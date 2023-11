Bildquelle: The Cradle

Israels Krieg gegen den Gazastreifen könnte sich zu einem regionalen Konflikt in Westasien ausweiten, Europas wichtigster Öl- und Gasquelle seit dem Abbruch der russischen Versorgung. Jeder regionale Flächenbrand wird die Energiepreise in die Höhe treiben, insbesondere wenn der Konflikt auf die Wasserstraßen des Persischen Golfs übergreift.

Achse der Ressourcen: Der Gaza-Krieg bedeutet eine Katastrophe für Europas Energiesicherheit

Von Mohamad Hasan Sweidan

9. November 2023

Nach dem Ausbruch des Konflikts in der Ukraine vor fast zwei Jahren verhängten die Europäer ein begrenztes Embargo gegen Russland, das über sechs Prozent der weltweiten Ölreserven und beachtliche 24 Prozent der globalen Gasreserven verfügt.

Diese strategische Entscheidung zwang Europa, in aller Eile nach alternativen Energiequellen zu suchen, unter anderem in Westasien und Nordafrika, Regionen, die zusammen etwa 57 Prozent der weltweiten Ölreserven und 41 Prozent der nachgewiesenen Gasreserven der Welt enthalten.

Der Ersatz des russischen Erdgases durch andere, teurere und logistisch problematischere Gasimporte kam die Europäer teuer zu stehen. Doch heute könnten selbst diese sekundären Energiequellen ernsthaft gefährdet sein, wenn Israels wahllose Bombardierung der Palästinenser im Gazastreifen weiter eskaliert und andere Länder in der energiereichen Region in Mitleidenschaft zieht.

Energie in Westasien und Nordafrika

Westasien und Nordafrika spielen seit langem eine zentrale Rolle in der globalen Energieszene. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur aus dem Jahr 2022 entfielen auf diese Region rund 50 Prozent der weltweiten Ölexporte und 15 Prozent der Erdgasexporte.

Als die Europäische Union beschloss, ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, betrachtete sie die westasiatischen und nordafrikanischen Produzenten als potenzielle Retter bei der Deckung des Energiebedarfs des Kontinents.

Im Jahr 2021 werden Saudi-Arabien (14,5 Prozent der weltweiten Ölexporte), der Irak (7,57 Prozent), die Vereinigten Arabischen Emirate (6,15 Prozent) und Kuwait (4,21 Prozent) die wichtigsten Ölexporteure in der Region Westasien-Nordafrika sein. Bei den Erdgasexporten waren im Jahr 2022 Katar (136,3 BCM/Jahr), Algerien (38,4 BCM/Jahr), Iran (17,7 BCM/Jahr), Oman (11 BCM/Jahr) und Ägypten (8,9 BCM/Jahr) die wichtigsten Akteure.

Der Konflikt in der Ukraine führte zu einem Anstieg des europäischen Ölverbrauchs um 2 % im Vergleich zum Vorkriegszeitraum. Die Daten zu den Ölimporten der EU im zweiten Quartal 2023 zeigen, dass Saudi-Arabien, Libyen, Irak und Algerien die führenden Ölexporteure der Europäischen Union sind und zusammen mehr als ein Viertel des Ölbedarfs der Union decken.

Umgekehrt ist der Gasverbrauch in Europa im gleichen Zeitraum um 15 Prozent gesunken. Die Zahlen zu den Gasimporten der EU im zweiten Quartal 2023 zeigen, dass Algerien, Katar, Oman, Libyen, die Türkei und Ägypten die wichtigsten Gaslieferanten für die EU waren, sei es in flüssiger Form oder in Form von Pipelines. Diese Länder deckten zusammen mehr als ein Drittel des Gasbedarfs der Union ab.

