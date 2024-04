Israel uses foreign mercenaries in Gaza The US are trying to make the Kurds partners with Israel. But, many Kurds take the side of the people of Gaza and the Palestinian…

Israel setzt ausländische Söldner in Gaza ein

Von Steven Sahiounie

27. April 2024

Die USA versuchen, die Kurden zu Partnern Israels zu machen. Doch viele Kurden stehen auf der Seite der Menschen in Gaza und des palästinensischen Widerstands.

Die internationale Gemeinschaft schweigt nicht nur zu Israels Völkermord, sondern schickt auch ausländische Söldner, die an der Seite der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) in Gaza kämpfen.

Die IDF haben Hunderte von Reservesoldaten einberufen, um ihre Reihen in Vorbereitung auf ihren Bodenangriff auf den Gazastreifen zu verstärken. Um ihre israelischen Reihen zu verstärken, förderten die IDF einen Zustrom von Personen mit israelischen Pässen, die in anderen Ländern leben.

Die spanische Zeitung El Mundo berichtete jedoch, dass Tel Aviv internationale Sicherheitsfirmen kontaktiert hat, um Kämpfer für militärische Aufgaben während des laufenden Krieges im Gazastreifen bereitzustellen.

Pedro Diaz Flores Corrales, 27 Jahre alt, ist ein ehemaliger Soldat der spanischen Armee und hatte zuvor als Söldner in der Ukraine und im Irak gekämpft. Darüber hinaus ist er laut der Nahost-Website „Monitor“ als Mitglied einer faschistischen politischen Gruppe, der so genannten Neonazi-Bewegung, bekannt.

Die Gruppe ist am illegalen Waffenhandel und an der Ausbeutung von Söldnern beteiligt.

Corrales rechtfertigte seine Entscheidung, an der Seite der IDF zu kämpfen, und sagte, dass jeder Teilnehmer an den Kämpfen ein wöchentliches Gehalt von etwa 3.900 Euro (4.187 US-Dollar) sowie Vergünstigungen für die von ihm ausgeführten Aufgaben erhalte.

Die Zeitung El Mundo berichtete, sie habe Bilder von Corrales gesehen, auf denen er von Söldnern verschiedener Nationalitäten umgeben ist, darunter Franzosen, Deutsche und Albaner, aber auch amerikanische Marinesoldaten oder Mitglieder der Special Forces, die im Irak, in Afghanistan, Mali oder im Kosovo gekämpft haben.

Im vergangenen Oktober berichteten französische Medien über eine große Zahl französischer Kämpfer, die sich dem Kampf an der Seite der IDF anschließen.

Ein Bericht der Euro-Mediterranen Beobachtungsstelle enthüllte in der Vergangenheit die Anwesenheit von Hunderten europäischer Söldner, die sich freiwillig zum Militärdienst in den Reihen der IDF melden, als Teil von Spezialeinheiten, insbesondere im Gazastreifen.

Organisationen, die in direktem Zusammenhang mit rechtsgerichteten jüdischen und christlichen Gruppen in Europa stehen, organisieren Projekte und Kampagnen, um Europäer zum Eintritt in die IDF einzuladen und an Kampagnen zur Unterstützung illegaler Siedleroperationen gegen Palästinenser im Westjordanland teilzunehmen.

In der Absicht, sie in den Tunneln der Hamas einzusetzen, bietet Israel kurdischen PKK-Terroristen 2.200 Dollar an, damit sie in seinem völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser an vorderster Front mitmachen, wobei Tausende von Terroristen und Söldnern bereits nach Israel gebracht wurden.

Die israelische Regierung hat mit den PKK-Terroristen einen Vertrag geschlossen, in dem sie sich auf ein Gehalt von 9.000 israelischen Schekel (2.200 $) und eine Entschädigung von 25.000 $ im Falle von Tod oder Verletzung geeinigt hat.

Israel beabsichtigt, PKK-Terroristen bei seinem Landangriff auf den Gazastreifen einzusetzen, da es seine eigenen Soldaten nicht in die Tunnel der Hamas schicken möchte. Fast 2.000 Terroristen und Söldner aus Europa, dem Irak, Syrien und den USA sind nach Israel eingedrungen. Auch Peshmerga-Kräfte aus dem Nordirak sind an die Front in Israel geschickt worden.

Es wird dazu aufgerufen, Kämpfer zu rekrutieren, um für Israel zu kämpfen, und viele Organisationen haben umfangreiche Aktivitäten durchgeführt, wie z. B. die von Mordehay Zaken gegründete „Kurdisch-Israelische Freundschaftsunion“, das „Kurdische Institut“ und die Organisation „Israelische jüdische Kurden“.

Israelische Organisationen haben mit den Peshmerga verhandelt, um Kurden aus dem Nordirak nach Israel zu schicken und sie an die Unterstützung zu erinnern, die das Regime in Tel Aviv ihnen seit 1958 gewährt.

In Ayn al-Arab haben ein israelischer Oberst und sein siebenköpfiges Team nach Leuten gesucht, die Erfahrung in der städtischen Kriegsführung haben. Die aus dem Irak und Syrien rekrutierten Söldner erhielten israelische Staatsbürgerschaften. Diese wurden dann mit drei Flugzeugen nach Israel transportiert. Der letzte Flug startete am 29. Oktober von Erbil aus. Acht derjenigen, die Israel an die Front schickte, wurden im Gazastreifen getötet.

Der kurdische Sänger und Schauspieler Idan Amedi, der in der Netflix-Fernsehserie „Fauda“ mitspielt, gab bekannt, dass er sich freiwillig den IDF angeschlossen hat, und teilte Bilder aus dem Gaza-Streifen. Die IDF nutzen Social-Media-Influencer wie Amedi. Bilder von Amedi, die Kurden dazu aufrufen, Palästinenser zu töten, werden im israelischen Fernsehen ausgestrahlt. Duran Kalkan, einer der Rädelsführer der PKK in Qandil, beschuldigte unterdessen die Hamas und gab Erklärungen zu Gunsten Israels ab.

In den Reihen der israelischen Streitkräfte gibt es insgesamt 4.600 ausländische Freiwillige sowie viele Doppelbürger aus der ganzen Welt, die entweder im aktiven Dienst oder in der Reserve stehen.

Israel stützt sich auf private Sicherheitsfirmen, vor allem auf die lokale Firma Global CST. Die für dieses Unternehmen tätigen Söldner werden beschuldigt, in den Konflikten, an denen sie in Lateinamerika, Südossetien und Afrika beteiligt waren, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben.

Die Kurdische Arbeiterpartei (PKK) hat nach eigenen Angaben 2.000 Söldner nach Israel geschickt, um im Gazastreifen zu kämpfen. Die PKK ist eine international anerkannte Terrororganisation, die in den letzten drei Jahrzehnten in der Türkei über 30.000 Menschen getötet hat.

Die IDF haben Angst, in die von der Hamas gegrabenen Tunnel einzudringen, und befürchten, dass sie nicht lebend aus den Tunneln herauskommen. Aus diesem Grund setzen sie die PKK und andere Söldner für diesen Zweck ein, und es sind Söldnerkämpfer aus europäischen Ländern, dem Irak, Syrien und Amerika nach Israel gekommen.

Die kurdischen PKK-Mitglieder, die nach Israel geschickt wurden, stammen hauptsächlich aus dem Nordirak und wurden mit Hilfe von Masoud Barzani entsandt. Es wird geschätzt, dass es in der Region etwa 200.000 kurdische Juden gibt, von denen einige nach Israel geschickt wurden.

Kriegsverbrechen und Völkermord

Ausländer, die im Gazastreifen für Israel kämpfen, sind Kriegsverbrecher und Söldner an der Seite der IDF.

Im Dezember veröffentlichte Thomas Portes, Mitglied der französischen Nationalversammlung, einen Brief an Justizminister Eric Dupond-Moretti, in dem er ihn aufforderte, gegen 4 185 französische Staatsbürger zu ermitteln, von denen angenommen wird, dass sie für die IDF gekämpft haben. In dem Schreiben, das auf X veröffentlicht wurde, wird die Untersuchung von Kriegsverbrechen gefordert, an denen die französischen Freiwilligen während der Kämpfe im Gazastreifen beteiligt gewesen sein könnten, wo es zahlreiche Berichte über Kriegsverbrechen gibt.

