht nur die Realität, sondern schürt auch den Hass und vertieft die gesellschaftlichen Gräben.

Geschichte des Rassismus

Die israelische Gesellschaft und ihre rassistischen Fans sind zwei Seiten desselben gewalttätigen Kolonialismus.

Betrachten wir Beitar Jerusalem, das von seinen eigenen Fans als „rassistischste Mannschaft der Welt“ bezeichnet wird. Die Hardcore-Fans des Klubs, bekannt als La Familia, sind notorisch beleidigend gegenüber gegnerischen Spielern und beschimpfen sie routinemäßig mit rassistischen und antiarabischen Gesängen.

Beitar ist berüchtigt dafür, dass es die einzige israelische Fußballmannschaft ist, die nie einen arabischen Spieler unter Vertrag genommen hat, und weder die Regierung noch der israelische Fußballverband (IFA) haben den Verein jemals aus Gründen der Chancengleichheit zur Rechenschaft gezogen. Der nigerianische Verteidiger Ibrahim Nadalla verließ den Verein kurz nach seiner Verpflichtung im Jahr 2005unter dem Vorwurf rassistischer Beschimpfungen und zog bald darauf aus Jerusalem weg.

Im Jahr 2013 gab der Klubeigentümer, der russisch-israelische Arkady Gaydamak, die Verpflichtung von zwei muslimischen tschetschenischen Fußballspielern, Zaur Sadayev und Dzhabrail Kadiyev, vom russischen Klub Terek Grozny bekannt. Beitar-Fans, angeführt von der Gruppe La Familia, protestierten mit einem Transparent mit der Aufschrift „Beitar wird immer rein bleiben“.

Eine Gruppe von ihnen setzte sogar das Büro des Vereins in Brand und zerstörte Beitar-Erinnerungsstücke. Im März 2013, als Sadajew bei seinem Debüt zu Hause ein Tor erzielte, verließen Hunderte von Fans aus Protest gegen ihre eigene Mannschaft das Stadion.

Der Verein hat historische politische Verbindungen zur regierenden rechtsgerichteten Likud-Partei. Während der Proteste gegen das Regime, die 2020 begannen, verbündeten sich Beitar-Fans mit dem Regime des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in Tel Aviv und gingen auf die Straße, um Journalisten und Demonstranten anzugreifen.

Auf den Tribünen des Teddy-Stadions in Jerusalem singen Beitar-Fans Lieder, in denen sie Yigal Amir, den Mörder des israelischen Premierministers Yitzhak Rabin, der die ersten Friedensverhandlungen mit den Palästinensern eingeleitet hatte, verteidigen. Bei anderen Gelegenheiten haben diese Fans Dr. Baruch Goldstein verherrlicht, einen jüdisch-israelisch-amerikanischen Terroristen, der 29 Palästinenser in Hebron massakriert hat.

Im Juni 2018 veröffentlichte Miri Regev, Israels Kultur- und Sportministerin und Mitglied des Likud, Aufnahmen von sich selbst an der Seite von Beitar-Fans, als diese skandierten: „Möge euer Dorf brennen“, „Ich hasse alle Araber“ und „Mohammed ist tot.“

Ungestraft handeln

Nach dem Debakel in Amsterdam in diesem Monat gab der Palästinensische Fußballverband (PFA) eine Erklärung ab, in der er seine „große Besorgnis“ darüber zum Ausdruck brachte, dass dieses Thema erneut aufgetaucht ist.

„Der PFA hat der FIFA umfangreiche Beweise für solche hasserfüllten Äußerungen vorgelegt, doch konkrete Maßnahmen bleiben aus. Das Fehlen einer Rechenschaftspflicht für solch verfestigte Gewalt und normalisierten Rassismus hat nur zu weiteren bedauerlichen Vorfällen wie denen in Amsterdam geführt“, heißt es in der Erklärung.

Die FIFA-Statuten verbieten nämlich „jede Art von Diskriminierung eines Landes, einer Privatperson oder einer Gruppe von Menschen aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, ethnischer, nationaler oder sozialer Herkunft“. Der Verband erklärte außerdem, dass solche Handlungen „mit Suspendierung oder Ausschluss zu bestrafen“ seien.

Es gibt zahlreiche glaubwürdige Beweise dafür, dass Israel Rassendiskriminierung praktiziert, d. h. dass die Palästinenser in einem Apartheidsystem leben, und es gibt zwingende Beweise dafür, dass sich dies auf die Politik und die Praktiken der IFA ausgewirkt hat.

Der israelische Fußballverband (IFA) hat jedoch auch zugelassen, dass zutiefst diskriminierende Praktiken innerhalb seiner nationalen Liga unkontrolliert weitergeführt werden, und hat keine sinnvollen Schritte unternommen, um gegen die Aufstachelung der Fans zur Gewalt gegen Araber und Palästinenser vorzugehen.

Dies hat dazu geführt, dass Fußballfans im öffentlichen Diskurs in Israel eine zunehmend einflussreiche und zutiefst schädliche Rolle spielen.

Der Ausschluss des südafrikanischen Fußballverbands durch die FIFA in den 1970er Jahren ist in dieser Hinsicht ein klarer Präzedenzfall für ein ähnliches Vorgehen gegen die IFA. Allerdings hat der Weltfußballverband eine Entscheidung in dieser Angelegenheit in diesem Jahr bereits viermal verschoben.

Stillschweigende Zustimmung

Israel nutzt die IFA, um sich selbst in ein positives Licht zu rücken, als eine demokratische Nation, in der die besetzten Palästinenser gleichberechtigte Sportler sind – eine Lüge, die der Fußballverband nie angeprangert hat.

Indem die FIFA Israel erlaubt, weiterhin uneingeschränkt an internationalen Wettbewerben teilzunehmen, akzeptiert sie stillschweigend seine politische Botschaft und erkennt implizit seine kriminelle Politik an.

Der Grund, warum die FIFA Israels Teilnahme nicht anprangert, bleibt „unbekannt“, aber hier ist, was UEFA-Exekutivkomiteemitglied und ehemaliger IFA-Vorsitzender Avi Luzon 2016 sagte, als Gianni Infantino zum neuen FIFA-Präsidenten gewählt wurde:

„Ich habe in den letzten sieben Jahren eng mit ihm zusammengearbeitet, seit er Uefa-Generalsekretär wurde, und er ist ein echter persönlicher Freund und Freund Israels. Durch seine Wahl wird es für jeden schwierig, Sanktionen gegen den israelischen Fußball zu verhängen. Aus israelischer Sicht ist er eine ausgezeichnete Wahl, und er hat dem israelischen Fußball immer geholfen, wenn ich ihn darum gebeten habe.“

Europa enttäuscht

Bemerkenswert ist, dass die FIFA nicht die einzige ist, die schlechtes Verhalten durch Untätigkeit duldet.

Auch die europäischen Staats- und Regierungschefs haben es versäumt, rassistische Handlungen israelischer Sportfans bei Wettkämpfen auf ihrem Kontinent zu verurteilen, wie der jüngste Vorfall in Amsterdam gezeigt hat. Stattdessen wurden die aggressiven Hooligans als die Opfer dargestellt.

Dies ist immer wieder geschehen. Anfang dieses Jahres verprügelte ein Mob israelischer Fans des Fußballclubs Maccabi Tel Aviv, die zum Spiel ihrer Mannschaft gegen Olympiacos FC nach Athen gereist waren, in der griechischen Hauptstadt einen pro-palästinensischen arabischen Mann. Von europäischen Politikern war nichts zu hören.

Diese Rhetorik verdreht nicht nur die Tatsachen, sondern schafft auch einen gefährlichen Präzedenzfall. Indem sie Maccabi-Anhänger als Zielscheibe des Antisemitismus darstellen, obwohl es eindeutige Beweise für ihre Anstiftung gibt, betreiben diese Verantwortlichen eine narrative Manipulation, die das öffentliche Vertrauen untergräbt und die Verantwortlichkeit verschleiert.

Diese konstruierten Narrative stellen ein Massengaslighting auf internationaler Ebene dar, einen Versuch, die Realität umzuschreiben, um die beunruhigende politische Ideologie des Zionismus zu verteidigen. Während diese Politiker ihren Bürgern ihr Engagement für die Menschenrechte verkünden, offenbaren ihre Handlungen das Gegenteil: eine Ausrichtung auf die Unterdrückung der Wahrheit und die Befürwortung autoritärer faschistischer Prinzipien.

Der Sport ist oft ein Spiegelbild der Gesellschaft insgesamt. Insbesondere der Fußball hat sich zu einer Darstellung entwickelt, mit der man eine bestimmte Gesellschaft, ihre ideologischen Grundlagen, ihre ethisch-politischen Horizonte und die Reaktion der Bürger auf all das Gesagte analysieren kann.

Führungspersönlichkeiten haben die Möglichkeit, das Spiel zu verändern, indem sie Fouls anzeigen, wenn sie geschehen. In Bezug auf Israel ist dies längst überfällig.

QUELLE: TRT Welt

Leyla Hamed ist eine in Spanien geborene und ursprünglich marokkanische Fußballjournalistin und Sportrechtsexpertin mit Sitz im Vereinigten Königreich. Derzeit arbeitet sie als Redakteurin, Autorin und Sprecherin für The Athletic und berichtet über die englische Premier League.

