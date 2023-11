Im Namen der Muslime: Wir bekennen uns zu Israel!  von Yavuz Özoguz 11. November 2023

Gestern hat der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, die islamischen Einrichtungen in Deutschland aufgefordert, sich zum Existenzrecht Israels zu bekennen und verlangt von der Bundesregierung eine Arbeitserlaubnis für alle islamischen Einrichtungen in Deutschland an ein Bekenntnis zu Israel zu koppeln. Meine Wenigkeit hat weder ein Mandat noch die Autorität im Namen aller muslimischen Vereine und Verbände in Deutschland zu sprechen, aber ich tue es dennoch, denn ich bin absolut sicher, dass fast alle muslimischen Vereine und Verbände sich diesem Bekenntnis anschließen werden.

Hiermit erklären wir öffentlich und feierlich: Wir alle bekennen uns zum Existenzrecht Israels, eines Israels, in dem Juden, Christen, Muslime und Andersgläubige gleichberechtigte Staatsbürger sind, wie es die Menschlichkeit und die Menschenrechte verlangen. Wir bekennen uns zu einem Israel, das allen Vertriebenen und ihren Nachkommen ein Rückkehrrecht gewährt und alle gewaltsam Vertriebenen entschädigt, wie es ein universelles Menschenrecht ist. Wir bekennen uns zu einem Israel, dass für 75 Jahre Besetzung Reparationskosten an die Besetzten und deren Nachkommen zahlt und alle Folgen der Besatzung auf eigene Kosten beseitigt sowie alle Verantwortlichen für die Besatzung und Ausweitung der Besatzung zur Verantwortung zieht. Wir bekennen uns zu einem Israel, das nicht die Antisemitismuskeule gegen jeden Kritiker schwingt und sich nicht in innere Angelegenheiten anderer Staaten einmischt [1]. Wir bekennen uns zu einem Israel, in dem jeder Kriegsverbrecher, jeder, der Krankenhäuser, Schulen, Kirchen und Moscheen beschießen lässt, jeder, der Kriegsverbrechen öffentlich verkündet, wie das Absperren von Energie, Nahrung und Wasser für Millionen von Zivilisten, ausgeliefert wird an ein internationales Tribunal, um für seine Verbrechen abgeurteilt zu werden. Wir bekennen uns zu einem Israel, bei dem es nicht nötig ist durch Verbote von Parolen wie „Kindermörder Israel“ das Ansehen des Staates zu schützen, sondern nicht Tausende von Kindern innerhalb weniger Tage ermordet werden. Wir bekennen uns zu einem Israel, dessen entführte unschuldig Bürger nicht „Geiseln“ genannt werden, während die zwanzigfache Anzahl der unschuldig in Israel inhaftierten Bürger ohne jegliche Rechte, „Gefangene“ heißen, sondern alles dafür getan wird, alle unschuldigen Menschen freizubekommen.

Wir bekennen uns zu einem Israel, in dem es weder eine willkürliche Kollektivschuld noch eine Sippenhaft gibt, in dem nicht die Häuser von unschuldigen Menschen abgerissen werden; ein Israel, das nicht von Urenkeln von Deutschen Zahlungen an einen Staat verlangt, der noch gar nicht gegründet war, als Vorfahren der heutigen Deutschen Verbrechen an Menschen begangen haben, die nie in Palästina gelebt hatten, sondern alle Zahlungen direkt an Betroffene oder deren Nachkommen gehen und schon gar nicht Zahlungen verlangt werden, mit denen atomwaffenfähige U-Boote verschenkt werden. Wir bekennen uns zu einem Israel, das in dem Atomwaffensperrvertrag eintritt, alle Atomwaffen abschafft und nicht damit droht, andere Hauptstädte mit Atomwaffen zu bombardieren.

Wir bekennen uns zu einem Israel, in dem die Würdigung eines Massenmörders, der in einer Moschee auf unschuldige Betende geschossen hat, verboten wird und sein Grab keine Pilgerstädte sein darf [2]. Wir bekennen uns zu einem Israel, in dem jeder Rabbiner bestraft wird, der die Heilige Maria öffentlich als Prostituierte beleidigt und zur Zerstörung aller Kirchen aufruft [3]. Wir bekennen uns zu einem Israel, dass nicht vor hat sich auszudehnen und in dem die Aufforderung zur Schaffung eines Groß-Israel als Straftat verfolgt wird. Wir bekennen uns zu einem Israel, das als Staatsvolk die einheimischen Staatsangehörigen hat, seine Staatsgrenzen für alle Welt erkennbar festlegt und eine Verfassung veröffentlicht, in der alle Staatsbürger, inklusive Rückkehrer die gleichen Rechte genießen. Wir bekennen uns zu einem Israel, das die Heiligtümer aller Religionen anerkennt und sich nicht anmaßt immer wieder Moscheen zu schließen und Betenden vom Gebet abzuhalten. Wir bekennen uns zu einem Israel, das alle Mauern um Bethlehem abreißt und allen Bürgern den freien Zugang zu allen Gebieten des Staates ermöglicht. Wir bekennen uns zu einem Israel, das nicht im missbrauchten Namen irgendeiner Religion sieben Jahrzehnte lang Verbrechen begeht. Und wir bekennen uns zu einem Israel, welches seinen Staatsnamen von seinen eigenen einheimischen Bürgern wählen lässt. Auch wenn es sicherlich noch zahlreiche weitere Details geben wird, zu denen wir uns bekennen können, sollte das genügen, unsere wahre menschenfreundliche Absicht unter Wahrung der Menschenwürde aller Menschen im Bekenntnis zu Israel zu erkennen. Es sollte klar geworden sein, dass ein würdiger Bürger eine demokratischen, freiheitlich-rechtlichen Grundordnung diese Ordnung sowohl in Deutschland als auch in Israel einfordern und schützen muss.

Gleichzeitig fordern wir Herrn Linnemann, die gesamte CDU, alle Regierungsparteien in Deutschland und deren Vertreter in der EU, insbesondere aber die AFD auf, sich diesem Bekenntnis zu Israel anzuschließen, ohne irgendetwas zu relativieren! Dann wird es nicht nur in Israel eine blühende Zukunft als Leuchtturm für Frieden und wahre Freiheit in der ganzen Welt geben, sondern auch in Deutschland.

Abschließend empfehlen wir allen deutschen Politikern mit einem Minimum an Verstand und Kenntnis der unaufhaltsamen demografischen Entwicklung, sich nicht die zukünftig größte Bevölkerungsgruppe durch kurzsichtigen Populismus zum Feind des Staates heranzuziehen! Das empfehlen wir auch allen denjenigen in Deutschland, die im missbrauchten Namen des Judentums dieser Tage alles in ihrer Macht liegende tun, um Muslime gegen sich aufzuhetzen.

Der Friede sei mit jenen, die der Wahrheit folgen und keine Heuchler sind. Menschwürde und Menschenrechte sind nicht teilbar und jeder Mensch ist von Geburt gleichermaßen auserwählt!

[1] https://www.youtube.com/watch?v=tNJdioRwc2k&t=4s

[2] http://www.eslam.de/begriffe/g/goldstein_baruch.htm

[3] https://9gag.com/gag/a8qOpg6