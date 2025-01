Unglaublich einen untadligen Journalisten wie meinen Freund Ali Abunimah in Ausübung seiner Arbeit zu behindern und bei seiner Einreise zu verhaften zu verhaften. Was ist nur aus der „neutralen“ Schweiz geworden. Evelyn Hecht-Galinski

Ali Abunimah von EI in der Schweiz verhaftet

The Electronic Intifada

25. Januar 2025

Ali Abunimah

Der Geschäftsführer von The Electronic Intifada, Ali Abunimah, wurde am Samstagnachmittag vor einer Vortragsveranstaltung in Zürich von der Schweizer Polizei verhaftet.

Er befindet sich derzeit in Haft und hatte Zugang zu einem Rechtsbeistand.

Die Verhaftung erfolgte einen Tag nach Abunimahs Ankunft in Zürich zu einer Vortragsreise.

Als er am Freitag am Flughafen Zürich ankam, wurde Abunimah eine Stunde lang von der Polizei verhört, bevor er in das Land einreisen durfte.

Abunimahs Verhaftung scheint Teil einer zunehmenden Gegenreaktion westlicher Regierungen gegen Solidaritätsbekundungen mit dem palästinensischen Volk zu sein.

Im vergangenen Jahr wurden in Großbritannien mehrere Aktivisten und Journalisten unter Berufung auf „Anti-Terror“-Befugnisse verhaftet, durchsucht oder angeklagt. Dazu gehört Asa Winstanley, Mitherausgeber von The Electronic Intifada, dessen Wohnung durchsucht und dessen Computer und Telefone beschlagnahmt wurden. Winstanley wurde bisher keiner Straftat angeklagt.

Das Team von „Electronic Intifada“ solidarisiert sich mit Ali Abunimah. Sich gegen Ungerechtigkeit in Palästina auszusprechen, ist kein Verbrechen. Journalismus ist kein Verbrechen.

