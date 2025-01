https://www.wsws.org/en/articles/2025/01/20/uirp-j20.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Amerikas Niedergang: Trump kehrt ins Weiße Haus zurück

WSWS-Redaktion

20. Januar 2025

Der gewählte Präsident Donald Trump spricht auf einer Kundgebung vor der 60. Amtseinführung des Präsidenten am Sonntag, dem 19. Januar 2025, in Washington. [AP Photo/Matt Rourke]

Heute findet das schändlichste Ereignis in der politischen Geschichte Amerikas statt. Ein verurteilter Krimineller, Betrüger und pathologischer Lügner, ein faschistischer Demagoge, in dem Ignoranz und Bigotterie mit Gier und Eitelkeit um die Vorherrschaft wetteifern, wird „Oberbefehlshaber“ des mächtigsten Militärs der Welt, das mit genügend Atomwaffen ausgestattet ist, um alles Leben auf dem Planeten auszulöschen.

Nichts kennzeichnet den unheilbaren Zusammenbruch der amerikanischen Demokratie so deutlich wie die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus, vier Jahre nachdem er versucht hatte, die letzte Wahl mit Gewalt zu stürzen und sich trotz seiner überwältigenden Wahlniederlage als Präsident-Diktator einzusetzen. Trump wird als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden, nicht durch einen Staatsstreich, wie er ihn am 6. Januar 2021 durchzuführen versuchte, sondern dank seiner Unterstützung durch die Finanzoligarchie, die Amerika regiert, sowie durch die Niederlage und den Bankrott seiner nominellen Gegner in der Demokratischen Partei.

Im März 2003, zu Beginn der US-Invasion im Irak, schrieb die World Socialist Web Site, dass der amerikanische Imperialismus trotz seines riesigen Militärapparats einen Kurs eingeschlagen habe, der zu einem „Rendezvous mit der Katastrophe“ führen würde. Jetzt ist es möglich, ein Datum für dieses Rendezvous anzugeben: den 20. Januar 2025.

Karl Marx erklärte einst, dass sich die Geschichte wiederholt, das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce. Bei der zweiten Amtseinführung von Donald Trump könnte dieser Aphorismus abgewandelt werden: das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Katastrophe. Indem die herrschende Klasse der USA Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten wählte, hat sie jegliche politische und moralische Glaubwürdigkeit eingebüßt. Dies ist der Anfang vom Ende des amerikanischen Kapitalismus. Sie hat den Wind gesät und wird nun den Sturm ernten.

Im Jahr 2017 hätte man sagen können – wenn auch zu Unrecht –, dass der Einzug von Trump ins Weiße Haus eine Verirrung, ein politischer Unfall oder lediglich das Nebenprodukt der Inkompetenz und Arroganz der Demokratischen Partei war. Eine solche Behauptung kann man über die Wiederholung dieses Ereignisses acht Jahre später nicht aufstellen. Es ist jetzt klar, dass Trump die Quintessenz der amerikanischen herrschenden Klasse darstellt. Seine persönlichen Eigenschaften sind ein abscheulicher Ausdruck der Hauptmerkmale der Oligarchie der Milliardäre, deren Reichtum und Macht in den letzten vier Jahrzehnten ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht haben.

Als Trump am 20. Januar 2017 erstmals als Präsident vereidigt wurde, gab die Socialist Equality Party (US) eine Erklärung mit der Überschrift „Die Amtseinführung von Donald Trump: Ein Ereignis, das in Schande weiterleben wird“ heraus. Folgendes haben wir vor acht Jahren geschrieben:

Die Amtseinführung von Donald Trump als 45. Präsident gehört zu den schändlichsten Ereignissen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Mehr als 100 Millionen Dollar werden für die Feierlichkeiten zur Amtseinführung des neuen Präsidenten ausgegeben. Vergeblich! Kein Geld der Welt kann den widerlichen Gestank vertreiben, der jeden Aspekt dieser Amtseinführung durchdringt. Auch die betrügerische Inszenierung öffentlicher Festlichkeiten kann nicht das weit verbreitete Gefühl verbergen, dass das Land mit der Einsetzung der neuen Regierung einen Weg eingeschlagen hat, der zu einer Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes führen wird.

Die Geschichte hat den amerikanischen Kapitalismus eingeholt. Der langwierige Prozess des wirtschaftlichen und sozialen Verfalls wurde jahrzehntelang mit demokratischen Phrasen verschleiert, die dazu dienten, die Kluft zwischen den offiziellen politischen Mythen und der zugrunde liegenden Realität zu verbergen. Aber die Maske ist jetzt gefallen. Donald Trump verkörpert die Korruption, Rücksichtslosigkeit, den Parasitismus und die im Wesentlichen faschistische Denkweise der kapitalistischen Oligarchen, die die Vereinigten Staaten kontrollieren. Trump wird eine Regierung der Reichen, von den Reichen und für die Reichen führen.

Die SEP wies auf die scharfen Spaltungen innerhalb der herrschenden Elite der USA hin, vor allem in der Außenpolitik, und darauf, ob die Vorbereitungen der USA für einen wirtschaftlichen und militärischen Krieg zuerst gegen Russland oder China oder gegen ihre europäischen imperialistischen Rivalen wie Deutschland gerichtet sein sollten. Wir warnten:

So erbittert die Streitigkeiten auch sein mögen, alle Teile der herrschenden Klasse sind sich in ihrer Überzeugung einig, dass 1) der amerikanische Imperialismus seine globalen Interessen auch auf die Gefahr eines Krieges hin verfolgen muss und 2) der Angriff auf die sozialen Interessen und politischen Rechte der Arbeiterklasse intensiviert werden muss. Dass Trump nicht nur für sich selbst, sondern auch im Namen der herrschenden Klasse spricht und twittert, wird durch die Tatsache bewiesen, dass seine Auswahl von Milliardären und Generälen für sein Kabinett mit vernachlässigbarem Widerstand durch die Bestätigungsverfahren des Senats segelt. Was Obama betrifft, so nutzte er seine letzte Pressekonferenz am Mittwoch, um für die politische Legitimität der neuen Regierung zu bürgen und zu erklären, dass es nach dem Wahlsieg „angemessen ist, dass [Trump] seine Visionen und Werte umsetzt“.

Diese Einschätzung wurde nicht nur durch die Ereignisse bestätigt, sondern gilt auch für die heutige politische Situation, nur in noch stärkerem Maße. Der scheidende Präsident Joe Biden verkörpert den heruntergekommenen Zustand der Demokratischen Partei und des amerikanischen Liberalismus. Obwohl er kurz einräumte, dass Trump ein Faschist ist, hat er sich für einen „reibungslosen Übergang“ ausgesprochen. Und tatsächlich wird ein Großteil von Trumps faschistischem Programm nur die bereits von der Biden-Harris-Regierung ergriffenen Maßnahmen erweitern und verschärfen: Massendeportationen von Einwanderern; Angriffe auf demokratische Rechte, insbesondere gegen diejenigen, die sich der Politik des amerikanischen Imperialismus im In- und Ausland widersetzen; Wirtschaftskrieg, politische Subversion und offene militärische Aggression gegen Länder, die von Washington ins Visier genommen werden.

Wie die SEP vor acht Jahren erklärte, wird die Alternative zu Trump nur von der amerikanischen und internationalen Arbeiterklasse kommen. Die Bilanz der Biden-Regierung ist eine unwiderlegbare Bestätigung dieser Einschätzung. Die Geschichte wird seine vier Jahre im Weißen Haus auf die gleiche Weise verurteilen wie das deutsche Weimarer Regime: als ein Zwischenspiel, in dem es den faschistischen Kräften erlaubt war, ihre anfänglichen Misserfolge zu überwinden und als eine noch größere Gefahr für die demokratischen und sozialen Rechte der arbeitenden Bevölkerung sowohl in Amerika als auch weltweit wieder aufzutauchen.

Darüber hinaus hat die Biden-Regierung mit ihrem Fokus auf die Eskalation des Krieges zwischen den USA und der NATO gegen Russland in der Ukraine, ihrem unerschütterlichen Engagement für die Ermöglichung des israelischen Völkermords in Gaza und ihren Vorbereitungen für noch umfassendere Kriege gegen den Iran und letztlich China bereits die ersten Phasen eines Weltkriegs eingeleitet, den sie nun den verrückten Militaristen der Trump-Regierung überlässt, darunter Persönlichkeiten wie der Befürworter und Verteidiger von Kriegsverbrechen Pete Hegseth, der zum Chef des Pentagons ernannt wurde.

Es gibt viele andere, die die Verantwortung für die Wiederauferstehung von Trump teilen. Die sozioökonomischen Prozesse, die zur Entstehung der Milliardärsoligarchie geführt haben, wirken nicht nur durch Einzelpersonen, sondern auch durch Institutionen wie die Unternehmensmedien und die politischen Organisationen der wohlhabenden Mittelschicht, einschließlich der Pseudolinken.

