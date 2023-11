Al Jazeera pulls video of show in which Saudi-Israel normalisation labelled ’suicidal‘ Episode of UpFront featuring a prominent Saudi Arabian academic has disappeared from the Qatari news channel’s website and YouTube

Al Jazeera zieht Video der Sendung zurück, in der die saudi-israelische Normalisierung als „selbstmörderisch“ bezeichnet wird

Episode von UpFront mit einem prominenten saudi-arabischen Akademiker ist von der Website des katarischen Nachrichtensenders und von YouTube verschwunden

Marc Lamont Hill, Moderator von UpFront, in einem Clip der Episode vom 3. November, die in den sozialen Medien angepriesen wurde (X/@AJUpFront)

Al Jazeera zieht Video der Sendung zurück, in der die saudi-israelische Normalisierung als „selbstmörderisch“ bezeichnet wird

Von Dania Akkad

8. November 2023

Al Jazeera hat ein Video einer Sendung von seiner Website und seinem YouTube-Kanal entfernt, in der ein prominenter saudi-arabischer Akademiker und Aktivist sagte, es wäre „selbstmörderisch“ für Kronprinz Mohammed bin Salman, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren.

In der Folge von UpFront, einer von Marc Lamont Hill moderierten Diskussionssendung, kamen Madawi al-Rasheed, ein saudischer Akademiker, der Gastprofessor an der London School of Economics ist, und Matt Duss, leitender Vizepräsident des in Washington ansässigen Center for International Policy, zu Wort.

Unter dem Titel „Israel-Gaza: Könnte eine weitere Eskalation zu einem größeren Konflikt führen?“ wurde er ursprünglich am 3. November auf Al Jazeera English gesendet. Noch am Tag der Ausstrahlung wurde er auf der Al Jazeera-Website und auf YouTube veröffentlicht.

Am Sonntag war das Video jedoch von beiden Plattformen entfernt worden. Auf einer Seite der Website, auf der die 25-minütige Sendung zuvor angesehen werden konnte, stand stattdessen „Seite nicht gefunden“.

Auf den X- und Facebook-Accounts von UpFront wurde ein 1:41-minütiger Ausschnitt der Sendung angeteasert, und eine Audioversion der gesamten Sendung ist weiterhin auf der Website von Al Jazeera und auf einigen Podcast-Plattformen online.

Es ist unklar, warum das Videoprogramm entfernt worden ist.

Am Montag twitterte Rasheed, dass sie auf eine Erklärung von Al Jazeera warte, warum das Video der vollständigen Folge zurückgezogen wurde.

Ansicht der Webseite, auf der kurzzeitig das Video der UpFront-Folge vom 3. November zu sehen war (Al Jazeera)

Die Webseite, auf der kurzzeitig das Video der UpFront-Folge vom 3. November zu sehen war (Al Jazeera)

Middle East Eye geht davon aus, dass beide Gäste der Sendung Al Jazeera um eine Erklärung gebeten haben, aber keine Antwort erhalten haben.

MEE hat Al Jazeera und Marc Lamont Hill um einen Kommentar gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

Das Al Jazeera Media Network wird von der Regierung von Katar finanziert und ist in ihrem Besitz, behauptet aber seit langem, redaktionell unabhängig zu sein.

Rasheed, der auch Mitbegründer und Sprecher der pro-demokratischen Oppositionsgruppe National Assembly Party (NAAS) ist, sagte gegenüber Middle East Eye: „Es ist mir wirklich egal, denn die Situation und das Blutvergießen sind unfassbar und die kleinen saudisch-katarischen Streitigkeiten sind nicht relevant.“

Im Verlauf des Gesprächs wurde Rasheed von Hill gefragt, ob sie glaube, dass Saudi-Arabien seine Beziehungen zu Israel normalisieren werde, was sowohl von der Trump- als auch von der Biden-Administration angestrebt werde.

Das Video der Sendung, das im Wayback Machine-Archiv verfügbar ist, erschien am 3. November auf der Website von Al Jazeera (Wayback Machine)

Das Video der Sendung, abrufbar im Wayback Machine Archiv (Wayback Machine)

Nach dem Besuch des saudischen Verteidigungsministers Prinz Khalid bin Salman in Washington in der vergangenen Woche stellte Hill fest, dass der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, erklärte, das Königreich stehe nach wie vor zu dem Plan.

Rasheed sagte: „Ich glaube, dass der Kronprinz von Saudi-Arabien tief im Inneren vorankommen will, aber er kann es im Moment nicht, einfach wegen der Verwüstung, die jeder Saudi auf dem Bildschirm und in den sozialen Medien gesehen hat.“

Es wäre ein selbstmörderischer Schritt für ihn, unter den derzeitigen Umständen irgendeine Art von Normalisierung mit Israel anzustreben

– Madawi al-Rasheed

Hill bat Rasheed daraufhin zu erklären, was sie meinte. „Er würde wahrscheinlich nicht als zukünftiger König von Saudi-Arabien überleben, wenn er sich in diesem Kriegskontext normalisieren würde“, antwortete sie.

Rasheed stellte auch in Frage, warum die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und sieben arabischen Ländern seit 2020 im Rahmen des von den USA geführten Abraham-Abkommens als Friedensvertrag bezeichnet wird.

„Wenn man sich die Vereinigten Arabischen Emirate oder Marokko anschaut, dann haben sie sich nie mit Israel im Krieg befunden. Es als Friedensvertrag zu bezeichnen, ist also sinnlos und ungenau… Wenn wir von einem Friedensvertrag sprechen, dann sollte er zwischen Israel und den Menschen, die vor Ort leben, geschlossen werden“, sagte sie.

„Mit dem Abraham-Abkommen wurde eine neue Ära im Nahen Osten eingeläutet, in der Frieden herrschen wird. Wir befinden uns immer noch auf dem Nullpunkt, wo Kriegskanonen und Luftangriffe die Sprache des Tages sind. Es ist nicht der Frieden, über den gesprochen wird. Es ist Krieg.“

US-Politik „auf den Kopf gestellt

Duss, der von 2017 bis 2022 als außenpolitischer Berater von Senator Bernie Saunders tätig war, sagte, er stimme mit Rasheeds Einschätzung überein.

„Man darf nicht vergessen, dass Saudi-Arabien, wie die meisten Regime in dieser Region, in Angst vor ihrem Volk lebt. Und in der Bevölkerung gibt es immer noch viel Unterstützung für die palästinensische Sache“, sagte er.

Duss wies auch darauf hin, dass das von der Regierung Biden verfolgte Abraham-Abkommen als „Sicherheitskonzept für die Region“ durch die Ereignisse der letzten drei Wochen „auf den Kopf gestellt“ worden sei.

„Die ganze Prämisse war, dass wir durch diese Verteidigungsabkommen Stabilität erreichen, amerikanische Interessen durchsetzen und China aus der Region herausdrängen können. Das wird nicht funktionieren“, sagte er.

„Ich denke, viele von uns, die diese Region kennen und studiert haben, haben vermutet, dass es nicht funktionieren wird. Aber meine Frage ist: Weiß die Regierung Biden, dass es nicht funktionieren wird?“

