Israelis cheer footage appearing to show Palestinians abused by soldiers Users on right-wing Telegram channels celebrate videos of Israeli troops assaulting bound Palestinians and incite violence against them

Ein auf einem beliebten israelischen rechtsextremen Telegram-Kanal gepostetes Video zeigt einen Mann mit verbundenen Augen und Handschellen, der neben einem Auto kniet (Screengrab/Telegram)

Nutzer rechtsgerichteter Telegram-Kanäle feiern Videos von israelischen Truppen, die gefesselte Palästinenser misshandeln, und rufen zu Gewalt gegen sie auf

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israelis bejubeln Aufnahmen, die scheinbar zeigen, wie Palästinenser von Soldaten misshandelt werden

Von Rayhan Uddin

1. November 2023

Rechtsextreme israelische Gruppen haben auf Messaging-Apps grafische Videos geteilt und gefeiert, auf denen zu sehen ist, wie palästinensische Arbeiter im besetzten Westjordanland von israelischen Soldaten misshandelt werden.

Mehrere dieser Videos wurden am Dienstag auf dem israelischen rechtsgerichteten Telegram-Kanal „Without Limits“ veröffentlicht, der neben anderen rechtsgerichteten Gruppen über 117.000 Abonnenten hat.

In einem erschütternden Video sind palästinensische Männer mit verbundenen Augen und mit Kabelbindern an den Händen zu sehen, die von schwer bewaffneten Soldaten angegriffen werden. Man hört die Männer – von denen einige völlig nackt sind – schreien, während sie auf dem Boden liegen.

Die Soldaten schleifen sie über den Boden, während ein israelischer Soldat einem Gefangenen auf den Kopf tritt. Seine Kollegen sind im Hintergrund lachend zu hören.

Auf den Clip gibt es fast 2.000 lachende Emoji-Reaktionen, Hunderte von Jubel-Emojis und Liebes-Augen-Reaktionen.

„Brennt in der Hölle, Terroristen, ihr habt es verdient. Hoffentlich haben die Soldaten sie gut missbraucht“, lautete einer der meistgelesenen Kommentare unter dem Video. „Hoffentlich ficken [die Soldaten] ihre Mütter ohne die Kamera“, lautete ein anderer Kommentar.

„Es ist sehr gut, sie nicht zu töten, damit sie leben und leiden, und jeder Atemzug, den sie machen, wird in Leid und Qual sein“, schrieb ein Nutzer.

Einer der Kommentare drückt seine Besorgnis über die Sichtbarkeit solcher Misshandlungen in der Außenwelt aus.

„Bitte löschen, es ist nicht gut für die Welt, uns dabei zu sehen“, heißt es dort.

Ein anderes Video zeigt einen Mann mit verbundenen Augen und Handschellen auf den Knien neben einem Auto. Ein israelischer Soldat sagt „Guten Morgen, du Hure!“ auf Arabisch, bevor er den Mann tritt und anspuckt.

Auch zu diesem Clip gab es Hunderte von Kommentaren und Reaktionen, in denen die Misshandlung gefeiert und zur Gewalt gegen Palästinenser aufgerufen wurde.

Ein drittes Video zeigt einen israelischen Militäroffizier, der einen Palästinenser mit verbundenen Augen demütigt, indem er Musik spielt und ihn zwingt, dazu zu tanzen.

Israel verhaftet Arbeiter im Gazastreifen

Euro-Med Human Rights Monitor, eine in Genf ansässige Menschenrechtsgruppe, stellte fest, dass das Video, in dem die Männer nackt ausgezogen und angegriffen werden, in der Stadt Yatta im Gouvernement Hebron im besetzten Westjordanland aufgenommen wurde.

Middle East Eye konnte nicht unabhängig überprüfen, welche Personen in dem Video zu sehen sind und wann die Übergriffe stattgefunden haben.

Örtlichen Quellen zufolge handelt es sich bei den Videos um palästinensische Arbeiter, die kürzlich von den israelischen Behörden willkürlich festgenommen wurden. Es ist nicht klar, ob sie aus dem Gazastreifen oder dem Westjordanland stammen.

Nach dem Überraschungsangriff der Hamas auf israelische Gemeinden am 7. Oktober, bei dem rund 1 400 Israelis getötet und 240 Gefangene nach Gaza verschleppt wurden, entzog Israel allen Bewohnern des Gazastreifens die Arbeitserlaubnis.

Israel reagierte mit einem unerbittlichen Bombardement der belagerten Enklave, bei dem mindestens 8.796 Palästinenser, darunter 3.648 Kinder und 2.290 Frauen, getötet wurden.

Rund 18 500 Palästinenser aus dem Gazastreifen haben eine von den israelischen Behörden ausgestellte Aufenthaltsgenehmigung, wobei nicht bekannt ist, wie viele von ihnen sich in Israel aufhielten, als die Genehmigungen nach Ausbruch des Krieges widerrufen wurden. Der Grenzübergang Erez zwischen Israel und dem Gazastreifen wurde geschlossen, und die Arbeiter konnten nicht nach Hause zurückkehren.

Nach Angaben von sechs Menschenrechtsorganisationen hat Israel viele dieser Arbeiter aus dem Gazastreifen festgenommen und sie „gegen ihren Willen, ohne rechtliche Befugnis und ohne rechtliche Grundlage“ in Haftanstalten untergebracht.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Gazas Zivilschutz muss Hunderte von Opfern unter Trümmern zurücklassen

Mehr lesen “

Wie die Gruppen letzte Woche mitteilten, sagte ein Arbeiter aus Gaza aus, dass er in einer „käfigähnlichen Struktur“ ohne Zugang zu Nahrung, Wasser, Medikamenten oder einer Toilette festgehalten wurde, bevor er in ein Lager verlegt wurde, das einem „Viehstall“ glich.

„Zu einem bestimmten Zeitpunkt erklärte ein Offizier den Inhaftierten, dass sie festgehalten würden, weil sich israelische Geiseln im Gazastreifen befänden, und dass, solange sich die israelischen Geiseln im Gazastreifen befänden, keine Aussicht auf die Freilassung der Arbeiter bestehe“, schrieben die Menschenrechtsgruppen.

Sie fügten hinzu, dass Israel keine Informationen über die inhaftierten Personen oder die ihnen zur Last gelegten Handlungen geliefert habe und dass dies nach der Vierten Genfer Konvention rechtswidrig sei.

Das Arbeitsministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde schätzt, dass rund 4.500 Arbeiter aus dem Gazastreifen vermisst werden. Andere wurden gewaltsam in das besetzte Westjordanland gebracht.

MEE hat das israelische Militär um eine Stellungnahme zum Inhalt der auf Telegram geteilten Videos gebeten, die zeigen, wie die israelischen Truppen Palästinenser zu misshandeln scheinen. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …