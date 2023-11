Von Wladislaw Sankin

Das Ausmaß heutiger Ereignisse an den vielen Kriegsschauplätzen und Krisenherden stellt einen wichtigen Jahrestag fast in den Schatten: die Befreiung von Kiew. Am 6. November 1943, nach siebenhundertachtundsiebzig Tagen Besatzung durch Nazi-Truppen, wurde Kiew von den Verbänden der 1. Ukrainischen Front befreit. Die Erstürmung der Stadt selbst dauerte nur drei Tage. Die Operation war jedoch Teil einer größeren Kampagne, die unter dem Namen „Schlacht um den Dnjepr“ in die Geschichte einging. Die Schlacht um den Dnjepr dauerte vier Monaten und war eine der größten und blutigsten im gesamten Zweiten Weltkrieg.

Die Einnahme von Kiew bedeutete einen radikalen Wendepunkt im Großen Vaterländischen Krieg. Nach diesem Ereignis wurde Historikern zufolge klar, dass der Sieg der Sowjetunion im Krieg unausweichlich war, und die Führung des Landes begann, über eine Offensive auf Berlin nachzudenken. Am Abend dieses Tages wurde im Londoner Rundfunk folgende Erklärung gesendet: „Die Besetzung von Kiew ist von großer moralischer und militärischer Bedeutung. Jetzt haben sich die Zeiten geändert – Deutschland hört die Totenglocke läuten.“

In Russland ist der Jahrestag nicht vergessen. Das russische Verteidigungsministerium hat am Vorabend Archive über die Befreiung Kiews von den Nazis im Jahr 1943 veröffentlicht. „Kiew wurde vor der Finsternis des Nazismus gerettet. Immer in Erinnerung, unmöglich zu vergessen“ heißt der aufwendig gestaltete Artikel auf der amtlichen Webseite – mit einem Beisatz:

„Die Veröffentlichung freigegebener Dokumente aus den Beständen des Zentralarchivs des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation über die Befreiung der Heldenstadt Kiew, die Verbrechen der Nazi-Invasoren und den Heldenmut der sowjetischen Soldaten soll der Geschichtsfälschung entgegenwirken und die historische Erinnerung an den Großen Vaterländischen Krieg bewahren.“

Um welche Geschichtsfälschung geht es denn? Das beste Beispiel dafür lieferte der ukrainische Präsident Wladimir Selenkij selbst, als er zum 78. Jahrestag am 6. November 2021 auf seinem Telegram-Kanal die Sowjetführung der „Gleichgültigkeit und Grausamkeit“ im Umgang mit menschlichen Verlusten beschuldigte. Der Mythos, dass die UdSSR den Feind mit „Leichen beworfen“ und nur so den Sieg über Nazi-Deutschland erzwungen habe, gehört zu den hartnäckigsten Postulaten der antisowjetischen Propaganda. Und Selenskij hat das Datum genutzt, um wieder Stimmung gegen den Vorgängerstaat der Ukraine zu machen. Dennoch besuchte er vor zwei Jahren mitsamt der ganzen politischen und militärischen Führung des Landes den Nationalen Museumskomplex „Die Schlacht um Kiew 1943“ im Dorf Nowyje Petrowzy und legte dort Blumen nieder.

Heute, zum „runden“ Datum, am 80. Jahrestag, passiert in Kiew nichts dergleichen. Selenskij und seine Entourage schweigen über die Befreiung von Kiew. Stattdessen würdigte der ukrainische Präsident Kämpfer der 3. unabhängigen Sturmbrigade, einer Militäreinheit, die aus „Asow“-Veteranen gebildet wurde. Ihr Abzeichen hat die nur leicht abgewandelte Form der berühmt-berüchtigten Asow-Wolfsangel, die wiederum klar an die Symbolik der SS-Panzer-Division „Das Reich“ angelehnt ist.

Dabei könnte die geschichtliche Reminiszenz an den Befreiungskampf gegen die Nazis durchaus propagandistisch ausgeschlachtet werden. „Damals haben unsere Vorfahren Faschisten vertrieben, heute vertreiben wir Raschisten (in der Ukraine gängige Bezeichnung für angeblich faschistische Russen – Anm. der Red.)“, schreibt an diesem Tag etwa eine ukrainische Internetzeitung. Doch auch um dieses mühsam herbeigelogene Propaganda-Konstrukt bemüht sich in Kiew offenbar keiner mehr. Die Masken sind längst gefallen, spätestens seit dem Abriss des Denkmals für den Befehlshaber der 1. Ukrainischen Front, den „Befreier von Kiew“ General Nikolai Watutin, in Februar dieses Jahres. Heute gibt es in Kiew kaum mehr Denkmäler, die an die sowjetischen Helden des Krieges erinnern. Ihre Namen wurden in den vorigen Jahren aus der Toponymik im ganzen Land vollständig getilgt. Nun tragen die Orts- und Straßenbezeichnungen teilweise die Namen ihrer Feinde im Krieg, der damaligen ukrainischen Nazi-Handlanger.

Der Autokonvoi mit General Watutin geriet am 16. April 1944 in einen Hinterhalt der Banderisten der UPA (Ukrainische Aufstandsarmee). Sie griffen aus ihrer Lauerstellung an, eine Schusswunde erwies sich später als tödlich. Die heutigen Asow-Kämpfer stellten vor wenigen Monaten im Rahmen einer PR-Kampagne historische Fotos mit ihren Vorgängern von der UPA nach.

Die Frage, wer wessen Erbe heute in Kiew vertritt, wurde damit ein für alle Mal beantwortet. Nach alldem konnte Selenskij die Befreiung von Kiew durch Sowjet-Truppen natürlich nicht feiern. Da haben die Falschen die Stadt von den Falschen befreit. Dazu postete der Duma-Sprecher Wladimir Wolodin passenderweise am Montag: