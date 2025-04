https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-all-those-who-stood-by-share-blame-starving-gaza



Alle, die tatenlos zugesehen haben, wie Israel Gaza auslöscht, sind schuldig

Ahmed Abu Artema

25. April 2025

Während die Palästinenser leiden, weigert sich die Welt, Israel für die Verletzung des humanitären Völkerrechts zur Rechenschaft zu ziehen

Ein palästinensisches Kind isst seine Portion einer warmen Mahlzeit an einer Essensausgabe im Lager Nuseirat in Gaza am 19. April 2025 (Eyad Baba/AFP)

Der Völkermord Israels in Gaza, der nun schon seit 19 Monaten andauert, zielt darauf ab, alles Leben zu vernichten und die Grundlagen für das Überleben in dem belagerten Gebiet zu zerstören.

Die Menschen in Gaza können durch Raketenangriffe, Krankheiten, Hunger oder das zusammengebrochene Gesundheitssystem sterben, da die Qualen den Körper schwächen, bis die Krankheit ihn überwältigt.

In Gaza führt jeder Weg in den Tod. Der Tod ist so alltäglich geworden, dass Palästinenser gleichzeitig mit mehreren Arten des Todes konfrontiert sein können, wie beispielsweise in den Warteschlangen vor den Suppenküchen, wo sie versuchen, sich vor dem Hungertod zu retten, nur um dann von israelischen Flugzeugen bombardiert zu werden, während sie warten.

Dies geschah zuletzt im südlichen Gebiet al-Mawasi, wo sich ein Freiwilliger gegenüber Middle East Eye erinnerte: „Ich war damit beschäftigt, Essen an die Kinder zu verteilen … und innerhalb eines Augenblicks stand alles Kopf. Blut bedeckte den Boden, Schreie und Weinen von Kindern und Frauen waren zu hören, die mit Essen gefüllten Töpfe waren verstreut und die Küche verwandelte sich in einen Feuerball.“

Seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 hat Israel laut lokalen Medienberichten 26 Suppenküchen und 37 Hilfsgüterverteilungszentren in Gaza angegriffen.

Obwohl diese Küchen oft nur minderwertige Lebensmittel anbieten, die sich in der Regel auf Grundnahrungsmittel wie Linsen, Bohnen und Reis beschränken, sind die Palästinenser bereit, stundenlang in langen Schlangen zu warten, nur um einen Teller zu bekommen – ein Beweis für das Ausmaß der humanitären Katastrophe in Gaza.

Viele Familien haben nicht einmal mehr die Möglichkeit, sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Diese überfüllten Küchen sind für sie zur letzten Zuflucht geworden, um den Hunger zu stillen.

Lähmende Blockade

Die Überfüllung selbst hat zu neuen Tragödien geführt, wie beispielsweise im Januar, als der fünfjährige Abdul Rahman Nabhan in einer Unterkunft im Lager Nuseirat in einen Topf mit kochendem Essen fiel. Er erlitt schwere Verbrennungen und erlag später seinen Verletzungen.

Seit Beginn des Vernichtungskrieges Israels haben sich in Gaza überall Suppenküchen verbreitet. Sie werden von Freiwilligen und Wohltätigkeitsorganisationen betrieben, die die weit verbreitete Armut und den Hunger lindern wollen, aber ihre Möglichkeiten, diese Hilfe zu leisten, werden durch die lähmende Blockade des Gazastreifens durch Israel behindert, die auch die Einfuhr von Grundnahrungsmitteln einschränkt.

Seit Anfang März hat Israel keinen einzigen Lebensmittel-Lkw in den Gazastreifen gelassen. Alle Bäckereien mussten wegen Treibstoff- und Mehlmangels schließen. Die meisten Hilfsorganisationen haben ihre Dienste eingestellt oder eingeschränkt. Die zwei Millionen Menschen in dem Gebiet stehen vor einer Katastrophe.

Gleichzeitig sind Zehntausende Kinder im Gazastreifen schwer unterernährt, was ihre zukünftige Entwicklung gefährdet.

In Gaza ist der Hungertod viel schlimmer als der Tod durch Bomben

Weiterlesen

„Die Kinder essen weniger als eine Mahlzeit pro Tag und kämpfen um die nächste“, sagte Bushra al-Khalidi, regionale Politikbeauftragte von Oxfam, gegenüber MEE. “Alle ernähren sich nur von Konserven … Unterernährung und hungersnotähnliche Zustände breiten sich zweifellos in Gaza aus.“

Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Hunger als Mittel des politischen Drucks gegen eine ganze Bevölkerung einzusetzen – Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen. Dennoch verfolgt Israel diese Politik ungestraft, während rechtsextreme Minister ihre genozidale Rhetorik verschärfen, dass „kein Gramm Lebensmittel oder Hilfe“ nach Gaza gelangen dürfe.

Israel hat erkannt, dass es der Welt an ernsthaftem Willen mangelt, es für Verstöße gegen das Völkerrecht und humanitäre Grundsätze zur Rechenschaft zu ziehen. Hätten seine Verbündeten eine entschiedene Haltung gegen seine Politik der kollektiven Bestrafung in Gaza eingenommen, wäre Israel aus Angst um seine Interessen und internationalen Beziehungen gezwungen gewesen, zumindest teilweise zurückzurudern. Doch das ist nie geschehen.

Israel ist daher nicht allein verantwortlich für die Hungersnot in Gaza. Die Schuld liegt bei allen, die Israel weiterhin in irgendeiner Form unterstützen, sei es wirtschaftlich, politisch oder militärisch.

Und sie wird von all denen geteilt, die schweigen und damit den zionistischen Kriegsverbrechern grünes Licht geben, ihre Verbrechen noch weiter zu treiben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Ahmed Abu Artema ist palästinensischer Journalist und Friedensaktivist. Er wurde 1984 in Rafah geboren und ist Flüchtling aus dem Dorf Al Ramla. Er ist Autor des Buches „Organized Chaos“.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …