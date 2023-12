Now More Than Ever We Need a True Philosopher of Civilization Al-Farabi should be heeded as the quintessential philosopher of civilization, built under the aegis of truth, virtue and compassion. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us:…

© Foto: Public Domain

Mehr denn je brauchen wir einen wahren Philosophen der Zivilisation

Von Pepe Escobar

22. Dezember 2023

Al-Farabi sollte als der Inbegriff eines Philosophen der Zivilisation beherzigt werden, der unter der Ägide von Wahrheit, Tugend und Mitgefühl aufgebaut wurde.

TÜRKISTAN – Während der geopolitische Wahnsinn Ende 2023 aus den Fugen gerät, können wir uns mit einer kurzen Fahrt auf dem fliegenden Teppich der Seidenstraße trösten.

Wir berichten von einem nördlichen Abschnitt der alten Seidenstraße in Kasachstan, der sich vom Ili-Tal in Westchina durch das Dsungarische Tor bis zu den wunderschönen Zailiysky-Alatau-Bergen, Ausläufern des großen Tian-Shan-Gebirges in der Nähe von Almaty, erstreckt.

Dieser Strang der Seidenstraße folgte dann dem Chu-Tal und verzweigte sich nach Südwesten über Schymkent und Otrar (beide in Kasachstan) nach Samarkand (im heutigen Usbekistan).

Die ersten Siedler in all diesen weiten Breitengraden waren im Wesentlichen nomadische Skythen. Ihre Kurgane (kreisförmige Grabhügel) sind noch heute in der Landschaft Südostkasachstans und Nordkirgistans zu finden.

Auf die Skythen folgten verschiedene, wandernde Turkstämme. Gegen Ende des frühen 10. Jahrhunderts erblühten Städte wie Otrar (das alte Farab) und Turkistan (das alte Yasy, ein wichtiges Handelszentrum an der Großen Seidenstraße).

Otrar/Farab stellt uns seinen berühmtesten Sohn vor, Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Turhan ibn Uzlug al-Farabi – islamischer Wissenschaftler und Philosoph (872-950), aber auch Mathematiker und Musiktheoretiker. Al-Farabi lebte gleich zu Beginn des goldenen Zeitalters der islamischen Zivilisation.

Die lateinische Welt des Mittelalters kannte ihn als Magister Secundus: der zweitgrößte Lehrer der Philosophie nach Aristoteles. Heute wird er als Symbol der türkischen Welt verehrt und ist ein etablierter Führer des philosophischen Denkens in den Ländern des Islam.

Al-Farabi war einer der wenigen Philosophen, die den Westen aus seinem scholastischen Schlummer erweckten. Er war nicht nur ein Pionier der Zivilisationsphilosophie – was sich in Büchern wie Über die Philosophie der Politik und Die tugendhafte Stadt widerspiegelt, dem Höhepunkt des Studiums griechischer und islamischer Konzepte von Ethik und politischer Ordnung; er war auch einer der Gründerväter der Politikwissenschaft.

Er stammte von den Turkmenen ab, einem Turkvolk (nicht gerade türkisch), das am Weg der Karawanen der Seidenstraße geboren und aufgewachsen war, die wichtige Teile der Zivilisation transportierten. Die Geschichte der Türken beginnt mit dem türkischen Khaganat im 6. Die goldene Wiege der türkischen Zivilisation erstreckte sich vom Altai-Gebirge bis zu den Steppen Zentralasiens.

Als Philosoph und Weiser zeichnete sich al-Farabi in den Bereichen Theologie, Metaphysik, Ontologie, Logik, Ethik, politische Philosophie, Physik, Astronomie, Psychologie und Musiktheorie aus und vermittelte stets unschätzbares Wissen aus der Antike an das Mittelalter und die Moderne.

Ein Wendepunkt im klassischen System

Turkistan/Yasy, nur 60 km nördlich von Otrar/Farab am Rande der Kyzylkum-Wüste gelegen, ist eine Universitätsstadt, die gleichzeitig das wichtigste islamische Wahrzeichen, Denkmal und die bedeutendste Pilgerstätte Kasachstans beherbergt: das faszinierende timuridische Grabmal des Sufi-Meisters, Dichters und Gelehrten Khoja Ahmed Yassawi aus dem 14.

Alte zentralasiatische Muslime glaubten, dass drei Pilgerfahrten nach Turkistan das spirituelle Äquivalent zur Hadsch seien; der knallharte Eroberer Timur war so beeindruckt, dass er den Bau eines Mausoleums an der Stelle des ursprünglichen Grabes von Chodscha Ahmed Yassawi anordnete.

