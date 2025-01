https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-forces-set-homes-ablaze–block-roads-in-southern-leb



Israelische Streitkräfte setzen Häuser in Brand und blockieren Straßen im Südlibanon

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen5. Januar 2025

Die israelischen Angriffe und Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen mit dem Libanon halten an.

Israelische Besatzungstruppen rückten in Richtung der Stadt Taybeh vor und eröffneten das Feuer mit Maschinengewehren auf Häuser, von denen mehrere von den Invasionstruppen in Brand gesteckt wurden, berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen im Südlibanon am Sonntag.

Es waren auch Explosionen zu hören, als die israelischen Streitkräfte während ihres Eindringens in das Viertel Handgranaten abwarfen. Darüber hinaus errichteten die Besatzungstruppen einen Erdwall, um die Straße zwischen den Städten Qantara und Taybeh zu blockieren.

Unser Korrespondent berichtete außerdem, dass israelische Streitkräfte am Stadtrand von Aytaroun Abrissarbeiten durchführten, gefolgt von einem Sperrfeuer aus Maschinengewehren auf die Stadt und einer Reihe von Explosionen an der Kreuzung Tayr Harfa-Al-Jubayn.

Diese jüngsten Vorfälle erhöhen die Gesamtzahl der israelischen Verstöße seit der Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens mit dem Libanon vor 40 Tagen auf mehr als 380.

Anhaltende israelische Verstöße

Die Korrespondentin von Al Mayadeen im Südlibanon berichtete, dass israelische Besatzungstruppen am Samstagmorgen Bombenangriffe zwischen den Städten Odaisseh und Taybeh durchgeführt hätten.

Sie stellte fest, dass die israelischen Besatzungstruppen weiterhin Land in mehreren Städten planieren, insbesondere in Houla, Bani Hayyan und Markaba.

Am Donnerstag marschierte die libanesische Armee in al-Naqoura ein, um ihre Streitkräfte neu zu positionieren, nachdem sich die israelischen Truppen aus dem Gebiet zurückgezogen hatten. Dies war der dritte derartige Rückzug der Israelis aus Gebieten, die während der jüngsten Bodeninvasion besetzt worden waren.

Der Korrespondent von Al Mayadeen im Südlibanon berichtete, dass israelische Invasionstruppen beobachtet wurden, wie sie sich aus den Stadtvierteln von al-Naqoura in Richtung Ras al-Naqoura und Alma al-Shaab zurückzogen, während sie mit automatischen Gewehren Razzien durchführten. Gleichzeitig beschossen israelische Merkava-Panzer weiterhin mehrere Häuser in der Gegend.

Unser Korrespondent berichtete außerdem, dass ein israelischer Militärkonvoi, verstärkt durch acht Merkava-Panzer, einen Bulldozer und Hummer-Fahrzeuge, von der Stadt Ramieh aus in Richtung al-Salhani, al-Qawzah vorrückte und Wadi Mazlam in der Nähe des Stadtrandes von Beit Lif erreichte – ein Gebiet, das während des jüngsten israelischen Krieges gegen den Libanon nicht betreten worden war.

Israelische Soldaten durchsuchten jedoch Häuser und umliegende Wälder, und im Dorf war Maschinengewehrfeuer zu hören. Außerdem feuerten israelische Drohnen zwei Raketen auf die Außenbezirke von Yater ab.

Hisbollah „stärker als je zuvor“: Safa

Die Hisbollah sei „stärker und widerstandsfähiger als Stahl“ und „mächtiger als je zuvor, wie der Feind bezeugen kann“, versicherte Wafiq Safa, Leiter der Koordinierungs- und Verbindungsstelle der Hisbollah.

In seinem ersten Medienauftritt nach dem Libanonkrieg erklärte Safa am Sonntag, die Hisbollah sei „für alle Herausforderungen bereit“ und werde „an der Seite des Volkes, hinter ihm und vor Ort“ stehen, um das wieder aufzubauen, was während der israelischen Aggression zerstört wurde.

Während einer Tour durch die südlichen Vororte von Beirut, insbesondere an dem Ort, an dem der ehemalige Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, von „Israel“ ermordet wurde, betonte Safa, dass die Gruppe „in jeden Aspekt“ involviert sein werde, der die Moral der Menschen beeinflusst.

Er fügte hinzu: „Wir haben immer zu den Menschen des Widerstands gestanden und werden dies auch weiterhin tun, indem wir sie vor jeglichem Schaden im Inland schützen, und es wird niemandem gelingen, unsere Moral zu brechen“, und versicherte allen, dass es keinen Grund zur Sorge gebe.

Auf die Frage, ob die Hisbollah auf israelische Verstöße reagieren werde, erklärte Safa, dass die Hisbollah ihre Fähigkeiten wiederhergestellt habe und in der Lage sei, jeder Aggression auf die von ihr als angemessen erachtete Weise entgegenzutreten.

Er fügte hinzu, dass es „an der Hisbollah und ihrer Führung liegt“, was nach Ablauf der 60-tägigen Frist für den Abzug der israelischen Besatzungstruppen aus dem Libanon geschieht.

Safa wies außerdem darauf hin, dass der libanesische Parlamentssprecher Nabih Berri mit dem US-Vermittler Amos Hochstein über die israelischen Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen sprechen werde.

In Bezug auf die Wahl eines neuen libanesischen Präsidenten versicherte Safa, dass die Hisbollah kein Veto gegen die Nominierung des libanesischen Armeekommandanten Joseph Aoun für das Präsidentenamt einlegen werde, sondern gegen die des Vorsitzenden der Partei der libanesischen Streitkräfte, Samir Geagea, dessen „Vorhaben für den Libanon zerstörerisch ist“.

In Bezug auf die Beerdigung des Märtyrers Sayyed Nasrallah gab Safa bekannt, dass die Zeremonie nach Ablauf der 60-Tage-Frist im südlichen Vorort stattfinden wird.

An anderer Stelle betonte er, dass die „Präsenz des Märtyrers Sayyed Nasrallah im Widerstand, seinen Kämpfern und den Menschen des Widerstands verkörpert ist“.

Übersetzt mit Deepl.co