Persönlichkeiten wie Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez und andere haben einen erbärmlichen Pseudo-Reformismus vorangetrieben und die Fiktion verbreitet, dass innerhalb des politischen Establishments bedeutende Veränderungen erreicht werden könnten, während sie nur dazu beitragen, den Würgegriff der Demokratischen Partei zu verstärken. Die Organisationen der Pseudolinken haben unermüdlich dazu beigetragen, die Arbeiterklasse durch die Politik der Rasse, des Geschlechts und der sexuellen Orientierung zu spalten und die Entwicklung einer sozialistischen Massenbewegung gegen den amerikanischen Kapitalismus zu blockieren.

Die Konzernmedien haben jeglichen Anschein einer kritischen Haltung gegenüber der neuen Trump-Regierung aufgegeben und stellen Trump als die Wahl des amerikanischen Volkes dar, der von der breiten Bevölkerung unterstützt wird. Schläger, Quacksalber und andere faschistische Verbündete von Trump werden als politische Weisen behandelt, wie in dem respektvollen Interview von ABC News am Sonntag mit Steve Bannon, der verurteilt und inhaftiert wurde, weil er sich einer Vorladung des Kongresses entzogen hatte, um über seine Rolle beim Putschversuch vom 6. Januar 2021 auszusagen.

Als die New York Times gestern schrieb, dass „angespannte Spannung und wütender Trotz einer Einigung und Unterwerfung gewichen sind“, sprach sie für sich selbst und für die Demokratische Partei. Wie Trotzki einmal bemerkte, erobert Gewalt nicht nur, sie überzeugt auch.

Die sogenannte „Arbeiterbewegung“, verkörpert durch Gewerkschaften wie die AFL-CIO und die UAW, ist an dieser Erniedrigung mitschuldig. In einer am Sonntag veröffentlichten Kolumne versprach Shawn Fain, Präsident der UAW, der von der gesamten Pseudolinken gefördert wurde, mit der neuen Regierung zusammenzuarbeiten, insbesondere in Bezug auf die nationalistische Wirtschaftspolitik, und folgte damit dem Beispiel des Teamsters-Präsidenten Sean O’Brien und anderer. Der gesamte Apparat der Gewerkschaften fungiert als Handlanger der Unternehmensführung und des Staates.

Die Rückkehr von Trump ins Weiße Haus markiert eine neue und gefährliche Phase in der Krise des amerikanischen Kapitalismus. Trumps Regierung spiegelt die verzweifelten Bemühungen der herrschenden Klasse Amerikas wider, ihre unlösbaren Widersprüche zu lösen und die sich verschärfende Wirtschaftskrise und die zunehmenden geopolitischen Spannungen durch Autoritarismus und Krieg anzugehen. Dies ist Teil eines globalen Phänomens, das in allen großen kapitalistischen Ländern zu beobachten ist.

Aber Trumps Rückkehr bedeutet nicht die Konsolidierung des Faschismus in Amerika. Trump kam auf der Grundlage von Lügen an die Macht und nutzte die Enttäuschung und den Zorn breiter Bevölkerungsschichten aus. Zwischen der Einsetzung des neuen Regimes und der Umsetzung seiner Politik liegt der Widerstand der Arbeiterklasse, die in gewaltige soziale Kämpfe eintritt.

Dieser gewaltige Widerspruch bestimmt die aktuelle Situation. Während die herrschende Klasse einen brutalen Rechtsruck vollzieht, bewegt sich die allgemeine Bewegung der Massen in den USA und international nach links, hin zu sozialer und politischer Radikalisierung. Und während die herrschende Klasse die demokratischen Ideale, die in der Unabhängigkeitserklärung verankert sind und von Lincoln während des Bürgerkriegs bekräftigt wurden, aufgegeben hat, hat die Arbeiterklasse dies nicht getan. Sie sind nach wie vor tief im Bewusstsein der amerikanischen Massen verankert. Diese Ideale – Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit – finden heute ihren wahren Ausdruck im Programm des internationalen Sozialismus.

Die revolutionäre Bewegung stützt sich auf diese tiefgreifende Wahrheit. Die Arbeiterklasse, die mit immer schlimmeren Bedingungen der Ausbeutung und Ungleichheit konfrontiert ist, ist die einzige soziale Kraft, die in der Lage ist, die Oligarchie, die Trump repräsentiert, zu konfrontieren und zu stürzen.

Während die Vereinigten Staaten und die Welt in die zweite Amtszeit von Trump eintreten, besteht die wesentliche Aufgabe darin, eine sozialistische und revolutionäre Führung innerhalb der Arbeiterklasse aufzubauen.