Turkistan steht im Bann sowohl von Khoja Ahmed Yassawi als auch von al-Farabi. Um das Mausoleum herum wurde vor kurzem eine ganze neue Stadt gebaut – meist von türkischen Baufirmen. Auf dem Rückweg zu einer nahe gelegenen Karawanserei finden wir die hochmoderne al-Farabi-Bibliothek, die wertvolle Bände und Exegesen des Philosophen in mehreren Sprachen enthält.

Im Jahr 2021 wurde Turkistan auf einem Gipfeltreffen der Organisation der Turkstaaten (Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Türkei, Usbekistan) zur geistigen Hauptstadt der türkischen Welt erklärt – sehr zur Freude von Sultan Erdogan.

Wie hat al-Farabi gedacht – und wie kann er noch immer ein vorbildlicher Lehrer für uns alle sein? Es dreht sich alles um Eklektizismus. Er versuchte, die aristotelische Philosophie – seinen Kanon – mit Platon in Einklang zu bringen und gleichzeitig die hellenistische Philosophie neu zu interpretieren und ein neues System islamischen Denkens aufzubauen.

Er war ein ewig Lernender, und das war der Kern seiner Reise vor über tausend Jahren von den Steppen des Landesinneren zu den kulturellen Hauptstädten der islamischen Welt: Bagdad, Aleppo, Damaskus und Kairo.

Nach und nach machte sich al-Farabi mit dem kulturellen Wissensschatz der universellen Zivilisation vertraut und trank direkt aus der Wiege: Mesopotamien und das Becken von Tigris und Euphrat.

Also ja: al-Farabi kann kurz und bündig als die Quintessenz des Philosophen der Zivilisation bezeichnet werden. Und das bedeutet, dass er als Herold und einer der definitiven Gründerväter des Humanismus betrachtet werden sollte, da er in all seinen Werken danach strebte, das Fundament des universellen Denkens der Zivilisation zu errichten.

Das war ein Wendepunkt im klassischen System: ein Versuch, die Wissenschaften neu zu klassifizieren, um die islamischen Wissenschaften mit einzubeziehen, anstatt an der damaligen Standardklassifizierung, dem Trivium-Quadrivium, festzuhalten, die von der griechischen Antike nach Rom und danach in die christliche Scholastik übernommen wurde.

Dank al-Farabi erhielt die Zivilisationsphilosophie also zum ersten Mal eine entscheidende Stellung in einem neuen wissenschaftlichen Rahmen.

Al-Farabis System der Logik wurde auch zu einer wichtigen Grundlage für die Methodologie, die im 17. Jahrhundert entwickelt wurde und eine der wichtigsten Grundlagen der modernen Wissenschaft darstellte.

Al-Farabi hat das westliche Denken fast ebenso stark beeinflusst wie das islamische. Averroes beispielsweise verbreitete al-Farabis Erkenntnisse nicht nur im muslimischen Spanien, sondern überquerte auch die Pyrenäen und gelangte tief nach Europa hinein.

Die Tradition des islamischen Denkens in ihrer Gesamtheit ist eine Erweiterung der von al-Farabis Ideen erforschten Konturen.

Zu al-Farabis Zeiten wurde der Begriff der „Zivilisation“ natürlich nicht in demselben Sinne verwendet wie heute. Dennoch hat al-Farabi praktisch jeden Bereich, der in den Bereich der „Zivilisation“ fällt, die er als die Essenz und Summe der höheren Aktivitäten der Menschheit versteht, gründlich untersucht.

Das Leben und Denken von al-Farabi ist das absolute Gegenteil des verdrehten Konzepts des „Kampfes der Kulturen“ – das vielleicht mit Hilfe von al-Farabis Philosophie und Politik konstruiert wurde, dann aber von den üblichen Verdächtigen mit dem Ziel instrumentalisiert wurde, die Postmoderne in ein Blutbad zu verwandeln.

Deshalb müssen wir heute mehr denn je das von al-Farabi entwickelte Konzept der Zivilisation verstehen, das weit über den klassischen westlichen Kolonialismus der Sorte „white man’s burden“ hinausgeht.

Al-Farabi sollte als der Inbegriff eines Philosophen der Zivilisation beherzigt werden, der unter der Ägide von Wahrheit, Tugend und Mitgefühl aufgebaut wurde, insbesondere jetzt, da das Blutbad, das durch eine Flut von Irrtümern ausgelöst wurde – der Krieg des Terrors, der Große Nahe Osten, die Abraham-Abkommen, der unkontrollierte Zionismus – die Steppen unserer Seelen wie eine Armee der Verdammten verwüstet.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …