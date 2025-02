https://www.palestinechronicle.com/qassam-hands-over-3-israelis-in-exchange-for-dozens-of-palestinian-detainees/



Al-Qassam übergibt 3 Israelis im Austausch für Dutzende palästinensische Häftlinge

1. Februar 2025 News

Eine vierte Gruppe israelischer Gefangener wurde im Austausch für über 100 palästinensische Häftlinge freigelassen. (Foto: via Ayman al-Hesi, via QNN)

Von Palestina Chronicle Staff

Die Al-Qassam-Brigaden der Hamas übergaben den amerikanisch-israelischen Gefangenen Keith Siegel an das Internationale Rote Kreuz in Gaza-Stadt.

Die „Schatteneinheit der Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, übergab am Freitag Keith Siegel, einen Häftling mit amerikanisch-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft, an das Internationale Rote Kreuz im Hafen von Gaza-Stadt.

Zuvor waren bereits zwei weitere israelische Gefangene, Yarden Bibas und Ofer Calderon, in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen übergeben worden.

Siegel, der an mehreren Krankheiten leidet, soll sich während des Transfers in guter Verfassung befunden haben. Die Qassam-Kämpfer überreichten ihm ein Souvenir, eines für ihn und eines für seine Frau, die vor 13 Monaten aus Gaza entlassen worden war.

Die Hamas betonte, dass die Qassam-Brigaden trotz der harten Bedingungen die notwendige medizinische Versorgung für Segal sichergestellt hätten, und hob ihr „moralisches Engagement“ für Gefangene hervor.

Hunderte von Qassam-Kämpfern und palästinensischen Bürgern versammelten sich am Hafen von Gaza, um der Übergabe beizuwohnen, die in einer beispiellosen Atmosphäre stattfand.

Bei der Übergabezeremonie wurden Waffen gezeigt, die bei Kämpfen mit israelischen Streitkräften erbeutet worden waren, sowie Bilder von Qassam-Anführern, die bei dem Konflikt getötet worden waren, darunter Mohammed Deif, der Oberbefehlshaber der Gruppe.

Die israelische Armee bestätigte den Empfang der drei Gefangenen, und Krankenwagen berichteten, dass Bibas und Calderon bei guter Gesundheit seien. Calderon besitzt die israelische und die französische Staatsbürgerschaft.

In Khan Yunis und Gaza-Stadt wiederholten sich die Szenen früherer Gefangenenaustausche, trotz israelischer Warnungen, dass solche Darstellungen das Abkommen gefährden könnten.

Medienberichten zufolge unterzeichneten die freigelassenen israelischen Gefangenen Dokumente, in denen sie sich verpflichteten, nicht wieder in die israelische Armee einzutreten oder an Aktionen gegen Palästinenser teilzunehmen.

Palästinensische Gefangene freigelassen

In der Zwischenzeit kamen Busse mit palästinensischen Gefangenen, die aus israelischen Gefängnissen entlassen worden waren, in Ramallah im Westjordanland an, wo sie von einer Menschenmenge begrüßt wurden.

Einige der freigelassenen Gefangenen wurden auf den Schultern getragen, während andere aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands in Krankenhäuser gebracht wurden. Die freigelassenen Gefangenen berichteten, dass sie vor ihrer Freilassung geschlagen und ihnen Essen und Trinken verweigert wurden.

Die israelische Armee führte vor der Freilassung der Gefangenen Razzien in Beitunia und anderen Gebieten durch und warf Flugblätter ab, in denen vor Pro-Hamas-Demonstrationen gewarnt wurde.

Später transportierten Busse des Roten Kreuzes palästinensische Gefangene vom Grenzübergang Karam Abu Salem (Kerem Shalom) zum European Hospital in Khan Yunis.

Das Medienbüro der Hamas-Gefangenen bestätigte, dass die vierte Gruppe des Austauschabkommens die Freilassung von neun palästinensischen Gefangenen, die lebenslange Haftstrafen verbüßen, und 81 weiteren Gefangenen mit hohen Haftstrafen beinhaltete.

Weitere 12 Gefangene, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, und 111 Häftlinge aus Gaza, die nach dem 7. Oktober 2023 verhaftet wurden, wurden ebenfalls freigelassen. Diese 111 Gefangenen sind Teil einer größeren Liste von 1.000 Häftlingen aus Gaza.

Mit dem Abschluss des vierten Austauschs wurden in der ersten Phase des Waffenstillstandsabkommens 13 Israelis und 5 Thailänder im Austausch gegen 583 palästinensische Gefangene freigelassen.

(PC, AJA)

