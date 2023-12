When The New Yorker Tried to Preempt a Future Biden Impeachment In 2019, The New Yorker’s partisan Jane Mayer tried to blame Republicans for „conspiracy theories“ that now make up substantial evidence in Joe Biden’s impeachment inquiry, wrote Joe Lauria. In trying to get Joe Biden elected in 2020, hyper-partisan journalists, like Jane Mayer of the once-storie



Hunter Biden, rechts, während sein Vater am 20. Januar 2021 den Amtseid ablegt. (Weißes Haus/Chuck Kennedy)

23. Dezember 2023

Im Jahr 2019 versuchte die parteiische Jane Mayer von The New Yorker, die Republikaner für „Verschwörungstheorien“ verantwortlich zu machen, die jetzt wesentliche Beweise in Joe Bidens Amtsenthebungsverfahren darstellen, schrieb Joe Lauria.

Bei dem Versuch, Joe Biden im Jahr 2020 wählen zu lassen, versuchten überparteiliche Journalisten wie Jane Mayer von der einst renommierten Zeitschrift New Yorker, die damals aufkommenden Beweise für Bidens Korruption in der Ukraine als bloße Erfindungen der Republikaner abzutun. Während Mayer, eine ehemals führende Reporterin, und andere Schreiberlinge der Demokratischen Partei Biden dabei halfen, gewählt zu werden, ohne dass es ihnen damals bewusst war, würden die Beweise, die sie zu entkräften versuchten, schließlich in einem Amtsenthebungsverfahren im US-Repräsentantenhaus geprüft werden, das nächstes Jahr beginnen wird.

Seit dem Erscheinen dieses Artikels wurde Donald Trump angeklagt und freigesprochen, weil er versucht hatte, diesen Schmutz auszugraben, wobei er die üblichen US-Taktiken anwandte. Die Trump-Administration begann zu dieser Zeit auch eine weitgehend erfolglose Untersuchung der Ursprünge von Russiagate, die von der Hillary-Clinton-Kampagne und den US-Geheimdiensten ausgeheckt worden waren.

Als der New Yorker versuchte, ein künftiges Amtsenthebungsverfahren gegen Biden zu verhindern

Von Joe Lauria

in Washington

Special to Consortium News

8. Oktober 2019

Jane Mayer vom New Yorker hat sich einen Ruf als eine der besten Reporterinnen Washingtons erworben, aber in ihrem jüngsten Beitrag über die Ukraine und den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden ist Mayer dem Parteiwahn erlegen, der diese Stadt und weite Teile des Landes zerreißt.

Ihre Argumentation ist wenig subtil, wie schon der Titel des Artikels zeigt: „Die Erfindung der Verschwörungstheorie über Biden und die Ukraine“. Anstatt eine unparteiische, überparteiliche Sichtweise einzunehmen – die im Journalismus heute mehr denn je erforderlich ist -, vernachlässigt Mayer Beweise, die einen nuancierteren Bericht über diese zunehmend brisante Geschichte ermöglicht hätten.

Eine solche Leistung erforderte die Unterdrückung der natürlichen Neugier eines erfahrenen Reporters. Vielleicht hat auch die andere Seite Beweise, die es wert sind, untersucht zu werden.

Mayer ist nicht der Einzige, der ernsthafte Fragen über Biden als „eine wiederholt diskreditierte Verschwörungstheorie über Joe Biden und die Arbeit seines Sohnes Hunter in der Ukraine“ abtut. Damit hat sich Mayer einem unreflektierten Medienkonsens angeschlossen, der Biden und die eigenen Interessen der Medien schützt, um sich vor der Schande zu bewahren, die inzwischen diskreditierte Verschwörungstheorie von Trumps geheimen Absprachen mit Russland verbreitet zu haben.

Da das Trump-Justizministerium die Ursprünge dieses Fiaskos untersucht, war es der perfekte Zeitpunkt, um den Ergebnissen mit einem erfundenen Amtsenthebungsskandal zuvorzukommen. Das Letzte, was die Geheimdienste und ihre willfährigen Medien brauchen, sind Enthüllungen darüber, wie sie gemeinsam das Land getäuscht haben.

Jane Mayer im Jahr 2008. (Wikipedia)

Mayer, die sich mit vielen Geschichten hervorgetan hat, darunter die Verteidigung des zu Unrecht beschuldigten leitenden Mitarbeiters der National Security Agency, Tom Drake – ein echter Whistleblower -, hat sich auf die Journalistenherde reduziert, die Russiagate Glaubwürdigkeit verliehen hat, und hat dabei den Ruf zahlreicher Medien untergraben.

