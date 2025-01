Alles andere als ignorant: Die Europäische Union, Waffenexporte und Israel

https://www.counterpunch.org/2025/01/03/far-from-ignorant-the-european-union-arms-exports-and-israel/



Binoy Kampmark

3. Januar 2025

Bildquelle: Ank Kumar – CC BY-SA 4.0

Auch wenn das Völkerrecht manchmal wie ein vergängliches Wesen erscheinen mag, das anfällig für Manipulation, Vernachlässigung und völlige Ablehnung ist, können seine Vorschriften überraschen. Die sich entwickelnde Gesetzgebung, die die Immunität von Staatsoberhäuptern für grobe Menschenrechtsverletzungen aufhebt, und die potenzielle Mitschuld von Dritten und Mächten bei der Unterstützung solcher Staatsoberhäupter und ihrer Armeen sind eine heilsame Mahnung an Politiker und Beamte auf der ganzen Welt: Achtet auf eure Verpflichtungen, haltet euch an eure Pflichten.

Es gibt nur wenige schwerwiegendere Verpflichtungen in diesem Kanon als die Verhinderung und Bestrafung von Völkermord, wie in der Völkermordkonvention der Vereinten Nationen dargelegt. Während Behauptungen, dass dies als Teil der israelischen Politik gegen die Palästinenser geschehe, von den Vereinigten Staaten und einer Kerngruppe von Ministern in der Europäischen Union zurückgewiesen wurden, ist die Menschenrechtsgemeinschaft zunehmend davon überzeugt, dass in Gaza ein Völkermord stattfindet und stattgefunden hat.

Selbst wenn der Internationale Gerichtshof (IGH) in dem von Südafrika angestrengten Prozess gegen Israel letztendlich keinen Völkermord feststellen sollte, wäre es schwierig, das umfassendere Ausmaß der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu widerlegen, von der Politik der Entbehrung und des Hungers bis hin zur hohen Zahl ziviler Todesopfer.

Dies macht die fortgesetzten Waffenverkäufe an Israel nicht nur problematisch, sondern potenziell kriminell im Sinne einer sekundären Haftung. Wie die Vereinigten Staaten verfolgt auch die EU gegenüber Israel einen präferenziellen Ansatz in der Frage der Verhängung von Waffenembargos und überlässt die Angelegenheit den einzelnen Mitgliedstaaten. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die EU nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant Israels ist. Die COARM-Datenbank des Europäischen Auswärtigen Dienstes zeigt, dass die EU-Mitgliedstaaten zwischen 2018 und 2022 Waffen im Wert von 1,75 Milliarden Euro an Israel verkauft haben.

Wie Al Jazeera berichtete, haben bestimmte Staaten – Italien, die Niederlande, Spanien und die belgische Region Wallonien – munter angekündigt, die Waffenlieferungen an Israel auszusetzen, obwohl diese Ankündigungen nur schleppend umgesetzt wurden. In jedem Fall sind die Maßnahmen nur vorübergehender oder teilweiser Natur, eine Form der dekorativen Diplomatie.

Während die Europäische Union zögert und zaudert, auf dieses Thema zu reagieren, obwohl der Internationale Gerichtshof in vorläufigen Entscheidungen festgestellt hat, dass das Recht der Palästinenser auf Schutz vor Völkermord irreparabel gefährdet ist, waren die Bürokraten fleißig. Der EU-Sonderbeauftragte für Menschenrechte, Olof Skoog, hat sich in dieser Hinsicht besonders hervorgetan, indem er eine scharfe Einschätzung des Konflikts für die EU-Minister vor ihrer Ratssitzung am 18. November verfasste. Dies sollte die Debatte über einen Vorschlag des damaligen EU-Außenpolitikchefs Josep Borrell darüber informieren, ob der politische Dialog mit Israel ausgesetzt werden sollte. Borrell hatte gehofft, dass eine solche Entscheidung Druck auf Israel ausüben würde, sich an das Völkerrecht zu halten.

Der Vorstoß stieß auf Widerstand, da Deutschland bereits im Voraus versprochen hatte, sich dem zu widersetzen. Es ist daher nicht überraschend, dass die Minister schließlich gegen Borrells Vorschlag und gegen jegliche Schritte zum Verbot von Waffenverkäufen an Israel waren.

Skoogs Einschätzung, die The Intercept vorliegt, deckt die gesamte Bandbreite der Beweise für das kriegerische Verhalten Israels, der Hamas und der Hisbollah seit dem 7. Oktober 2023 ab, als der von der Hamas inszenierte Angriff, bei dem 1.200 Menschen getötet wurden, die aktuelle, andauernde Konfliktphase auslöste. Der Ursprung des Papiers liegt in einem Antrag, den Spanien und Irland im Februar 2024 bei der Europäischen Kommission stellten, um zu klären, ob die Militäraktionen Israels in Gaza gegen die Menschenrechtsbestimmungen des EU-Israel-Assoziierungsabkommens verstoßen.

Im Oktober wartete der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez noch immer auf eine Antwort. „Die Europäische Kommission muss ein für alle Mal auf die formelle Anfrage zweier europäischer Länder reagieren, das Assoziierungsabkommen mit Israel auszusetzen, wenn sich herausstellt, dass die Menschenrechte verletzt werden, worauf alles hindeutet“, sagte der spanische Ministerpräsident auf einer Veranstaltung in Barcelona.

Da die Europäische Kommission sich weigerte, sich mit der Angelegenheit zu befassen, wurde Skoog vom Europäischen Auswärtigen Dienst mit einer Überprüfung beauftragt. Dies führte zu einer ersten Bewertung im Juli, die im November aktualisiert wurde.

Skoog stellt die Hamas und die Hisbollah zur Rede, kritisiert aber auch die israelischen Streitkräfte dafür, dass sie keine strengere, differenziertere Position zwischen zivilen und militärischen Objekten einnehmen. „Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und des menschlichen Leids konzentrieren sich die Vorwürfe hauptsächlich darauf, dass die Verantwortlichen, darunter die israelischen Streitkräfte (IDF), es offenbar versäumt haben, zwischen Zivilisten und Kombattanten zu unterscheiden und alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um Zivilisten und zivile Objekte vor den Auswirkungen der Angriffe zu schützen, was einen Verstoß gegen die Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts darstellt.“

Wie bei einer wachsenden Zahl von Berichten, rechtlichen Eingaben und den ausgestellten Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant, zieht die „entmenschlichende Sprache“, die von israelischen Beamten gegenüber Palästinensern verwendet wird, besondere Aufmerksamkeit auf sich. „Aufstachelung zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt – wie sie in Äußerungen israelischer Beamter zum Ausdruck kommt – stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen das internationale Menschenrechtsgesetz dar und kann als internationales Verbrechen der Aufstachelung zum Völkermord gewertet werden“, so Skoog.

In Bezug auf Waffenverkäufe wird vorgeschlagen, Ausfuhrgenehmigungen zu verweigern, wenn ‚die eindeutige Gefahr besteht, dass die auszuführende Militärtechnologie oder -ausrüstung bei der Begehung schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht eingesetzt werden könnte‘.

Vom Standpunkt der Schuld ist dies von Bedeutung. Wie Yanis Varoufakis, ehemaliger griechischer Finanzminister und Generalsekretär der Bewegung „Demokratie in Europa 2025“, argumentiert, kann die Unwissenheit der EU-Minister in diesem Fall kaum als Entschuldigung angeführt werden, sollte der IStGH Netanjahu und Gallant wegen Verstoßes gegen das humanitäre Völkerrecht für schuldig befinden. „Die Welt weiß jetzt, dass sie wussten, dass sie gegen das Völkerrecht verstoßen, weil ihnen dies vom EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte ausdrücklich mitgeteilt wurde. Die Geschichte wird sie hart verurteilen. Und vielleicht wird es auch der IStGH tun.“ Anwälte in ganz Europa arbeiten bereits an ihren Schriftsätzen, während die Reputation der beiden Politiker weiter in Trümmern liegt und Menschen weiterhin sterben.

Binoy Kampmark war Commonwealth-Stipendiat am Selwyn College in Cambridge. Er lehrt an der RMIT University in Melbourne. E-Mail: bkampmark@gmail.com

