„Alle sind begeistert“, sagt Trump über den Plan zur ethnischen Säuberung in Gaza

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

Heute 20:07

5. Februar 2025

Die Vereinten Nationen und die EU haben bekräftigt, dass die Zukunft des Gazastreifens durch diplomatische Verhandlungen und nicht durch einseitige Maßnahmen bestimmt werden sollte.

Präsident Donald Trump spricht während einer Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im East Room des Weißen Hauses am Dienstag, dem 4. Februar 2025, in Washington (AP)

US-Präsident Donald Trump hielt am Mittwoch an seinem umstrittenen Vorschlag fest, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen sollten, wies internationale Kritik zurück und bestand darauf, dass der Plan gut aufgenommen worden sei.

„Alle sind begeistert“, sagte Trump Reportern im Oval Office, als er auf die überwiegend negative Reaktion von Palästinensern, führenden Politikern des Nahen Ostens und Regierungen weltweit angesprochen wurde. Er lehnte es jedoch ab, näher darauf einzugehen, und erklärte, es sei ‚nicht der richtige Zeitpunkt‘ für eine Diskussion, da er die Vereidigung der neuen US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi leitete.

Trumps Plan, der die Vertreibung der palästinensischen Bewohner des Gazastreifens in Nachbarländer wie Ägypten und Jordanien vorsieht, wurde von internationalen Führungspersönlichkeiten auf breiter Front verurteilt. Kritiker, darunter palästinensische Beamte, Menschenrechtsgruppen und ausländische Regierungen, argumentieren, dass Zwangsumsiedlungen gegen das Völkerrecht verstoßen und die Spannungen in der Region verschärfen würden.

Regierungen im Nahen Osten, darunter Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien und Katar, haben den Vorschlag entschieden abgelehnt. Jordaniens Außenminister Ayman Safadi erklärte, dass sein Land sich nicht an der Zwangsumsiedlung von Palästinensern beteiligen werde, während Ägypten den Plan aufgrund von Bedenken hinsichtlich der demografischen und sicherheitspolitischen Auswirkungen ablehnte. Auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate distanzierten sich von dem Vorschlag und bekräftigten, dass jede Lösung mit den bestehenden Friedensvereinbarungen in Einklang stehen sollte.

In Europa verurteilte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock den Vorschlag und warnte, dass die Umsiedlung der Zivilbevölkerung des Gazastreifens „zu neuem Leid und neuem Hass führen würde“. Das französische Außenministerium lehnte jegliche ausländische Kontrolle über den Gazastreifen ab und bekräftigte, dass eine Zweistaatenlösung der einzig legitime Weg nach vorne sei. Der spanische Außenminister José Manuel Albares schloss sich dieser Meinung an und betonte, dass der Gazastreifen zum künftigen palästinensischen Staat gehöre.

Die Vereinten Nationen und die EU haben wiederholt darauf hingewiesen, dass die Zukunft des Gazastreifens durch diplomatische Verhandlungen und nicht durch einseitige Maßnahmen bestimmt werden sollte. Die Vereinten Nationen warnten ausdrücklich davor, dass eine Zwangsumsiedlung die Region destabilisieren und die ohnehin schon instabile Lage weiter verschärfen würde.

Rechtliche Bedenken

Menschenrechtsorganisationen gehen noch weiter und bezeichnen den Vorschlag als eine Form der ethnischen Säuberung. Gruppen wie Human Rights Watch und Amnesty International warnen davor, dass eine Zwangsumsiedlung der Bevölkerung des Gazastreifens gegen die Genfer Konventionen verstoßen und einen gefährlichen Präzedenzfall für künftige Konflikte schaffen würde.

Auch palästinensische Führer haben den Plan als Angriff auf ihr Recht auf Selbstbestimmung verurteilt. Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat darauf bestanden, dass Gaza ein untrennbarer Bestandteil eines künftigen palästinensischen Staates ist, und davor gewarnt, dass ein solcher Schritt langfristig zu Instabilität führen könnte.

Der Plan stieß auch in den Vereinigten Staaten auf Widerstand, unter anderem bei republikanischen Abgeordneten. Die Senatoren Lindsey Graham und Thom Tillis haben die Durchführbarkeit und die langfristigen Folgen einer Übernahme des Gazastreifens durch die USA in Frage gestellt und davor gewarnt, dass dies das Land in ein weiteres langwieriges militärisches Engagement verwickeln könnte, wie aus einem Bericht von The Guardian hervorgeht.

„Ich denke, das wäre ein interessanter Vorschlag. Wir werden sehen, was unsere arabischen Freunde dazu sagen. Ich denke, die meisten Süd-Caroliner wären nicht begeistert davon, Amerikaner zur Übernahme von Gaza zu schicken“, sagte Graham gegenüber Reportern. ‚Ich denke, das könnte problematisch sein. Aber ich bleibe offen für alles.“

„Gaza wäre ein schwieriger Ort, um als Amerikaner stationiert zu sein‘, fuhr er fort.

Während sich einige Kongressmitglieder Trumps Rhetorik angeschlossen haben, haben sowohl republikanische als auch demokratische Politiker den Vorschlag als undurchführbar und rechtswidrig bezeichnet.

