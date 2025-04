https://english.almayadeen.net/news/politics/amnesty-urges-hungary-to-arrest-netanyahu-as-per-icc-warrant



Amnesty fordert Ungarn auf, Netanjahu gemäß dem Haftbefehl des IStGH zu verhaften

Von Al Mayadeen English

Quelle: Amnesty International

31. März 2025 23:21

Laut Guevara-Rosas könnte ein Versäumnis, Netanjahu zu verhaften, zu weiteren Verbrechen gegen Palästinenser in den besetzten Gebieten ermutigen.

Ungarn muss den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu bei seinem bevorstehenden Besuch gemäß den Anforderungen des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) verhaften, forderte Erika Guevara-Rosas, Leiterin der Abteilung für globale Forschung, Interessenvertretung und Politik bei Amnesty International, am Montag.

Laut Guevara-Rosas ist Netanjahu „ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher, der beschuldigt wird, Hunger als Kriegswaffe eingesetzt zu haben, absichtlich Zivilisten anzugreifen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie Mord, Verfolgung und andere unmenschliche Handlungen begangen zu haben. “

Im November 2024 erließ der IStGH einen Haftbefehl gegen Netanjahu wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen“. Die Mitgliedstaaten des IStGH sind daher gesetzlich verpflichtet, den israelischen Premierminister zu verhaften. Mehrere Nationen, darunter Polen, Italien und Ungarn, haben jedoch versucht, die Zuständigkeit des Gerichts anzufechten.

Anfang des Jahres lud der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán Benjamin Netanjahu ein, während Außenminister Péter Szijjártó den Haftbefehl als Beispiel für „Antisemitismus der Moderne“ abtat und behauptete, er habe das Gericht „diskreditiert“.

Verwandte Nachrichten

In diesem Zusammenhang sagte Guevara-Rosas von Amnesty, dass jedes Versäumnis, Netanjahu zu verhaften und an den Gerichtshof zu überstellen, „Israel ermutigen würde, weitere Verbrechen gegen Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten zu begehen“.

Sie betonte ferner, dass die Einladung Ungarns und der Besuch Netanjahus das oberste Gericht untergraben und die Opfer der ihm vorgeworfenen Verbrechen beleidigen.

„Netanyahus Besuch in Ungarn darf nicht zum Gradmesser für die Zukunft der Menschenrechte in Europa werden“, erklärte sie und forderte die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, ihr ‚beschämendes Schweigen‘ zu brechen und Rechenschaft für die Handlungen ‚Israels‘ in Gaza und den besetzten palästinensischen Gebieten zu fordern.

Guevara-Rosas forderte den IStGH auf, die Verbrechen ‚Israels‘ zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, und betonte, dass Ungarn die universelle Gerichtsbarkeit anwenden sollte, um sicherzustellen, dass sich Netanyahu nicht der Justiz entzieht.

„Der IStGH wurde gegründet, um die Rechenschaftspflicht für Opfer von Völkermord und anderen Verbrechen nach internationalem Recht zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Verbrechen, die das menschliche Gewissen schockieren, „nie wieder“ mit Straflosigkeit einhergehen“, sagte sie und fügte hinzu, dass das Gericht nun mit einer globalen Gegenreaktion mächtiger Staats- und Regierungschefs konfrontiert sei, die versuchen, das Völkerrecht zu schwächen und die Rechenschaftspflicht zu behindern.

Lesen Sie mehr: US-Repräsentantenhaus verabschiedet Gesetz zur Sanktionierung des IStGH wegen Verfolgung von “Israel“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …