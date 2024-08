https://countercurrents.org/2024/08/al-mayadeen-israels-hit-list-and-alleged-information-terrorists/



Al Mayadeen, Israels Abschussliste und angebliche „Informationsterroristen“

von Rima Najjar

13. August 2024

Al Mayadeen-Korrespondent Naser al-Laham berichtet aus Bethlehem

Was haben Scott Ritter, Naser al-Laham, Ali Abunimah und Khaled Barakat gemeinsam? Sie alle sind Lieferanten wahrheitsgemäßer Informationen (Journalisten/Autoren) über Verbrechen, die von Israel und seinen westlichen Verbündeten begangen werden. In einer Orwell’schen Umkehrung der Realität werden sie alle als „Informationsterroristen“ tituliert und damit zur Zielscheibe von Repressionen oder Schlimmerem.

Ich beginne mit Scott Ritter, denn er hat kürzlich formuliert, was „schlimmer“ in diesem Zusammenhang bedeutet. Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der US-Marine, der in der ehemaligen Sowjetunion gedient hat und jetzt ein unverblümter und viel beachteter Kritiker der US-Außenpolitik in der Ukraine und in Israel ist. In einem Videoclip, der am 4. Juni im Judging Freedom Podcast ausgestrahlt wurde, beschreibt er, wie die Ukraine unter der Anleitung des US-Außenministeriums ein Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation eingerichtet hat. Dieses Zentrum hat nun eine schwarze Liste von „Informationsterroristen“, die ermordet werden sollen. Er und andere Amerikaner stehen auf dieser Abschussliste. Ritter fährt fort,

„… sie sagten, dass ein Informationsterrorist genauso gejagt und vor Gericht gestellt werden muss wie jeder andere Terrorist auch. Und ich wurde beschuldigt, Dinge zu sagen, die die ukrainische Regierung unglücklich machen. Jetzt sagen sie, ich müsse gejagt und verhaftet, inhaftiert, getötet werden wie jeder andere Terrorist in der Welt … mit Unterstützung des US-Außenministeriums geben [sie] eine wöchentliche Liste heraus, auf der sie sagen, ich sei die Nummer eins der Bedrohung der Wahrheit.“ (Minute 25:05)

So müssen wir verstehen, was Israel tut, wenn es sein Verbot der Sendungen von Al Mayadeen Media Network erneuert, sowohl visuell als auch online. Israel hat die Korrespondenten des Netzwerks in den 1948 besetzten palästinensischen Gebieten und im besetzten Westjordanland als „Terroristen“ bezeichnet. In einer Erklärung, in der dieses Vorgehen als eine Form des Terrorismus an sich bezeichnet wird, heißt es bei Al Mayadeen wie folgt:

„Das Netzwerk betont, dass die Bezeichnung seiner Korrespondenten in den 1948 besetzten palästinensischen Gebieten und im besetzten Westjordanland als ‚Terroristen‘ an sich eine Form des Terrorismus ist. Al Mayadeen warnt davor, seinen Journalisten Schaden zuzufügen und versichert, dass es sich keiner Form von Erpressung oder Druck beugen wird, unabhängig von deren Auswirkungen oder Ausmaß.

Es liegt auf der Hand, dass die Besatzung Al Mayadeen als ein Medium betrachtet, das über eine starke Präsenz und einen großen Einfluss verfügt und sich durch höchste Glaubwürdigkeit und moralisches Engagement auszeichnet. Deshalb reagiert die Besatzung auf die Nachrichtenagentur mit einem hysterischen und rätselhaften Maß an Verwirrung, wenn es um jedes Wort, jedes Bild und jede Präsenz vor Ort geht, insbesondere wenn Al Mayadeen dazu beiträgt, Aufruhr zu unterdrücken, Lügen aufzudecken und zu entlarven und die Verbrechen als das zu benennen, was sie sind.“

Nasser al-Laham ist einer der Journalisten, die Israel als „Informationsterroristen“ ins Visier nimmt. Er war unter anderem Chefredakteur und Gründer der Nachrichtenagentur Ma’an, Leiter des Büros von Al Mayadeen im besetzten Palästina und Mitglied des Palästinensischen Nationalrats. Er hat mehrere Bücher auf Arabisch veröffentlicht: Tel Aviv: A City with No Secrets (2002); Fatah: The Sword and the Pen (2003); The Popular Front: Learn Well, Fight Well (2005); Media under Hamas (2007); The Blind Do Not Like Carrots (2011); und Body Language in the Israeli Media (2015).

Die Bedrohung für al-Laham, dessen Haus im Oktober 2023 von israelischen Streitkräften gestürmt und seine beiden Söhne festgenommen wurden, und für seine Kollegen ist nicht untätig. Lesen Sie „Israel“ tötet absichtlich Al Mayadeens Crew im Südlibanon.