Anstatt es zuzugeben, schreibt Mayer, dass die Medien 2016 nicht von Demokraten oder Geheimdienstlern, sondern von republikanischen Parteigängern manipuliert wurden. Sie produziert eine Zeile über Ukrainegate, die die Komplizen der Medien bei Russiagate glaubwürdiger beschreiben würde: „Nachrichtenorganisationen sind weiterhin genauso anfällig für Manipulationen durch politische Parteigänger, die komplizierte und schwer zu überprüfende ausländische Narrative verbreiten, wie sie es 2016 waren.“

Mayers mangelnde Bereitschaft, die Korruption der beiden großen Parteien zu sehen, ist verblüffend.

Sie schreibt: „Jeder, der versucht, die ukrainischen Verschwörungsgeschichten zu verfolgen, die schließlich von Präsident Trump aufgegriffen wurden, wird wahrscheinlich in der gleichen Echokammer rechter Nachrichtenanbieter stecken bleiben, die 2016 die Wähler falsch informierten“ (außer dass es 2016 eine Echokammer war, die mit den Demokraten verbündet war).

Mayer gibt nur den Republikanern die Schuld, die während der Russiagate-Affäre weitgehend in der Defensive waren. Ihre Entlastung der Demokraten damals und heute für die Fehlinformation der Wähler erstreckt sich auf die Zustimmung von Außenministerin Hillary Clinton zu einem Urangeschäft mit Russland, nach dem, wie Mayer berichtet, „mehr als zwei Millionen Dollar an Beiträgen“ an „die Clinton-Stiftung von den Geschäftsleuten hinter dem Geschäft“ kamen.

Sie sagt, Clinton sei im Reinen, weil auch andere US-Behörden das Geschäft genehmigt hätten und die Uranmenge „vernachlässigbar“ sei. Es war alles nur ein konservatives Komplott, sagt uns Mayer.

Die größten Auslassungen

Mayer führt die Ursprünge von Bidens scheinbarem Interessenkonflikt in der Ukraine ausschließlich auf eine Desinformationskampagne zurück, die von einer schattenhaften Gruppe betrieben wurde, die von Donald Trumps ehemaligem Chefstrategen, dem rechten Aktivisten Steve Bannon, gegründet wurde.

Damit soll die Geschichte an ihrem Ursprung festgenagelt werden, indem sie als eine verrückte konservative Verschwörung dargestellt wird, so dass sich niemand um die folgenden bedeutenden Beweise kümmern muss. „Seit fast zwei Jahren versuchen konservative Agenten, die Ukraine-Geschichte, die Trump an den Rand eines Amtsenthebungsverfahrens gebracht hat, als Waffe einzusetzen“, schreibt Mayer.

Sie nimmt Bannons Prahlerei darüber, dass seine so genannte Government Accountability Initiative der Schlüssel“ und das Prädikat“ für die Biden-Ukraine-Geschichte sei, für bare Münze und erlaubt ihr, eine Reihe von Fakten, darunter ein öffentliches Eingeständnis von Korruption durch Biden selbst, einfach als einen unethisch anmutenden Morast“ abzutun.

Von all den Beweisen, die in Mayers Beitrag fehlen, ist der vielleicht wichtigste der erste Akt dieses Washingtoner Dramas: der von den USA unterstützte Putsch, der 2014 eine gewählte ukrainische Regierung stürzte.

Ohne diesen Beweis ist es unmöglich, den Kontext der ekelhaften Biden/Ukraine-Klageschrift zu verstehen. Sie ist damit auch nicht allein. Die gesamten liberalen Elitemedien und Fox News erwähnen es nicht, um die räuberische amerikanische Außenpolitik zu vertuschen.

Die Presse braucht normalerweise 25 Jahre, um nach der Freigabe von Dokumenten zuzugeben, dass die Vereinigten Staaten routinemäßig internationales Recht brechen, indem sie souveräne Regierungen stürzen, und zwar nicht im Namen der Verbreitung von Demokratie, sondern im Interesse des Kapitals und der Geostrategie. Das war der Fall bei der Ukraine im Jahr 2014.

Hunter und Joe Biden bei Obamas Antrittsparade 2009.

Können Sie sich vorstellen, dass es der Trump-Administration schließlich gelingt, die venezolanische Regierung zu stürzen, und dass ein paar Monate später der Sohn von Vizepräsident Mike Pence (der nicht wegen Drogenkonsums aus der Marine geworfen wurde) einen Platz im Vorstand einer privatisierten venezolanischen Ölgesellschaft erhält?

Genau das ist mit Biden und seinem Sohn Hunter in der Ukraine passiert.

Und dann stellen Sie sich vor, dass die von den USA eingesetzte Regierung von Juan Guaidó Ermittlungen wegen Korruption in der Ölgesellschaft einleitet und den Sohn von Pence befragen will.

Also fliegt Pence nach Caracas und teilt Guaidó mit, dass er keine Kreditlinie in Höhe von 1 Milliarde Dollar erhält, solange der Staatsanwalt nicht entlassen wird. Sechs Stunden später beginnt der Staatsanwalt damit, seinen Schreibtisch auszuräumen, und Pence prahlt später in einem offenen Forum des Council on Foreign Relations damit.

Das ist genau das, was Biden in der Ukraine getan hat.

Der entlassene venezolanische Staatsanwalt gibt daraufhin eine eidesstattliche Erklärung ab, dass Pence ihn entlassen hat, weil er gegen die Firma seines Sohnes ermittelte und dass die USA die Staatsanwaltschaft des Landes übernommen haben.

Das ist genau das, was der ukrainische Staatsanwalt ausgesagt hat.

Aber keine dieser Tatsachen kommt in Mayers Geschichte vor. Angesichts der eidesstattlichen Erklärung und Bidens offenem Eingeständnis auf Video bezeichnet sie diese irgendwie immer noch als „unbegründete Geschichten, die behaupten, dass Biden korrupt im Namen der ukrainischen Geschäftsinteressen seines Sohnes interveniert hat“.

Stattdessen greift Mayer den Reporter an, der die meisten dieser Fakten aufgedeckt hat, John Solomon von The Hill. Ein parteiischer Reporter, der einen anderen parteiischen Reporter angreift, ist das, was heutzutage als Journalismus durchgeht.

Überparteilich zu sein – eine Voraussetzung für seriösen Journalismus – bedeutet, über die Politik eines Reporters oder einer Nachrichtenagentur hinwegzusehen und sogar deren parteiische Motivation zu übersehen, wenn sie dokumentierte Beweise vorlegen. Das Motiv ist unerheblich, wenn die Beweise stichhaltig sind.

Bei der Russiagate-Farce gab es keine solchen Beweise, aber das hat die Parteigänger in den demokratischen Medien nie aufgehalten. Derselbe Mangel an Skepsis hat nun zwei CIA-Beamte als „Whistleblower“ akzeptiert, ohne ihre Motive zu hinterfragen, während sie kein Interesse an echten Whistleblowern zeigen, die das Establishment im Namen der Nation herausfordern.

Wenn das Justizministerium und seine Ermittlungen zu den Ursprüngen von Russiagate ernsthaft sind und Fehlverhalten von Geheimdienstmitarbeitern und damit auch von den Medien aufdecken, ist der beste Schritt, den diese Mitarbeiter und Journalisten machen können, in die Offensive zu gehen, ihre beste Verteidigung. Es gibt ihnen auch einen weiteren Angriff auf Trump, nachdem sie mit Russiagate gescheitert sind. Und Trump hat ihnen die Gelegenheit dazu gegeben.

Trumps Fehltritt

Zelensky und Trump letzten Monat bei der UNO. (Wikimedia Commons)

Trumps Fehler war es, sich persönlich in die Ermittlungen über die Ursprünge von Russiagate und die Bidens einzumischen. Indem er beides in einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky erwähnte, durchbrach er die Mauer, die zwischen dem Weißen Haus und dem Justizministerium bestehen sollte.

Obwohl es kein klares quid-pro-quo gab, deutete Trump an, dass er im Gegenzug für die Ermittlungen die Militärhilfe für die Ukraine freigeben würde. Wenn Trump das getan hat, ist das die übliche korrupte Art und Weise, wie die USA Außenpolitik betreiben, wie Biden offen zugab.

Trump verschlimmerte seine Probleme, indem er China öffentlich aufforderte, Bidens Geschäfte mit Hunter in diesem Land zu untersuchen. Indem er sich persönlich einmischte, anstatt es dem Justizministerium zu überlassen, gegen seinen möglichen Herausforderer bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr zu ermitteln, erlaubte Trump seinen Gegnern in den Geheimdiensten und den Medien, sein Gespräch als ein anklagbares Vergehen darzustellen.

Jeder Schritt, den das Justizministerium oder Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani bei der Untersuchung von Russiagate oder der Korruption der Bidens unternimmt, einschließlich der legitimen Bitte um Unterstützung ausländischer Regierungen, wird nun aufgrund von Trumps unklugem Eingreifen als politisch verdorben. Er hat Geheimdienstmitarbeitern und Journalisten wie Mayer eine Rettungsleine zugeworfen, die auch weiterhin das Beste daraus machen werden, selbst wenn dies bedeutet, dass sie ihren beruflichen Verpflichtungen den Rücken kehren.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

Übersetzt mit Deepl.com



