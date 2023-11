Getting Called A Nazi For Opposing A Genocide It’s the most 2020s thing in the world that there’s an active genocide currently underway and it’s the people who oppose it who are being called Nazis. Gaza isn’t one of those issues where you have…

Als Nazi beschimpft werden, weil man sich einem Völkermord widersetzt



Von Caitlin Johnstone



8. November 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

❖

Es ist die schönste Sache der Welt, dass derzeit ein aktiver Völkermord im Gange ist und die Menschen, die sich dagegen wehren, als Nazis bezeichnet werden.

❖

Gaza gehört nicht zu den Themen, bei denen man die Meinung der anderen Seite respektieren muss. Die Unterstützung eines völkermörderischen Massakers ist für niemanden eine akzeptable Meinung. Das ist es wert, die Gefühle der Menschen zu verletzen. Es lohnt sich, deswegen Freunde zu verlieren. Das ist es wert, das Thanksgiving-Dinner zu stören.

❖

Jeder, der sich diese Zahlen ansieht und immer noch gegen einen Waffenstillstand ist, sagt etwas Wichtiges über seine Person aus. Sie sagen, dass sich ihr Gewissen nicht richtig gebildet hat. Dass sie sich nie zu reifen Erwachsenen entwickelt haben. Dass sie ihre Zeit auf diesem Planeten vergeudet haben.

❖

Ach, verdammt, Leute, wir müssen Israel weiterhin Tausende von Kindern ermorden lassen. Es stellt sich heraus, dass sich die Worte „vom Fluss bis zum Meer“ in „Völkermord an den Juden“ verwandeln, wenn man bei der Formulierung „vom Fluss bis zum Meer“ ganz genau hinschaut.

❖

Es ist richtig, die Abschaffung des mörderischen Apartheid-Ethnostaats Israel zu fordern, so wie es richtig war, das Ende der Apartheid in Südafrika zu fordern. Nur durch die entschlossenste geistige Gymnastik klingt die Forderung nach Befreiung aller Palästinenser von Apartheid, Mord und Missbrauch aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit wie ein Aufruf zum Völkermord an Juden.

❖

Ein Staat, dessen Existenz alle paar Jahre den Massenmord an Kindern erfordert, ist kein Staat, der weiter existieren sollte.

❖

Es ist ein verrückter Zufall, dass die Bombardierung von Krankenwagen, Krankenhäusern, Moscheen, Schulen, Flüchtlingslagern, Wassertürmen und Gebäuden voller Kinder durch die Hamas genau so aussieht, wie es aussehen würde, wenn Israel einfach Zivilisten mit Bomben massakrieren würde.

❖

Die Überzeugung, dass es für eine Regierung in Ordnung und gut ist, Kinder zu Tausenden zu massakrieren, bis ihre Feinde ihr geben, was sie will, ist so ziemlich die übelste Position, die man sich vorstellen kann. Und sie ist sehr, sehr verbreitet unter den Israel-Apologeten.

❖

Ich schreibe seit Jahren über die mörderische Außenpolitik der USA und ihrer Handlanger Australien und Großbritannien, aber wenn Israel anfängt, Kinder zu Tausenden zu massakrieren, sagen mir seine Apologeten, ich hätte eine hasserfüllte Fixierung auf Israel, weil ich darüber schreibe. Diese Leute sind lächerlich und verdienen es nicht, ernst genommen zu werden.

❖❖

Du verstehst nicht, Mann, die Hamas benutzt menschliche Schutzschilde. Wirklich sehr fortschrittliche menschliche Schutzschilde, die Art, bei der sich nicht einmal Hamas-Mitglieder in der Nähe befinden. Es sind einfach 100% menschliche Schilde mit 0% Kämpfer, die sicherste Art von Schild, die es gibt.

❖

Jeder, der für Deeskalation und Waffenstillstand eintritt, wird immer der verräterischen Loyalität gegenüber der anderen Seite bezichtigt. Immer, immer, immer. So war es in der Ukraine, und so ist es auch in Gaza.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wurden diejenigen von uns, die Friedensgespräche forderten, beschuldigt, Putin-Liebhaber und russische Agenten zu sein. Fast zwei Jahre und Berge von menschlichen Leichen später beginnen die USA, Kiew zu drängen, ein Friedensabkommen zu akzeptieren, das mit ziemlicher Sicherheit schlechter sein wird als das, das zu Beginn des Konflikts angeboten wurde.

All der Tod und die Zerstörung, für absolut nichts. Die Einzigen, die von diesem Albtraum profitierten, waren die Kriegsgewinnler, die ein riesiges Vermögen einstrichen, und die Manager des Imperiums, die ihn nutzten, um ihre geostrategischen Pläne in Eurasien voranzutreiben. Diejenigen von uns, die zu Friedensverhandlungen aufriefen, hatten objektiv Recht, und diejenigen, die uns niederschrieen und der verräterischen Kreml-Loyalität beschuldigten, hatten objektiv Unrecht.

Diejenigen, die Sie als antisemitischen, babykochenden Terroristenliebhaber bezeichnen, weil Sie einen Waffenstillstand unterstützen, liegen aus genau denselben Gründen genauso falsch. Alle Argumente, die jetzt gegen den Frieden vorgebracht werden, dienen am Ende nur den Reichen und Mächtigen, und das auf Kosten von unermesslichem menschlichen Leid.

Frieden bekommt man, indem man Frieden schafft. So macht man es. Man stellt die Schießerei ein, setzt sich hin, führt Gespräche und trifft Vereinbarungen. Die Abmachungen werden sich nicht perfekt anfühlen, weil sie es nicht sein werden, aber sie werden besser sein als das Abschlachten von Tausenden von Kindern ohne triftigen Grund und das Auslöschen von Teilen unserer eigenen Menschlichkeit in diesem Prozess. Sie setzen Ihre Absicht in Richtung Frieden und Harmonie, und Sie beginnen, Schritt für Schritt in diese Richtung zu gehen.

Es ist wirklich so einfach. Jeder, der Ihnen etwas anderes erzählt, lügt zum Nutzen der Reichen und Mächtigen.

❖

Ich habe Mitleid mit Selenskyj. Wenn die USA Ihr Land für Israel verlassen, ist das so, als würde Ihr Mann Sie für seine erste Frau verlassen.