Auch in Deutschland werden Journalisten und Schriftsteller, die die Wahrheit über Israel sagen, in ähnlich beschämender Weise geächtet und zur Zielscheibe gemacht. Ali Abunimah, Mitbegründer der Electronic Intifada und Autor von One Country: A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse (Ein Land: Ein kühner Vorschlag zur Beendigung der israelisch-palästinensischen Sackgasse), wurde kürzlich von den Behörden mit Gefängnis bedroht, weil er eine Rede über Zoom an ein Publikum in Deutschland hielt, das an der Palästina-Konferenz im Exil (25.-26. Juli) teilnahm, in der es um die Rolle Deutschlands bei Israels anhaltendem Völkermord am palästinensischen Volk in Gaza ging.

Abunimah schreibt: „Etwa zwei Stunden vor meinem geplanten Vortrag am 26. Juli erhielt ich über einen Anwalt in Deutschland eine 15-seitige Mitteilung von den Regierungsbehörden in Berlin, in der mir mitgeteilt wurde, dass mir die Teilnahme an der Konferenz auf jeglichem Wege, einschließlich online, untersagt ist. Die Strafen umfassen Geldstrafen und bis zu einem Jahr Gefängnis.“

Ali Abunimah war wahrscheinlich nicht überrascht, eine solche Mitteilung von den deutschen Behörden zu erhalten. Die Electronic Intifada hatte 2019 einen Artikel mit dem Titel „Deutschland droht Journalist mit Gefängnis, weil er über Palästina spricht.“ veröffentlicht. Bei diesem Journalisten handelt es sich um Khaled Barakat, einen palästinensisch-kanadischen Schriftsteller und Aktivisten und Gründer von Masar Badil (der palästinensischen Bewegung „Alternativer Revolutionärer Weg“). Er wurde von der Berliner Polizei daran gehindert, auf einer Gemeindeveranstaltung über den „Jahrhundertdeal“ der USA zu sprechen, und anschließend des Landes verwiesen. Ihm und seiner Frau Charlotte Kates, der internationalen Koordinatorin von Samidoun (dem Netzwerk für Solidarität mit palästinensischen Gefangenen), wurde im Oktober 2022 die Einreise in die EU untersagt.

Samidoun ist international tätig und setzt sich für palästinensische Gefangene und gegen die israelische Politik ein. Israel stufte Samidoun im Jahr 2021 als terroristische Organisation ein und begründete dies mit angeblichen Verbindungen zur Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP). Am 2. November 2023 verbot Deutschland Samidoun die Tätigkeit im Land und erließ eine Anordnung, alle Aktivitäten der Gruppe sowie die Aktivitäten aller anderen in Deutschland tätigen Organisationen, die die Hamas unterstützen, zu unterbinden.

Ohne den geringsten Beweis behaupten israelische und rechtsgerichtete kanadische Medien weiterhin, dass es Verbindungen zwischen Khaled Barakat, Samidoun und Masar Badil einerseits und palästinensischen Gruppen, die von Israel, den USA und der EU als terroristisch eingestuft werden, andererseits gibt. Diese Behauptungen sind falsch und gefährlich. Nach Angaben von Influence Watch verfügen die amerikanischen Sicherheitsbehörden „noch nicht über diese Informationen“ und haben „die Entscheidung der israelischen Regierung zu Samidoun und verwandten Gruppen in Frage gestellt“. Im August 2022 äußerte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, die Besorgnis der Regierung über das Etikett „terroristische Vereinigung“. Die Anschuldigungen und Verbote, die ich oben beschrieben habe, sind eine Zielscheibe für Palästina-Befürworter und ihre Organisationen und schränken die Meinungsfreiheit ein.

Das Konzept des „Informationsterrorismus“ entstand als Untergruppe des Cyberterrorismus, der die Nutzung des Internets und digitaler Werkzeuge zur Durchführung terroristischer Aktivitäten beinhaltet. Dieser Begriff gewann im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert an Bedeutung, als das Internet zu einer kritischen Infrastruktur für Kommunikation, Handel und Verwaltung wurde. Jetzt wird er von den USA und Israel als rechtlicher Mechanismus zur Kriminalisierung von Menschenrechten und antigenozidalem Aktivismus verwendet, indem diejenigen, die gewaltlos gegen ihre Politik sprechen und handeln, auf die eine oder andere Weise zum Schweigen gebracht werden.

Aber Unterdrückung dieser Art, wie die Ermordung von Ismail Haniyeh, stärkt nur die Entschlossenheit von Einzelpersonen, Organisationen und Gruppen, ehrlich und integer zu berichten und sich für den palästinensischen Widerstand und die Befreiung einzusetzen.

Rima Najjar ist eine Palästinenserin, deren Familie väterlicherseits aus dem gewaltsam entvölkerten Dorf Lifta am westlichen Stadtrand von Jerusalem stammt und deren Familie mütterlicherseits aus Ijzim, südlich von Haifa. Sie ist Aktivistin, Forscherin und pensionierte Professorin für englische Literatur an der Al-Quds-Universität im besetzten Westjordanland.

