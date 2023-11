Israel-Palestine war: We must not abandon Gaza’s children Children caught up in war are always seen as innocent, helpless victims. That’s why Israel and its western backers are simply ignoring their plight in order to justify this genocide

Palästinensische Kinder halten Plakate während einer Solidaritätskundgebung für Kinder im Gazastreifen in der Stadt Ramallah, 4. November 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wir dürfen die Kinder von Gaza nicht im Stich lassen

Feryal Awan, Rachel Rosen

7 November 2023



Kinder, die in einen Krieg verwickelt sind, werden immer als unschuldige, hilflose Opfer gesehen. Deshalb ignorieren Israel und seine westlichen Unterstützer ihre Notlage einfach, um dieses Vorgehen zu rechtfertigen.

Mehr als 2.000 Akademiker und Studenten, die sich auf das Studium von Kindern und Kindheit spezialisiert haben, darunter auch wir, haben sich zusammengeschlossen, um einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern, um den vom Westen unterstützten israelischen Völkermord im Gazastreifen zu stoppen und ein sofortiges Ende der ungeheuerlichen Verletzung der Rechte palästinensischer Kinder zu fordern.

Die von Studenten und Akademikern aus der ganzen Welt unterzeichnete Erklärung stützt sich auf jahrzehntelange Forschung, um die unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen von Siedlerkolonialismus, Besatzung und Gewalt auf das Leben von Kindern zu verdeutlichen und zu zeigen, wie wichtig es ist, seine Stimme zu erheben.

Die Erklärung verkündet: „Viele von uns haben sich für dieses Studienfach entschieden, weil sie die materiellen, sozialen und politischen Lebensbedingungen von Kindern weltweit verbessern wollen. Deshalb können wir nicht tatenlos zusehen, wie sich die Situation in Gaza weiter verschlechtert.“

Unsere Forschung über die palästinensische Kindheit zeigt die unglaubliche Fähigkeit palästinensischer Kinder, selbst unter den traumatischsten Bedingungen einen Sinn zu finden und Schönheit zu erleben. Sie betrachtet palästinensische Kinder als aktive Akteure und Sinnstifter, denen es trotz der Umstände der Geburtslotterie gelingt, Schönheit in ihrem Leben zu finden und zu kultivieren.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Erwachsenen im Umfeld dieser Kinder – Eltern, Großeltern, Betreuer, Lehrer, Politiker – aus Angst vor der Zukunft dieser nächsten Generation diesen Raum der vermeintlichen Unschuld schützen und kontrollieren.

Unsere Forschung, die sich auf die Migration von Kindern konzentriert, zeigt, wie Grenzregime durch Praktiken der Eindämmung, der erzwungenen Unbeweglichkeit und der Verweigerung von Zukunftsperspektiven funktionieren – alles Strategien, die im besetzten Palästina zum Einsatz kommen.

Doch Kinder und Jugendliche, ob sie nun an einem Ort festsitzen oder gezwungen sind, sich zu bewegen, tun ihr Möglichstes, um eine Zukunft zu schaffen und zurückzugewinnen, nicht zuletzt, indem sie sich für Menschen, Orte und soziale Gerechtigkeit einsetzen, so wie wir es derzeit in Gaza sehen.

Moralische Pflicht

Als Wissenschaftler, die ihre akademische Laufbahn nicht nur mit der Erforschung der Kindheit begonnen haben, sondern sich auch für die Verbesserung der Lebensbedingungen marginalisierter Kinder, auch in Palästina, einsetzen, sehen wir es als unsere moralische Pflicht an, unsere Stimme zu erheben und von unseren Regierungen die sofortige Beendigung der israelischen Kampagne gegen Gaza zu fordern.

Das beispiellose Ausmaß und die Gewalt dieser Angriffe verschlimmern das langjährige Leiden der Palästinenser seit der Nakba von 1948. Dennoch mangelt es vielen mächtigen westlichen Regierungen an Willen, ja sie weigern sich sogar, zu einem Waffenstillstand aufzurufen. Jetzt ist nicht die Zeit für unser Schweigen.

Die erste Intifada, die im Dezember 1987 ausbrach, rief sowohl bei internationalen Akademikern als auch bei internationalen Nichtregierungsorganisationen ein großes Interesse an palästinensischen Kindern hervor und führte zu zahlreichen Forschungsarbeiten. In den Forschungsarbeiten und den daraus resultierenden Sozialhilfeprogrammen werden Kinder entweder als Opfer des Konflikts oder als aktive Teilnehmer dargestellt. Keines von beiden geht jedoch angemessen auf die Zusammenhänge und die Komplexität des Lebens palästinensischer Kinder ein.

In der öffentlichen Vorstellung besteht nach wie vor eine unbestrittene Affinität zwischen den Begriffen „Opfer“ und „Kind“, da beide paradigmatische Begriffe für Passivität und Unschuld sind. Als „ideale Opfer“ werden Kinder oft als verletzlich, wehrlos und unschuldig dargestellt und verdienen daher Mitgefühl und Erbarmen, während Erwachsene – insbesondere Männer – dies nicht sind.

Palästinensische Kinder treffen komplexe Entscheidungen darüber, wie sie überleben, handeln und Widerstand leisten können, während sie unvorstellbare Gewalt und Unterdrückung ertragen müssen.

Wir haben gesehen, wie sich diese Binarität zwischen Erwachsenen und Kindern (ebenso wie die Binarität zwischen den Geschlechtern) in humanitären Maßnahmen in muslimischen Ländern wie Afghanistan und Irak niederschlägt, wobei Frauen und Kinder als perfekte Opfer dargestellt werden, die internationale Hilfe verdienen und gerettet werden müssen, während erwachsene Männer als gewalttätig und für ihr eigenes Leid verantwortlich dargestellt werden.

Unsere Untersuchungen im Westjordanland ergaben, dass Kinder (insbesondere Kinder unter 10 Jahren) oft entpolitisiert und als willenlose Opfer betrachtet werden. Daher sind Projekte, an denen Kinder beteiligt sind, bei westlichen Geldgebern – sowohl bei Einzelpersonen als auch bei Geberorganisationen – beliebt, da sie es ihnen ermöglichen, die koloniale Schuld abzulegen, ohne die strukturelle Gewalt der israelischen Besatzung anzusprechen.

Niemand wird als Opfer geboren; Menschen werden durch Gewalttaten und Unterdrückung verletzlich und zu Opfern gemacht, so wie die palästinensischen Kinder und Erwachsenen, die im Gazastreifen, Israels Freiluftgefängnis, zu lebenslanger Haft gezwungen werden.

Zugleich waren Kinder und Jugendliche die treibende Kraft der beiden Intifadas. Palästinensische Kinder treffen komplexe Entscheidungen darüber, wie sie überleben, handeln und Widerstand leisten können, während sie unvorstellbare Gewalt und Unterdrückung erdulden müssen, und sie haben die Befürworter von Befreiung, Gerechtigkeit und Freiheit in der ganzen Welt inspiriert.

Kaltes, rücksichtsloses Kalkül

Im derzeitigen Krieg gegen den Gazastreifen wird alle 15 Minuten ein palästinensisches Kind getötet, was der in Gaza lebende Chirurg Ghassan Abu-Sittah einen Krieg gegen Kinder und der israelische Historiker und Holocaust-Experte Raz Segal einen „Lehrbuchfall“ von Völkermord nennt.

Obwohl viel auf dem Spiel steht, kümmert sich niemand, der die Macht hat, diesen Völkermord zu verhindern, um die Kinder von Gaza. Es scheint, als würden diese jungen Menschen nicht als Kinder angesehen oder ganz aus der Kategorie der Kindheit ausgeschlossen. Dies kann als Versuch Israels und seiner westlichen Unterstützer verstanden werden, das humanitäre Recht und das öffentliche Mitgefühl für „unschuldige Kinder“ zu umgehen.

Angesichts des Ausmaßes des Leidens der Kinder im Gazastreifen ist die Weigerung der britischen Regierung und des vermeintlich linken Oppositionsführers, die Forderungen nach einem Waffenstillstand zu unterstützen, zwar erschreckend, aber nicht überraschend.

Schließlich war es die Balfour-Erklärung der britischen Regierung, eine kalte und rücksichtslose Berechnung britischer imperialer Interessen, die den Grundstein für den israelischen Staat legte, indem sie die Unterstützung für die „Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“ verkündete und dabei wenig Rücksicht auf die einheimische palästinensische Bevölkerung nahm.

Zwar hat die britische Regierung Israel bei früheren Eskalationen nie wirklich zu einem Waffenstillstand gedrängt, aber sie hat zumindest so getan, als ob ihr die zivilen Verluste und die „unschuldigen Kinder“ am Herzen lägen, und sie hat Geräusche über den Frieden gemacht. Die Labour Party war noch nie so zaghaft. Die koloniale Denkweise ist nach wie vor tief verwurzelt, ebenso wie das kalte Kalkül, das die Gewalt zulässt und rechtfertigt.