Europas Anfälligkeit für einen Krieg in Westasien

Historisch gesehen wirkt sich jede größere Spannung oder jeder Krieg in Westasien auf die Energiemärkte aus, indem er das regionale Ölangebot verringert und die globalen Energiepreise in die Höhe treibt. Als beispielsweise 2019 die von der Ansarallah geführten jemenitischen Streitkräfte die Anlagen der saudi-arabischen Aramco angriffen, brachen die saudischen Ölexporte um fast 5,7 Millionen Barrel pro Tag ein.

ca90b5ea-7e95-11ee-b9b8-00163e02c055.png

Nach dem Beginn des Al-Aqsa-Flutangriffs des palästinensischen Widerstands auf Israel am 7. Oktober stiegen die Erdgaspreise in Europa um 35 Prozent an. Dieser Anstieg wurde auf die Schließung eines Gasfeldes vor der besetzten palästinensischen Küste aus Sicherheitsgründen und die Explosion einer Pipeline in der Ostsee zurückgeführt. Kurz gesagt, der Ukraine-Konflikt und der Krieg in Palästina prallten aufeinander, was sich negativ auf die Energiepreise in Europa auswirkte.

da4afb58-7e95-11ee-837b-00163e02c055.png

Nach der Al-Aqsa-Flutung führte die Weltbank eine geopolitische Risikoanalyse durch, um die Auswirkungen des palästinensisch-israelischen Konflikts auf die weltweiten Ölpreise zu ermitteln. In der Studie wurde die Eskalation der Spannungen in drei Stufen eingeteilt: klein, mittel und groß.

In einem Szenario mit „geringen Spannungen“, das dem Libyen-Krieg von 2011 ähnelt, rechnet die Weltbank mit einer Verringerung des weltweiten Ölangebots um 0,5 bis 2 Millionen Barrel pro Tag, was zu einem anfänglichen Ölpreisanstieg von 3 bis 13 Prozent führen würde – zwischen 93 und 102 US-Dollar pro Barrel.

In einem Szenario „mittlerer Spannung“, das mit dem Irak-Krieg 2003 vergleichbar ist, rechnet die Weltbank mit einem Rückgang des weltweiten Ölangebots um 3 bis 5 Millionen Barrel pro Tag, was einen anfänglichen Ölpreisanstieg von 21 bis 35 Prozent oder Kosten zwischen 109 und 121 Dollar pro Barrel auslösen würde.

In einem „Hochspannungsszenario“, das beispielsweise an das arabische Ölembargo von 1973 erinnert, rechnet die Weltbank mit einer Verringerung des weltweiten Ölangebots um 6 bis 8 Millionen Barrel pro Tag, was zu einem anfänglichen Ölpreisanstieg von 56 bis 75 Prozent führen würde, wobei die Kosten auf 140 bis 157 Dollar pro Barrel in die Höhe schnellen würden.

Ein solcher Anstieg der Ölpreise wäre eine Katastrophe für Europa, das bereits mit der Last zu kämpfen hat, Energieträger zu überhöhten Preisen kaufen zu müssen, um seine verringerten Importe aus Russland zu kompensieren.

Die Studie geht zwar nicht auf die Auswirkungen der eskalierenden Spannungen auf die Erdgaspreise in Westasien ein, unterstreicht aber die Verflechtung der Energiequellen. Wenn die Ölversorgung zurückgeht, wirkt sich dies auch auf andere Energiequellen aus, wobei die Gaspreise besonders betroffen sind.

Verschiebung der Gasabhängigkeit

Europa ist der Kontinent, der am ehesten mit einem deutlichen Anstieg der Gaspreise rechnen muss, da sich die Abhängigkeit von russischem Pipeline-Gas verlagert und die Abhängigkeit von verflüssigtem Erdgas (LNG), das von den USA transportiert wird, erheblich zunimmt.

Neben den unmittelbaren Auswirkungen der eskalierenden Spannungen und des sich abzeichnenden regionalen Krieges, der die Öl- und Gaspreise weltweit in die Höhe treibt, ist Europa mit einer Vielzahl weiterer Faktoren konfrontiert, die die Energieexporte aus der arabischen Welt nachhaltig beeinflussen könnten.

Ein umfassender regionaler Konflikt, an dem die Länder der Achse des Widerstands wie Iran, Jemen, Irak, Syrien und Libanon beteiligt sind, könnte schwerwiegende Folgen haben. Diese Länder, die alle Zugang zu Meeren und Meerengen haben, könnten potenziell die Handelswege nach Europa unterbrechen, einschließlich des Transports von Öl und Flüssiggas.

Die Straße von Hormuz, die zwischen Oman und Iran liegt, ist als wichtigster Energiekorridor der Welt von immenser Bedeutung: Mehr als ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung und ein Drittel der gesamten LNG-Lieferungen werden durch sie geleitet.

Die wichtigsten Erdöl exportierenden Länder, darunter Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Irak, sind auf diese Passage angewiesen. Außerdem verschifft Katar, der weltweit größte LNG-Exporteur, den Großteil seiner LNG-Exporte durch die Meerenge. Da jährlich rund 20 Prozent der weltweiten LNG-Ströme durch die Meerenge fließen, könnte eine Sperrung durch den Iran oder seine Verbündeten die Öl- und Gasversorgung Europas erheblich beeinträchtigen.

Wenn Palästina blutet, wird Europa den Druck spüren

Ein weiteres mögliches Szenario ist die Schließung der Straße von Bab al-Mandab, der strategischen Passage über den Jemen, die als Dreh- und Angelpunkt der Seehandelsroute fungiert, die das Mittelmeer und den Indischen Ozean über das Rote Meer und den Suezkanal verbindet.

Die meisten LNG-Exporte aus dem Persischen Golf erfolgen über diese Route, und 2017 wurden fast 9 Prozent aller auf dem Seeweg beförderten Erdöl- und Raffinerieprodukte durch diese Meerenge transportiert, wobei mehr als die Hälfte für Europa bestimmt war. Eine Sperrung der Straße von Bab al-Mandab könnte Tanker aus dem Persischen Golf dazu zwingen, die Südspitze Afrikas zu umfahren, was zu längeren Transitzeiten und höheren Transportkosten führen würde.

Europa stünde dann vor der Qual der Wahl: Entweder es akzeptiert exorbitante Preise für einen kontinuierlichen Öl- und Gasfluss, der die Wirtschaft schwer belastet, oder es überdenkt seine Haltung gegenüber russischem Gas, was international als demütigender Rückzieher gewertet werden würde.

Die EU wandte sich zunächst an Westasien, um ihre schwindenden russischen Gaslieferungen zu kompensieren, auch wenn dies höhere Kosten bedeutete. Die wachsende Aussicht, dass sich der Palästinakrieg zu einem Konflikt in der gesamten Region ausweitet, lässt nun jedoch ernsthafte Zweifel an der Zuverlässigkeit der westasiatischen Öl- und Gaslieferungen nach Europa aufkommen. Jede Eskalation des Konflikts wird wahrscheinlich zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise führen und einen verheerenden Schlag für wichtige Sektoren der europäischen Wirtschaft, insbesondere für Deutschland, bedeuten.

In Erwartung der sich abzeichnenden Krise hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz im Stillen begonnen, nach alternativen Energiequellen zu suchen: Erst letzte Woche besuchte er Ghana und Nigeria in der Hoffnung, neue Energiequellen für Europa ausloten zu können.

Während Israel seine Bombardierung des Gazastreifens mit US-amerikanischen und europäischen Waffen verstärkt, riskiert es die Eröffnung neuer Fronten durch militärisch höher entwickelte Elemente der Widerstandsachse in der Region, wodurch massive Eskalationen in ganz Westasien drohen und Europa möglicherweise in ein wirtschaftliches Loch stürzt.

Die Zeiten, in denen Europa in ständigem Wohlstand lebte, während Westasien unter den Folgen der westlich-israelischen Politik litt, sind längst vorbei. Die Achse des Widerstands – in Verbindung mit dem wachsenden Einfluss multipolarer Mächte wie Russland und China – verfügt jetzt über die Fähigkeiten und Optionen, die die westliche Achse von Washington bis Brüssel und Tel Aviv herausfordern und den globalen Energiemarkt, wie wir ihn kennen, grundlegend umgestalten könnten.

Mohamed Sweidan ist Forscher für strategische Studien, Autor für verschiedene Medienplattformen und Verfasser mehrerer Studien im Bereich der internationalen Beziehungen. Mohamed Sweidan beschäftigt sich vor allem mit russischen Angelegenheiten, türkischer Politik und der Beziehung zwischen Energiesicherheit und Geopolitik.

