Die UJFP zitiert explizite Aussagen von israelischen Führern und verurteilt sie als Worte von „Attentätern“. / Foto: AP

Israelische Regierung „tötet das Judentum“: Französische Jüdische Union für den Frieden

Die jüdische Gruppe schlägt Alarm wegen der mangelnden moralischen Zurückhaltung Israels, dessen Führer sich mit abscheulichen Verbrechen brüsten und skandalöse Aussagen machen.

Die Französische Jüdische Union für den Frieden (UJFP) hat Israel wegen seiner brutalen Angriffe auf den Gazastreifen beschuldigt, „das Judentum zu töten“, und behauptet, israelische Medien würden sich über palästinensisches Leid amüsieren.

In einer Erklärung vom Samstag verurteilte die UJFP die israelische Regierung scharf für ihre Angriffe auf den palästinensischen Gazastreifen, die auch die israelische Gesellschaft in Mitleidenschaft gezogen haben, in der sich ein bedeutender Teil der öffentlichen Meinung von der Menschlichkeit entfernt hat“.

Das jüdische Kollektiv wies auf die anhaltenden israelischen Luftangriffe im Gazastreifen hin, bei denen in den letzten drei Monaten 30.000 Palästinenser getötet wurden oder vermisst werden.

„Diese Zahl entspricht dem Prozentsatz der Franzosen, die im Zweiten Weltkrieg innerhalb von fünf Jahren ihr Leben verloren haben, wobei schockierende 75 Prozent der Opfer Frauen, Kinder und ältere Menschen waren“, hieß es.

Die UJFP kritisierte den grotesken“ Vorwand der israelischen Behörden, die Hamas auszurotten“, und erklärte, das wahre Ziel Tel Avivs sei es, einen Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung des Gazastreifens“ zu führen.

Der ergreifende Appell gegen die anhaltenden Gräueltaten unterstrich die verheerenden menschlichen Kosten der israelischen Angriffe.

Die UJFP verwies auf die nahezu vollständige Zerstörung der Infrastruktur, einschließlich Krankenhäusern und Schulen, wodurch die vertriebene und bombardierte Bevölkerung obdachlos wird und hungert.

Worte von „Attentätern

Die jüdische Gruppe schlug Alarm wegen der mangelnden moralischen Zurückhaltung Israels, dessen Führer sich mit abscheulichen Verbrechen brüsten und skandalöse Aussagen machen.

Die UJFP zitierte explizite Äußerungen von israelischen Führern und verurteilte sie als Worte von „Mördern“.

„Auf diese Äußerungen von Attentätern folgen Taten“, heißt es in der Erklärung, die sich auf die schrecklichen Bilder von zerstörten Stadtvierteln, massakrierten Kindern und ganzen Familien bezieht, die ausgelöscht werden.

Darüber hinaus verwies sie auf den endlosen Exodus einer absichtlich ausgehungerten Bevölkerung sowie auf die Zerstörungen in Dschenin und Huwara im besetzten Westjordanland und die weit verbreitete Folterung von Gefangenen.

Angesichts dieser Tragödie wandte sich die Gruppe an die Juden in aller Welt, betonte die Existenz des Völkerrechts und der Menschenrechte und forderte ein kollektives Bewusstsein gegen die Unmoral der „Komplizenschaft mit dem anhaltenden Völkermord in Gaza“.

