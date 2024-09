https://thegrayzone.com/2024/09/15/suspect-trump-assassination-plot-recruited-for-ukraines-international-legion/



Angeblicher Möchtegern-Attentäter von Trump für die Internationale Legion der Ukraine rekrutiert

Von Max Blumenthal

·15. September 2024

Bevor er mit einer AK-47 auf einem Golfplatz in der Nähe von Trump gefasst wurde, reiste Ryan Routh nach Kiew, um für das ukrainische Militär zu kämpfen und für dessen Internationale Legion zu rekrutieren. In einem buchlangen Manifest wünschte sich Routh die Ermordung von Putin und Trump und forderte einen Atomkrieg mit Russland.

Ryan Routh wurde heute mit einem AK-47-ähnlichen Gewehr, das mit einem Scharfschützenzielfernrohr ausgestattet war, mehrere hundert Meter von Donald Trump entfernt festgenommen, während der ehemalige Präsident Golf spielte. Laut der Washington Post wird der „Vorfall auf dem Golfplatz von Trump als möglicher Mordversuch untersucht“.

Im Jahr 2022 reiste Routh Berichten zufolge in die Ukraine, um für die Internationale Legion zu rekrutieren. Laut Newsweek Romania, die Routh im Jahr 2022 interviewte, hoffte der in Hawaii lebende Amerikaner, als Freiwilliger an der Seite der ukrainischen Armee zu kämpfen, war aber mit 56 Jahren zu alt.

„Also war Plan B“, so Routh, “nach Kiew zu kommen und für die Idee zu werben, dass viele andere kommen, um sich der Internationalen Legion anzuschließen. Wir brauchen Tausende von Menschen hier, die an der Seite der Ukrainer kämpfen.

Es gibt etwa 190 Länder auf unserem Planeten, und wenn die Regierungen nicht offiziell Soldaten hierher schicken, dann sollten wir Zivilisten diese Fackel aufgreifen und es möglich machen.“

Rouths Twitter-Timeline ist gefüllt mit Dutzenden von Tweets, in denen er seine direkte Unterstützung für den Krieg in der Ukraine anbietet, den Krieg gegen Russland anfeuert und Gegner der Militärhilfe für Kiew wie Tulsi Gabbard attackiert.

Semafor beschrieb Routh als Leiter des International Volunteer Center in der Ukraine. Er beschwerte sich bei dem Sender darüber, dass die ukrainische Regierung von den Scharen von Freiwilligen, die nach Kiew strömen, alles andere als begeistert sei. „Ich habe jede Woche Treffen mit Partnern [des ukrainischen Verteidigungsministeriums] gehabt und konnte sie immer noch nicht dazu bringen, auch nur ein einziges Visum auszustellen.“

Routh erschien auch in einem New York Times-Artikel vom 25. März 2023 über „Die US-Freiwilligen in der Ukraine, die lügen, verschwenden und streiten“. Neben dem Freiwilligen aus North Carolina wurde auch Malcolm Nance vorgestellt, ein Star-Kommentator von MSNBC, der dem Publikum fälschlicherweise erzählte, er habe sich für den Frontkampf gegen russische Soldaten gemeldet, obwohl er seine Zeit mit Tweets aus einem Hotelzimmer in Lemberg verbrachte.

Laut der Times plante Routh, Freiwillige „in einigen Fällen illegal von Pakistan und dem Iran in die Ukraine zu bringen. Er sagte, Dutzende hätten Interesse bekundet.

Wir können wahrscheinlich einige Pässe über Pakistan kaufen, da es ein so korruptes Land ist“, sagte der Vagabund der Zeitung in einem Interview aus Washington DC.

In seinem 291 Seiten langen Manifest „Unwinnable War“, das er bei Amazon veröffentlichte und für 2,99 $ verkaufte – und das derzeit auf Platz 1 in der Kategorie „Schulen und Unterricht“ steht – fordert Routh die Ermordung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, fantasiert auch über die Ermordung von Trump und fordert das US-Militär auf, einen Atomkrieg mit Russland „anzustiften“.

Zu den Personen, die Routh in seinem Buch als Treffen beschrieb, gehörte der spanische Starkoch und Geschäftsmann Jose Andres, ein enger Verbündeter der Biden-Regierung und „kulinarischer Botschafter“ des Außenministeriums.

Nach der Nachricht von Rouths Verhaftung bemühten sich die NAFO-Mitglieder, sich von dem mutmaßlichen Attentäter zu distanzieren.

Rouths offensichtlicher Mordversuch fand auf dem Höhepunkt der Stellvertreterkrieg-Hysterie statt, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Biden-Regierung aufforderte, ihm Langstreckenwaffen zu gewähren und grünes Licht für Angriffe tief auf russischem Territorium zu geben. In einer Kolumne, die am 14. September in Kiew veröffentlicht wurde, hob Fareed Zakaria, ein enger Verbündeter der Biden-Regierung, die Panik hervor, die die Stellvertreterkrieger angesichts eines möglichen Trump-Sieges erfasst hat.

Laut Zakaria hat „die Verzögerung der amerikanischen Hilfe im vergangenen Jahr, die durch interne Machtkämpfe zwischen starrköpfigen Republikanern im Kongress verursacht wurde, zur Verschlechterung der Lage vor Ort beigetragen, und viele fürchten nun, was passieren wird, wenn Trump im November gewinnt.“

Routh hat seine Motive, ein Sturmgewehr auf einen Golfplatz zu bringen, der nur wenige hundert Meter von Trumps Standort entfernt liegt, noch nicht erläutert. Vielleicht war sein Ziel nicht nur der ehemalige Präsident, sondern auch eine mögliche Beilegung des Ukraine-Stellvertreterkriegs.

Attentat auf Donald Trump Georgische Legion Internationale Legion Mamuka Mamulashvili NAFO Ryan Routh

Max Blumenthal

Chefredakteur

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller „Republican Gomorrah“, „Goliath“, „The Fifty One Day War“ und „The Management of Savagery“. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoberichte und mehrere Dokumentarfilme produziert, darunter „Killing Gaza“. Blumenthal gründete The Grayzone im Jahr 2015, um den Zustand des permanenten Krieges in Amerika und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …