Ägypten dementiert Israels Behauptungen über Gaza-Tunnel

5. August 2024

Schützenpanzer der ägyptischen Armee werden am 23. März 2024 in der Nähe der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah zum Gaza-Streifen eingesetzt. (Foto: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

Ägypten hat am Montag israelische Behauptungen über die Existenz operativer Tunnel unter dem Grenzgebiet zum Gazastreifen zurückgewiesen, berichtet die Agentur Anadolu.

Am Sonntag hatte das israelische Militär behauptet, seine Streitkräfte hätten zahlreiche unterirdische Tunnelrouten im Philadelphi-Korridor entdeckt.

Diese Behauptungen „sind ein israelischer Versuch, die Aufmerksamkeit von seinen Misserfolgen im Gazastreifen abzulenken und seine Aggression zu rechtfertigen“, so der staatliche Nachrichtensender Al-Qahera News unter Berufung auf eine gut vernetzte ägyptische Quelle.

Die israelische Armee hat im vergangenen Mai die Kontrolle über den Philadelphi-Korridor, ein entmilitarisiertes Gebiet zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, übernommen, ein Schritt, der von Kairo sofort abgelehnt wurde.

„Israel hat keine Beweise für operative Tunnel entlang der Grenze zum Gazastreifen vorgelegt und nutzt die Existenz geschlossener Tunnel im Gazastreifen aus, um falsche Behauptungen für politische Zwecke zu verbreiten“, so die Quelle.

Die Quelle sagte, Tel Aviv ignoriere auch den Waffenschmuggel von Israel in das Westjordanland als Vorwand für die Beschlagnahmung weiterer Gebiete im Westjordanland und die Fortsetzung von Gewalt und Völkermord an den Palästinensern“.

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel seit einem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 mit der internationalen Verurteilung seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen konfrontiert.

Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden wurden seither mehr als 39.600 Palästinenser getötet, die meisten davon Frauen und Kinder, und über 91.600 verletzt.

Fast 10 Monate nach Beginn des israelischen Krieges liegen weite Teile des Gazastreifens unter einer lähmenden Blockade von Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten in Trümmern.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt, der in seinem jüngsten Urteil die sofortige Einstellung der Militäroperation in der südlichen Stadt Rafah anordnete, wo mehr als eine Million Palästinenser vor dem Krieg Zuflucht gesucht hatten, bevor die Stadt am 6. Mai eingenommen wurde.

Israel: Minister droht mit Auflösung der Regierung, falls sich die Armee aus dem Philadelphi-Korridor zurückzieht

