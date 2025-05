Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse | Netanjahus neuer Gaza-Plan ist direkt aus dem Drehbuch des Irak-Kriegs übernommen

Während MAGA-Politiker damit beschäftigt sind, andere Republikaner als „Neocons“ zu beschimpfen, zieht Israel die USA in einen neokonservativen Plan nach irakischem Vorbild in Gaza hinein.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht nach der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Bildnachweis: Tom Brenner/Reuters

Amir Tibon

5. Mai 2025, 21:33 Uhr IDT

Kein Wort wird derzeit unter den Anhängern von Präsident Donald Trump negativer verwendet als „Neocons“, die Abkürzung für Neokonservative. Dieses Wort, das ursprünglich eine bestimmte Schule interventionistischer Denkweise in der amerikanischen Außenpolitik bezeichnete, wird oft mit der Präsidentschaft von George W. Bush in Verbindung gebracht, insbesondere mit dem Bestreben, das Regime von Saddam Hussein zu stürzen, den Irak zu übernehmen und dort eine andere Regierung zu installieren.

Nachdem sich der Irakkrieg als totale Katastrophe herausgestellt hatte, wurde es in Washington zum parteiübergreifenden Sport, den neokonservativen Denkern und Strategen, die ihn unterstützt hatten, die Schuld zu geben. Barack Obama trat 2008 und 2012 gegen ihre Außenpolitik an, und Donald Trump übernahm 2016 die Führung der Republikanischen Partei mit dem Versprechen, sie zu marginalisieren. Doch sobald er ins Weiße Haus einzog, berief Trump viele der angeblich berüchtigten Neocons in wichtige politische Ämter, darunter den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater John Bolton und den erfahrenen Staatssekretär Elliott Abrams.

Aber die Republikanische Partei hat sich seit Trumps erster Amtszeit verändert, und ihr isolationistischer, kriegskritischer Flügel ist stärker geworden und zählt nun einige der einflussreichsten Stimmen in Trumps MAGA-Universum zu seinen Mitgliedern, vom Vizepräsidenten JD Vance bis zum Podcast-Moderator Tucker Carlson. Es ist dieser Flügel der Republikaner, der kürzlich das Wort „Neocon“ wieder in Mode gebracht hat und es als Schimpfwort für jeden Republikaner verwendet, der mit ihrer Außenpolitik nicht einverstanden zu sein scheint.

US-Präsident Donald Trump (links) trifft sich am Rande der Beisetzung von Papst Franziskus in der Petersbasilika im Vatikan am 26. April 2025 mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Bildnachweis: AFP/Ukrainisches Außenministerium

Der Begriff wird vor allem im Zusammenhang mit den Versuchen der Trump-Regierung verwendet, ein neues Atomabkommen mit dem Iran zu erreichen und den Krieg in der Ukraine zu beenden. In beiden Fällen ist anzumerken, dass die echten, ursprünglichen Neocons – oder was auch immer von ihnen übrig ist – die Maßnahmen der Regierung tatsächlich ablehnen. Die meisten Kritik aus den Reihen der MAGA richtete sich jedoch gegen Personen, die Trump näher stehen, wie beispielsweise seinen kürzlich entlassenen nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz, dem vorgeworfen wird, gegen die Agenda des Präsidenten zu arbeiten. Weiterlesen in haaretz. com