Durch die Dekontextualisierung und Enthistorisierung der gegenwärtigen Gräueltaten und ihre Einordnung als Krieg zwischen Israel und der Hamas oder als Krieg zwischen Israel und Gaza werden alle Bewohner des Gazastreifens, einschließlich der 47 Prozent unter 18 Jahren, als Hamas und damit als Mitschuldige an ihrem eigenen Leid dargestellt. Dies kommt dem Expansionsbestreben des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu entgegen, der die besetzten palästinensischen Gebiete annektieren will

Denn es ist offensichtlich, dass es bei Israels aktuellen Aktionen nicht um Selbstverteidigung geht. Tausende Palästinenser aus dem Gazastreifen, die eine israelische Arbeitserlaubnis hatten, wurden zusammengetrieben, inhaftiert und in den belagerten Streifen zurückgeschickt, und denjenigen, die sich in palästinensischen Krankenhäusern in Ost-Jerusalem behandeln ließen, wurden die medizinischen Visa entzogen.

Seit der aktuellen Eskalation wurden im besetzten Westjordanland mindestens 150 Palästinenser getötet. Da die Hamas im Westjordanland keine Macht ausübt, passen diese Todesfälle – wie auch die der fast 4.000 getöteten Kinder aus dem Gazastreifen – nicht in die Darstellung, dass Israel sich selbst verteidigt, und bleiben daher ungeklärt.

Einschüchterungstaktiken

Die Verwendung des 7. Oktobers als Bezugspunkt für den Beginn der Eskalation lässt die Geschichte von 75 Jahren israelischem Siedlerkolonialismus in Palästina und der 17-jährigen Blockade, die den Gazastreifen erstickt hat, außer Acht. Diese Dekontextualisierung hindert die Welt daran, die palästinensische Sache als gerecht zu betrachten, und nimmt ihr damit das Recht auf internationale Unterstützung, wie etwa die Forderung nach einem Waffenstillstand.

Da wir diesen Beitrag als Muslime und antizionistische Juden schreiben, erwarten wir die Gegenreaktion und die Hasspost. Die Heuchelei in Bezug auf die freie Meinungsäußerung und die akademische Freiheit hat einen neuen Tiefpunkt erreicht, da Studentengruppen im Vereinigten Königreich wegen ihrer pro-palästinensischen Haltung verboten werden und US-Universitäten die Finanzierung verlieren, weil sie die Angriffe der Hamas nicht schnell genug verurteilt haben.

Die Heuchelei in Bezug auf Meinungsfreiheit und akademische Freiheit hat einen neuen Tiefpunkt erreicht, da Studentengruppen im Vereinigten Königreich wegen ihrer pro-palästinensischen Haltung verboten wurden

Es überrascht nicht, dass palästinensische Akademiker die Hauptlast dieser Unterdrückung zu tragen haben. Nachdem unsere angesehene palästinensische Kollegin, Professorin Nadera Shalhoub-Kevorkian, die Erklärung zum Waffenstillstand unterzeichnet hatte, wurde sie aufgefordert, von ihrem Amt an der Hebräischen Universität Jerusalem zurückzutreten.

Die Nachricht wurde in den israelischen Mainstream-Medien verbreitet, was zu weiteren Drohungen gegen Shalhoub-Kevorkian und ihre Familie führte.

Solche Einschüchterungstaktiken werden auch gegen farbige Akademiker eingesetzt. Im Vereinigten Königreich wurden zwei Wissenschaftler südasiatischer Abstammung wegen ihrer rechtmäßigen Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern in den sozialen Medien herausgegriffen und von der Daily Mail, der größten britischen Boulevardzeitung, schikaniert.

Vergeltungsmaßnahmen gegen nicht-zionistische Juden, die sich zu Wort melden, nehmen ebenfalls zu; sie werden in Israel als Verräter denunziert und sehen sich mit realen Bedrohungen ihres Lebensunterhalts und ihrer Sicherheit durch den Staat und seine rechtsgerichteten Unterstützer konfrontiert.

Die Bedrohung der Arbeitsplatzsicherheit von Akademikern verblasst jedoch im Vergleich zu den jüngsten Gräueltaten, die im belagerten Gazastreifen verübt wurden.

Wir bekräftigen daher die Forderungen der Erklärung der internationalen Wissenschaftler und Studenten der Kindheit. Wir brauchen dringend einen Waffenstillstand und ein Ende der israelischen Bombenkampagne.

Das Leben der palästinensischen Kinder ist kostbar. Alle palästinensischen Leben sind wertvoll.

Feryal Awan ist Dozentin für Medien und postkoloniale Studien am University College London. Derzeit schreibt sie an einem Buch über Kindheit und Kindermedien in Palästina.

Übersetzt mit Deepl.com