Die französischen Freiwilligen machen etwa 45 % aller ausländischen Freiwilligen aus, die sich den IDF als Söldner anschließen. Im Gegensatz dazu ist die französische Bevölkerung zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen, um Palästina zu unterstützen und einen Waffenstillstand zu fordern.

Laut einem Bericht des israelischen Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2016 stellen die Amerikaner 29 % der Ausländer, die sich jährlich den IDF anschließen, gefolgt von den Briten mit 5 %. Etwa 100 Briten dienen derzeit in den IDF, die ihren völkermörderischen Krieg in Gaza fortsetzen.

80 % der Söldner dienen in der Regel 18 Monate lang in den Reihen der IDF und erhalten die gleiche Bezahlung und Behandlung wie reguläre IDF-Angehörige. Die meisten von ihnen schließen sich der Kampfinfanterie der IDF an, die für die tägliche Tötung von Palästinensern im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen verantwortlich ist. Zusätzlich zu ihren regulären Monatsgehältern erhalten sie nach Abschluss ihrer Ausbildung fast 7.000 Dollar.

Westliche Länder verschließen die Augen

Kein einziges europäisches Land oder die USA und das Vereinigte Königreich haben ihre eigenen Bürger öffentlich davor gewarnt, sich den IDF anzuschließen. Die ausländischen Kämpfer haben sich an den Kriegsverbrechen in Gaza beteiligt.

Laut einer Studie, die im Juni 2022 in der Zeitschrift Sociological Forum veröffentlicht wurde, dienen mindestens 1.200 Amerikaner zu jeder Zeit in den IDF. Der Studie zufolge dienten in den letzten zwei Jahrzehnten jedes Jahr etwa 3.500 ausländische jüdische Soldaten in den IDF.

21 amerikanische Soldaten wurden getötet, als die IDF im Gazastreifen ihre größte Tagesniederlage durch die palästinensischen Widerstandskämpfer erlitten, die insgesamt 24 Soldaten der einmarschierenden IDF töteten.

Die genaue Zahl der im Gazastreifen kämpfenden amerikanischen Staatsbürger ist nicht bekannt, man geht jedoch davon aus, dass es sich um Hunderte von ihnen handelt. Seit Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen am 7. Oktober haben mindestens 10.000 in den USA lebende Personen Einberufungsbescheide der israelischen Armee erhalten, um sich zum Dienst zu melden. Viele von ihnen haben die doppelte israelische Staatsbürgerschaft, was die Verantwortlichkeit für mögliche Kriegsverbrechen zu einer kniffligen Rechtsfrage macht, obwohl das amerikanische Neutralitätsgesetz, das auf die Gründungstage der USA zurückgeht, es jedem amerikanischen Bürger untersagt, sich an einem ausländischen Krieg zu beteiligen oder zu diesem Zweck eine Miliz aufzubauen. Dieses Gesetz wurde jedoch in letzter Zeit nicht verschärft, da Hunderte von Amerikanern an den Kriegen in der Ukraine, in Libyen 2011 und jetzt in Gaza teilgenommen haben.

Außer aus den USA kommen ausländische Kämpfer, die sich den IDF anschließen, aus mindestens fünf europäischen Ländern, darunter Italien, Frankreich, Belgien, die Niederlande und das Vereinigte Königreich. Nach Angaben des italienischen Außenministers Antonio Tajani lebten und arbeiteten zu Beginn des Krieges etwa 18.000 italienische Staatsangehörige in Israel, darunter 1.000, die für die IDF tätig sind.

Keine einzige westliche Regierung hat bisher etwas unternommen, um ihre Bürger zu bestrafen, die für Israel kämpfen, während es im Gazastreifen einen Völkermord begeht.

Israelisch-kurdische Beziehungen

Israel ist inzwischen das einzige Land, das einen unabhängigen kurdischen Staat offen unterstützt, was auf die guten Beziehungen zwischen Kurden und Juden zurückzuführen ist.

Im September 2017 war Israel das erste und bisher einzige Land, das sich offen für „die legitimen Bemühungen des kurdischen Volkes um einen eigenen Staat“ aussprach, wie Premierminister Benjamin Netanjahu sagte.

Die Kurden waren und werden auch in Zukunft zuverlässige und langfristige Verbündete Israels sein, da sie wie wir eine Minderheit in der Region sind, so kurdisch-israelische Analysten.

Die Beziehungen zwischen Israel und der PKK und auch den Peshmerga-Kräften im Nordirak sind nicht neu. Einer der größten Unterstützer von Massoud Barzanis gescheitertem Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2017 war Israel. Während des Aufbaus Israels wanderten viele jüdische Kurden nach Palästina aus. Derzeit leben mehr als 200 Tausend jüdische Kurden in Israel. Mickey Levy, der einst zum Sprecher des israelischen Parlaments gewählt wurde, ist einer von ihnen.

Die kurdische Regionalregierung (KRG) im Nordirak hat angesichts des eskalierenden Krieges Israels im Gazastreifen geschwiegen. Aufgrund ihrer engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA, Israel und dem Iran hofft sie, nicht in einen regionalen Konflikt hineingezogen zu werden.

Die Region Kurdistan ist eine pro-amerikanische Insel in einem Meer von antiamerikanischen Stimmungen. Sollte der Krieg eskalieren, wird sie von beiden Seiten unter Druck geraten.

Die beiden wichtigsten Parteien sind die Demokratische Partei Kurdistans (KDP) und die Patriotische Union Kurdistans (PUK), und die politische Hauptmacht liegt beim KRG-Ministerpräsidenten Masrour Barzani, der es bisher tunlichst vermieden hat, sich zum Krieg in Gaza zu äußern.

Obwohl die KRG keine offiziellen Beziehungen zu Israel unterhält, bestehen zwischen den beiden Regierungen wirtschaftliche Beziehungen, und Israel hat die Gründung eines unabhängigen kurdischen Staates unterstützt.

Sollten die kurdischen Behörden im Gaza-Krieg eine pro-amerikanische und israelische Haltung einnehmen, könnten die vom Iran unterstützten Parteien in Bagdad beschließen, den Druck auf die KRG zu erhöhen, weshalb die Kurden versuchen, eine Stellungnahme zu vermeiden.

Deshalb versuchen die Kurden, eine Position zu vermeiden. Sie wollen ein Gleichgewicht in der Mitte halten und im aktuellen Krieg neutral erscheinen, während sie ihre Sympathie für die Palästinenser als moralische Angelegenheit zum Ausdruck bringen und die Region Kurdistan und ihre Bevölkerung als unbeteiligt betrachten, so regionale Analysten.

Im Gegensatz dazu haben die beiden islamistischen Parteien der Region Kurdistan – die Islamische Union Kurdistans (KIU) und die Gerechtigkeitsgruppe Kurdistans (KJG) – die israelische Bombardierung des Gazastreifens lautstark verurteilt.

Es gibt auch wirtschaftliche Überlegungen. Bis zur Aussetzung der unabhängigen Ölexporte der Region Kurdistan im März 2023 war Israel ab 2014 ein wichtiges Zielland für kurdisches Rohöl. Medienberichten zufolge erhielt es im Februar 183.000 Barrel pro Tag, wobei die Menge von Monat zu Monat schwankte.

Fazit

Die USA versuchen, die Kurden zu Partnern Israels zu machen. Doch viele Kurden stehen auf der Seite der Menschen in Gaza und des palästinensischen Widerstands.

Einige haben gewarnt, dass die Kurden, die sich in Gaza auf die Seite Israels stellen, zusammen mit Israel zu einer neuen Zielscheibe in der islamischen Welt werden würden.

Andere Kurden empfinden Mitgefühl mit dem palästinensischen Leid, aber sie haben auch das Gefühl, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Dies veranlasst die Kurden dazu, keine öffentliche Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen.

Übersetzt mit deepl.com

