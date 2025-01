https://www.aljazeera.com/opinions/2025/1/27/on-the-auschwitz-anniversary-europe-cannot-ignore-its-far-right-problem



Am Jahrestag von Auschwitz kann Europa sein rechtsextremes Problem nicht ignorieren

Die rechtsextremen Anführer mögen heute ihren Respekt zollen, aber ihre Macht spiegelt die wachsende Bedrohung durch völkermörderische Gewalt in Europa wider.

Veröffentlicht am 27. Januar 2025

Kränze stehen vor der Todesmauer am 80. Jahrestag der Befreiung des nationalsozialistischen deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau in Oswiecim, Polen, am 27. Januar 2025 [Aleksandra Szmigiel/Reuters]

Am 27. Januar 1945 wurde das größte Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis, Auschwitz-Birkenau, befreit. Schätzungsweise 1,3 Millionen Menschen wurden zwischen 1940 und 1945 nach Auschwitz deportiert, von denen 1,1 Millionen ermordet wurden.

Während die Europäer den 80. Jahrestag dieses dunklen Kapitels der Geschichte begehen, veröffentlichen ihre Staats- und Regierungschefs Erklärungen über den „Zivilisationsbruch“, den der Holocaust darstellte, und die Notwendigkeit, „diesem Hass zu widerstehen“. Viele dieser Erklärungen scheinen jedoch nicht die politische Realität in Europa zu berücksichtigen, in der die Nachfolger der faschistischen und nationalsozialistischen Kräfte, die hinter dem Holocaust standen, nun an Popularität gewinnen und sogar die Macht übernehmen.

Natürlich haben rechtsextreme Parteien und Persönlichkeiten wiederholt den Holocaust-Opfern ihren Respekt gezollt und sich zum Kampf gegen den Antisemitismus verpflichtet, aber das bedeutet nicht, dass sie ihre nationalsozialistische und faschistische Vergangenheit aufgegeben haben. Vielmehr haben sie eine strategische Neuausrichtung vorgenommen, die es ihnen – mit Hilfe des politischen Mainstreams – ermöglicht, die gleichen gefährlichen Ideen von weißer Vorherrschaft und Hass zu bewahren und zu verbreiten.

Wie konnte es so weit kommen?

Jahrzehntelang bekannte sich die extreme Rechte in Europa offen zum Antisemitismus. Persönlichkeiten wie Jean-Marie Le Pen, Gründer des Front National in Frankreich, und Jörg Haider, Gründer der Freiheitlichen Partei Österreichs, störten den politischen Konsens im Nachkriegseuropa, indem sie sich der Rhetorik der Holocaustleugnung bedienten.

Sie brachten ihren Hass lautstark zum Ausdruck, blieben aber am Rande des politischen Lebens.

In den letzten Jahrzehnten und insbesondere mit dem Beginn des von den USA angeführten „Krieges gegen den Terror“ verlagerte die extreme Rechte ihre Rhetorik jedoch allmählich in Richtung offener Islamophobie. Rechtsextreme Anführer wie Geert Wilders von der Partei für die Freiheit in den Niederlanden stellten sich als Verteidiger der westlichen Zivilisation gegen einen neuen „Feind“ dar: die Muslime.

Sie machten das Christentum – und symbolisch auch das Judentum – zu kulturellen Merkmalen, um die Mehrheit, die die „Werte“ der „jüdisch-christlichen Welt“ annimmt, gegen ihre zeitgenössischen „Anderen“ zu vereinen. Sie spielten mit den Ängsten der Menschen vor Globalisierung und Einwanderung, indem sie islamfeindliche Bilder verwendeten und behaupteten, muslimische Gemeinschaften seien eine Bedrohung und die Einwanderung aus dem Osten eine Invasion.

Diese Rhetorik spiegelt nicht nur die Darstellung der muslimischen Welt wider, die der „Krieg gegen den Terror“ auferlegt hat, sondern passt auch in die Erzählung, die Israel zur Rechtfertigung seiner anhaltenden Unterdrückung und Besetzung der Palästinenser angenommen hat. Es ist daher nicht überraschend, dass die extreme Rechte sich schließlich Israel zu eigen gemacht hat. Während sie in der Vergangenheit das Existenzrecht Israels in Frage stellten, stellen sie nun das Existenzrecht eines palästinensischen Staates in Frage und bezeichnen Palästina als Judäa und Samaria.

Nach einer Reise rechtsextremer Politiker aus Österreich, Belgien, Deutschland und Schweden unterzeichneten ihre Parteien 2010 die sogenannte Jerusalem-Erklärung, in der diese Kräfte ihr Bekenntnis zum „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ gegen „islamische Kräfte“ zum Ausdruck brachten.

Diese Strategie, antisemitische Rhetorik und Überzeugungen gegen islamfeindliche auszutauschen und gleichzeitig die Gewalt Israels zu begrüßen, hat sich als recht erfolgreich erwiesen. Infolgedessen ist die extreme Rechte heute, am 80. Jahrestag des Endes des Holocaust, so stark wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die politische Landschaft der Jahre 2022–24 spiegelt diesen Erfolg wider. 2022 gewannen Giorgia Meloni und ihre postfaschistischen Brüder Italiens die italienischen vorgezogenen Wahlen; sie wurde die erste rechtsextreme Premierministerin des Landes. Bei den niederländischen Wahlen 2023 belegte Wilders‘ rechtsextreme Partei den ersten Platz und bildete nach monatelangen Verhandlungen eine Koalitionsregierung.

In Portugal, wo es lange Zeit keine starke rechtsextreme Vertretung gab, konnte die Partei Chega 2024 ihre Sitze im Parlament von 12 auf 50 erhöhen. In Frankreich belegte die National Rally den dritten Platz in Bezug auf die Parlamentssitze, gewann aber die Volksabstimmung.Im Vereinigten Königreich wurde Reform UK mit 14 Prozent der Stimmen zur drittgrößten Partei; derzeit liegt sie bei 25 Prozent, einen Prozentpunkt hinter der regierenden Labour-Partei. In Deutschland errang die Alternative für Deutschland (AfD) den Sieg bei den Wahlen im Bundesland Thüringen. In Österreich gewann die Freiheitliche Partei die nationalen Wahlen mit 29 Prozent der Stimmen und wird voraussichtlich die Regierung stellen.

Auf europäischer Ebene gelang es der extremen Rechten, nach den Wahlen im Jahr 2024 die drittgrößte Fraktion im Europäischen Parlament zu bilden, die sich „Patriots for Europe“ nennt. Sie übernahm den Slogan „Make Europe Great Again“.

Der Aufstieg der extremen Rechten ist zwar ein Sieg für ihre eigenen Bewegungen, spiegelt aber auch das Versagen des politischen Establishments in Europa wider.Mitte-Rechts-Parteien haben sich weitgehend der einwanderungsfeindlichen und islamophoben Politik verschrieben und diese Positionen eher legitimiert als in Frage gestellt. Unterdessen haben Mitte-Links-Parteien Mühe, diese Probleme wirksam anzugehen, wodurch sie anfällig für die sogenannten Kulturkriege werden. Das Versagen der etablierten Parteien in der Regierung hat zu wachsender sozioökonomischer Unzufriedenheit geführt, insbesondere in der Arbeiterklasse, was auch die extreme Rechte für sich zu nutzen wusste.

In einer Reihe von Ländern war die extreme Rechte jahrelang von der Regierung ausgeschlossen und diente den Parteien der Mitte bei Koalitionsverhandlungen als einigender Faktor. Dies ist jedoch nicht mehr der Fall, wie die wachsende Zahl von Koalitionen in ganz Europa zeigt, an denen die extreme Rechte beteiligt ist. Die Zeit dieses sogenannten Cordon sanitaire ist weitgehend vorbei.

Diese Normalisierung der extremen Rechten hat sie immer mehr ermutigt, sodass ihre Mitglieder sich nicht mehr scheuen, ihre extremistischen Ideen öffentlich zu teilen. In Österreich sprach die Freiheitliche Partei im Rahmen ihres Wahlkampfs im vergangenen Jahr offen von „Remigration“, während ein Mitglied der AfD unter ihren Kollegen zu einem „Srebrenica 2.0 in Deutschland“ aufrief.

Diese Aufrufe stellen eine aktualisierte Form derselben antisemitischen und rassistischen Ideologien dar, die zu den Schrecken des Holocaust geführt haben. Die Verteidigung des Weißseins hat lediglich den „Feind“ von jüdischen zu muslimischen Menschen gewechselt. Die Theorie der weißen Vorherrschaft und der Verdrängung bleibt dieselbe und ist der Kern der heutigen rechtsextremen Ideologie.

Der dramatische Aufstieg der extremen Rechten und ihre Normalisierung von Rassismus und Völkermordabsichten werfen einen langen Schatten auf das Beharren der europäischen Mainstream-Gesellschaft darauf, dass der Holocaust ein „Zivilisationsbruch“ war, einzigartig und außergewöhnlich.

Die Ideologien und Kräfte, die zum Holocaust führten, haben in der Vergangenheit auch außerhalb Europas zu imperialer, genozidaler Gewalt geführt. Und sie sind in der europäischen Politik immer noch sehr präsent. Das bedeutet, dass die Gefahr solcher genozidaler Gewalt weiterhin besteht. Dies wird durch die entschiedene Unterstützung einiger europäischer Länder für den Völkermord in Gaza und die Leugnung seiner Existenz deutlich.

In diesem Zusammenhang klingen die feierlichen Erklärungen, die heute anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz veröffentlicht wurden, hohl. Achtzig Jahre nach dem Ende des Holocaust ist das Wiederaufleben der extremen Rechten eine erschreckende Erinnerung an die Fragilität des europäischen Engagements für „nie wieder“.

Farid Hafez ist leitender Forscher bei der „The Bridge Initiative“ der Georgetown University in Washington, D.C., die politische Islamophobie untersucht.

Übersetzt mit Deepl.com

