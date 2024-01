Amerikanische Soldaten werden für Israel in Gefahr gebracht von Brad Pearce

Amerikanische Soldaten werden für Israel in Gefahr gebracht

Seit den Anschlägen vom 7. Oktober, die den Konflikt zwischen Israel und der Hamas neu entfacht haben, stehen die US-Truppen im gesamten Nahen Osten unter Beschuss. Bislang konnten die meisten Angriffe mit minimalem Schaden abgewehrt werden, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis einer durchkommt und Menschenleben fordert.

Zweiundzwanzig Jahre nach dem Beginn des globalen Krieges gegen den Terror macht sich die Regierung selten die Mühe zu sagen, was wir im Nahen Osten tun. Es wird suggeriert, dass wir durch den „Kampf gegen den Terrorismus“ Israel schützen, das für unsere nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist. In Wirklichkeit schadet unser Bündnis mit Israel der nationalen Sicherheit der USA, wie die Tatsache zeigt, dass wir an der Seite Israels angegriffen wurden.

Die Kriegspartei ist von der fadenscheinigen Argumentation „Wir müssen sie dort drüben bekämpfen, damit wir sie nicht hier bekämpfen müssen“ dazu übergegangen, sie nicht wirklich „dort drüben“ zu bekämpfen, sondern unsere Truppen einfach als eine Art umgekehrte Geiseln zurückzulassen, um das Feuer auf sich zu ziehen, damit wir einen Vorwand haben, in einen regionalen Konflikt hineingezogen zu werden. Die anhaltende US-Präsenz im gesamten Nahen Osten ist nichts anderes als ein verwerflicher Versuch, amerikanisches Personal um seiner selbst willen in Gefahr zu bringen.

Auch wenn es heute schwer vorstellbar ist: Bis vor etwa fünfzig Jahren stand die politische Klasse der Vereinigten Staaten Israel skeptisch gegenüber, und der Nahe Osten wurde als strategisches Hinterland betrachtet. Vielleicht rechtfertigten in den 1970er Jahren der Bedarf an Öl und die innere Logik des Kalten Krieges eine Politik, die darauf abzielte, Israel zu einem Satrap zu machen und gleichzeitig eine Einflusssphäre unter den arabischen Staaten aufrechtzuerhalten.

Ungeachtet dieser fragwürdigen Strategie ist der Kalte Krieg seit Jahrzehnten vorbei und die Vereinigten Staaten sind heute Nettoexporteur von Öl. Alles, was unsere Präsenz in der amerikanischen Öffentlichkeit rechtfertigt, sind die Überreste jahrelanger Propaganda, die den ungeprüften Glauben hinterlassen hat, dass die Unterstützung Israels als „einzige Demokratie im Nahen Osten“ irgendeinem moralischen oder strategischen Zweck dient.

So oder so werden weiterhin US-Truppen im gesamten Nahen Osten stationiert, und Israel erhält weiterhin enorme Summen an Auslandshilfe. Obwohl die Vereinigten Staaten in der gesamten Region zahlreiche Kunden haben, ist es Israel, zu dem eine „besondere Beziehung“ besteht. In der arabischen Öffentlichkeit besteht der Eindruck, dass es keine Distanz zwischen der Politik der Vereinigten Staaten und Israels gibt, obwohl Israel kaum zu kontrollieren ist und viele Beobachter es als einen Fall von „der Schwanz wedelt mit dem Hund“ betrachten.

In Verfolgung irgendeines kaum definierten Ziels haben wir Truppen an über 30 Standorten in der weiteren Region, wie aus einer Karte des American Security Project hervorgeht (und das sind nur die öffentlichen oder gut dokumentierten Stützpunkte). Wir Bauern können nur raten, wo unsere Herrscher ihre Landsleute sonst noch stationieren, aber eine Studie von Axios Research ergab, dass sich zum 31. Oktober etwa 45.400 bekannte US-Truppen im Nahen Osten befanden, einschließlich der neuen Truppen, die aufgrund des aktuellen Konflikts in der Region stationiert wurden.

Gegenwärtig sind die Vereinigten Staaten nicht in größere Konflikte im Nahen Osten verwickelt. Die Truppen scheinen nur in Bereitschaft zu sein, um feindlichen militanten Gruppen bequeme Ziele zu bieten und als Zunder für einen regionalen Flächenbrand zu dienen. Und bequeme Ziele sind sie allemal. Einem Artikel der Associated Press vom 11. Dezember zufolge gab es allein seit dem 7. Oktober „mindestens“ 92 Angriffe auf US-Truppen in Syrien und im Irak. Als Reaktion darauf haben die Vereinigten Staaten Luftangriffe in der gesamten Region geflogen, sind aber offensichtlich nicht in der Lage, die unzähligen militanten Gruppen, die angreifen, auszuschalten.

Die irakische Regierung hat gegen die Vergeltungsschläge als Verletzung ihrer Souveränität protestiert, aber natürlich ist sie auch zwanzig Jahre nach der amerikanischen Invasion noch immer ein besetztes Land und hat nicht die Möglichkeit, die Vereinigten Staaten zu vertreiben. Tatsächlich ist der Irak selbst am stärksten von Angriffen bedroht, über die er keine Kontrolle hat, da sich die ausländische Besatzungsmacht jederzeit gegen ihn wenden könnte. Andererseits haben die Vereinigten Staaten nicht einmal annähernd eine Berechtigung, in Syrien zu sein. Da es ihnen nicht gelungen ist, in diesem Land eine Marionettenregierung einzusetzen, haben sie nicht einmal jemanden, bei dem sie sich über einen Angriff beschweren könnten.

Senator Rand Paul (R-KY) erzwang kürzlich eine Abstimmung im US-Senat über den Rückzug aus unserem nicht erklärten Krieg in Syrien, die mit 84 zu 13 Stimmen scheiterte, was bedeutet, dass 84 Senatoren wollen, dass unsere Truppen Ziele bleiben. Senator Paul sagte damals: „Ich habe den Eindruck, dass unsere 900 Truppen in Syrien keine brauchbare Mission haben, dass sie leichte Beute sind. Sie sind ein Stolperdraht in einem größeren Krieg, und ohne einen klaren Auftrag können sie sich meiner Meinung nach nicht angemessen verteidigen, und doch bleiben sie in Syrien.“

Es geht nicht nur um Syrien, es geht um die gesamte Nahostpolitik. Unsere politische Klasse lässt amerikanische Soldaten in der Region als Opferlämmer zurück, um den Anschein zu erwecken, dass man sich einmischen und Israel schützen will, falls ein größerer Konflikt ausbricht. In der Zwischenzeit werden nur wenige ernsthafte Argumente dafür vorgebracht, dass die Unterstützung Israels gut für die nationale Sicherheit ist – Joe Biden hat sich damit begnügt zu sagen, dass er ein Zionist ist, was bedeutet, dass er Israel aus ideologischen Gründen unterstützt, die nichts mit amerikanischen Interessen zu tun haben. Ich nehme an, dass es für die politische Klasse besser ist, dies zuzugeben, als die wichtigere Wahrheit anzuerkennen: Die Unterstützung Israels schadet unserer nationalen Sicherheit, und die US-Truppen in der Region dienen nur dazu, leichte Ziele zu sein.