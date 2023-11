 Alle Unmenschen ausrotten von Chris Hedges

Washington DC – (Scheerpost) – Während der Belagerung in Sarajewo, als ich für die New York Times berichtete, haben wir nie ein solches Ausmaß an Sättigungsbombardements und eine fast vollständige Blockade von Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff und Medikamenten ertragen, wie sie Israel über Gaza verhängt hat. Wir haben nie Hunderte von Toten und Verwundeten pro Tag ertragen müssen. Wir haben nie die Komplizenschaft der internationalen Gemeinschaft mit dem serbischen Völkermord ertragen. Wir haben nie ertragen, dass Washington interveniert hat, um Waffenstillstandsresolutionen zu blockieren. Wir haben nie die massiven Waffenlieferungen aus den USA und anderen westlichen Ländern zur Aufrechterhaltung der Belagerung ertragen. Wir haben nie ertragen, dass Presseberichte aus Sarajevo von der internationalen Gemeinschaft routinemäßig diskreditiert und abgetan wurden, obwohl 25 Journalisten während des Krieges von den belagernden serbischen Truppen getötet wurden. Wir haben nie ertragen, dass westliche Regierungen die Belagerung mit dem Recht der Serben auf Selbstverteidigung rechtfertigten, obwohl die nach Bosnien entsandten UN-Friedenstruppen vor allem eine PR-Geste waren, die das Gemetzel nicht stoppen konnte, bis sie nach den Massakern an 8.000 bosniakischen Männern und Jungen in Srebrenica zum Einsatz gezwungen wurden.

Ich möchte den Schrecken der Belagerung von Sarajewo nicht herunterspielen, der mir auch fast drei Jahrzehnte später noch Albträume bereitet. Aber was wir erleiden mussten – drei- bis vierhundert Granaten pro Tag, vier bis fünf Tote pro Tag und zwei Dutzend Verwundete pro Tag – ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was in Gaza an Tod und Zerstörung angerichtet wird. Die israelische Belagerung des Gazastreifens ähnelt eher dem Angriff der Wehrmacht auf Stalingrad, bei dem über 90 Prozent der Gebäude der Stadt zerstört wurden, als Sarajevo.

Am Freitag wurde die gesamte Kommunikation im Gazastreifen unterbrochen. Kein Internet. Kein Telefondienst. Kein Strom. Israels Ziel ist die Ermordung von Zehn-, wahrscheinlich Hunderttausenden von Palästinensern und die ethnische Säuberung derjenigen, die überleben, in Flüchtlingslager in Ägypten. Es ist ein Versuch Israels, nicht nur ein Volk, sondern die Idee von Palästina auszulöschen. Es ist eine Kopie der massiven Kampagnen rassistisch motivierter Tötungen durch andere koloniale Siedlerprojekte, die glaubten, dass wahllose und umfassende Gewalt die Bestrebungen eines unterdrückten Volkes, dessen Land sie gestohlen haben, zum Verschwinden bringen könnte. Und wie andere Völkermörder will auch Israel den Völkermord geheim halten.

Israels Bombardierung, eine der schwersten des 21. Jahrhunderts, hat mehr als 7.300 Palästinenser getötet, fast die Hälfte davon Kinder, sowie 26 Journalisten, medizinisches Personal, Lehrer und Mitarbeiter der Vereinten Nationen. Etwa 1,4 Millionen Palästinenser im Gazastreifen wurden vertrieben, und schätzungsweise 600.000 sind obdachlos. Moscheen, 120 Gesundheitseinrichtungen, Krankenwagen, Schulen, Wohnhäuser, Supermärkte, Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen und Kraftwerke wurden in Schutt und Asche gelegt. Krankenhäuser und Kliniken, denen es an Treibstoff, Medikamenten und Strom mangelt, wurden bombardiert oder müssen schließen. Sauberes Wasser geht zur Neige. Am Ende der israelischen Kampagne der verbrannten Erde wird Gaza unbewohnbar sein – eine Taktik, die die Nazis regelmäßig anwandten, wenn sie auf bewaffneten Widerstand trafen, so auch im Warschauer Ghetto und später in Warschau selbst. Wenn Israel fertig ist, wird der Gazastreifen, oder zumindest der Gazastreifen, wie wir ihn kannten, nicht mehr existieren.

Nicht nur die Taktik ist dieselbe, sondern auch die Rhetorik. Die Palästinenser werden als Tiere, Bestien und Nazis bezeichnet. Sie haben kein Recht zu existieren. Ihre Kinder haben kein Recht zu existieren. Sie müssen von der Erde getilgt werden.

Die Ausrottung derjenigen, deren Land wir stehlen, deren Ressourcen wir plündern und deren Arbeitskraft wir ausbeuten, ist in unserer DNA verschlüsselt. Fragen Sie die amerikanischen Ureinwohner. Fragen Sie die Indianer. Fragen Sie die Kongolesen. Fragen Sie die Kikuyu in Kenia. Fragen Sie die Herero in Namibia, die wie die Palästinenser in Gaza niedergeschossen und in Konzentrationslager in der Wüste getrieben wurden, wo sie verhungerten und an Krankheiten starben. Achtzigtausend von ihnen. Fragen Sie die Iraker. Fragen Sie die Afghanen. Fragen Sie Syrer. Fragen Sie Kurden. Fragen Sie die Libyer. Fragen Sie indigene Völker auf der ganzen Welt. Sie wissen, wer wir sind.

Israels verzerrtes, siedler-koloniales Antlitz ist unser eigenes. Wir tun so, als ob es nicht so wäre. Wir schreiben uns selbst Tugenden und zivilisatorische Qualitäten zu, die, wie in Israel, fadenscheinige Rechtfertigungen dafür sind, ein besetztes und belagertes Volk seiner Rechte zu berauben, sein Land zu beschlagnahmen und es durch lange Inhaftierung, Folter, Demütigung, erzwungene Armut und Mord unterjocht zu halten.

Unsere Vergangenheit, einschließlich der jüngsten Vergangenheit im Nahen Osten, beruht auf der Idee, die „minderwertigen“ Rassen der Erde zu unterwerfen oder auszurotten. Wir geben diesen „minderwertigen“ Rassen Namen, die das Böse verkörpern. ISIS. Al Qaida. Hisbollah. Hamas. Wir verwenden rassistische Bezeichnungen, um sie zu entmenschlichen. „Und dann, weil sie das Böse verkörpern, weil sie weniger als Menschen sind, fühlen wir uns befugt, wie Nissim Vaturi, ein Mitglied des israelischen Parlaments für die regierende Likud-Partei, sagte, „den Gazastreifen vom Angesicht der Erde zu tilgen.“

Naftali Bennett, Israels ehemaliger Premierminister, sagte in einem Interview auf Sky News am 12. Oktober: „Wir kämpfen gegen Nazis“, mit anderen Worten, gegen das absolut Böse.

Um nicht übertroffen zu werden, bezeichnete Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Hamas in einer Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz als „die neuen Nazis“.

Stellen Sie sich das vor. Ein Volk, das sechzehn Jahre lang im größten Konzentrationslager der Welt gefangen gehalten wurde, dem Nahrung, Wasser, Treibstoff und Medikamente verweigert wurden, das keine Armee, keine Luftwaffe, keine Marine, keine mechanisierten Einheiten, keine Artillerie, keine Kommando- und Kontrollsysteme und keine Raketenbatterien hat, wird von einer der fortschrittlichsten Streitkräfte der Welt abgeschlachtet und ausgehungert, und sie sind die Nazis?

Es gibt hier eine historische Analogie. Aber es ist keine, die Bennett, Netanjahu oder irgendein anderer israelischer Führer anerkennen will.

Wenn die Besetzten sich weigern, sich zu unterwerfen, wenn sie weiterhin Widerstand leisten, lassen wir jeden Anschein unserer „zivilisatorischen“ Mission fallen und entfesseln, wie in Gaza, eine Orgie des Abschlachtens und der Zerstörung. Wir werden trunken von der Gewalt. Diese Gewalt macht uns wahnsinnig. Wir töten mit rücksichtsloser Grausamkeit. Wir werden zu den Bestien, die wir den Unterdrückten vorwerfen zu sein. Wir entlarven die Lüge von unserer gepriesenen moralischen Überlegenheit. Wir entlarven die grundlegende Wahrheit über die westliche Zivilisation – wir sind die rücksichtslosesten und effizientesten Mörder auf dem Planeten. Das allein ist der Grund, warum wir die „Elenden der Erde“ beherrschen. Das hat nichts mit Demokratie, Freiheit oder Ungebundenheit zu tun. Das sind Rechte, die wir den Unterdrückten niemals zugestehen wollen.

„Ehre, Gerechtigkeit, Mitgefühl und Freiheit sind Ideen, die keine Verwandten haben“, erinnert uns Joseph Conrad, der Autor von „Herz der Finsternis“. „Es gibt nur Menschen, die, ohne zu wissen, zu verstehen oder zu fühlen, sich an Worten berauschen, sie wiederholen, sie hinausschreien und sich einbilden, sie zu glauben, ohne an etwas anderes zu glauben als an den Profit, den persönlichen Vorteil und die eigene Befriedigung.“

Völkermord ist der Kern des westlichen Imperialismus. Das gilt nicht nur für Israel. Er ist nicht nur bei den Nazis zu finden. Er ist der Grundstein der westlichen Vorherrschaft. Die humanitären Interventionisten, die darauf bestehen, dass wir andere Nationen bombardieren und besetzen sollten, weil wir das Gute verkörpern – obwohl sie militärische Interventionen nur dann befürworten, wenn sie in unserem nationalen Interesse liegen – sind nützliche Idioten der Kriegsmaschinerie und der globalen Imperialisten. Sie leben in einem Alice-im-Wunderland-Märchen, in dem die Ströme von Blut, die wir vergießen, die Welt zu einem glücklicheren und besseren Ort machen. Sie sind die lachenden Gesichter des Völkermords. Ihr könnt sie auf euren Bildschirmen sehen. Sie können ihnen zuhören, wenn sie im Weißen Haus und im Kongress ihre Pseudomoral verkünden. Sie sind immer im Unrecht. Und sie gehen nie weg.

Vielleicht lassen wir uns von unseren eigenen Lügen täuschen, aber die meisten Menschen in der Welt sehen uns und Israel ganz klar. Sie verstehen unsere völkermörderischen Neigungen, unsere Heuchelei und Selbstgerechtigkeit. Sie sehen, dass die Palästinenser, weitgehend ohne Freunde, ohne Macht, gezwungen, in elenden Flüchtlingslagern oder in der Diaspora zu leben, dass ihnen ihr Heimatland verweigert wird und dass sie auf ewig verfolgt werden, ein Schicksal erleiden, wie es einst den Juden vorbehalten war. Dies ist vielleicht die letzte tragische Ironie. Diejenigen, die einst Schutz vor Völkermord brauchten, begehen ihn nun.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

