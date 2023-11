https://www.middleeastmonitor.com/20231106-angelina-jolies-dad-im-very-disappointed-that-my-daughters-pro-palestine-stance/

Angelina Jolie und Schauspieler Jon Voight am 8. Dezember 2011 in Hollywood, Kalifornien [Lester Cohen/WireImage]

Angelina Jolie’s Vater: Ich bin sehr enttäuscht über die Pro-Palästina-Haltung meiner Tochter

6. November 2023

Jon Voight hat die Kritik seiner Tochter Angelina Jolie an der israelischen Bombardierung des Gazastreifens und ihre Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza verurteilt.

In einem Video sagte Voight: „Ich bin sehr enttäuscht, dass meine Tochter, wie so viele, kein Verständnis für die Ehre Gottes hat. Gottes Wahrheiten.“

„Hier geht es darum, die Geschichte von Gottes Land, dem Heiligen Land, zu zerstören. Das Land der Juden. Es geht um Gerechtigkeit für Gottes Kinder des Heiligen Landes. Die israelische Armee muss dein Land, dein Volk schützen. Das ist Krieg. Es wird nicht so sein, wie die Linke denkt, es kann jetzt nicht zivil sein“, fuhr er fort.

Er wies die Behauptung zurück, dass unschuldige palästinensische Kinder von Israel getötet werden, sagte er: „Die Lüge, dass Israel unschuldige Menschen tötet, obwohl alle den freien Willen haben zu gehen, aber sie sind Gefangene des barbarischen Landes, das sie als Schutzschilde benutzt.“ Dabei verschwieg er die 17-jährige israelische Belagerung des Gazastreifens, die dazu führt, dass keiner der Bewohner frei reisen kann, und dass alle Grenzübergänge zwischen dem Gazastreifen und Israel und Ägypten seit dem 7. Oktober geschlossen sind, als Israel seine Bombardierung begann, so dass die gesamte Bevölkerung in der Enklave gefangen ist.

„Israel wurde angegriffen… und ihr Narren nennt Israel das Problem“, fuhr er fort und forderte die Menschen auf, Fragen zu stellen, denn „diejenigen, die die Wahrheit verstehen, sehen die Lüge“.

„Die Palästinenser wurden finanziell nicht vernachlässigt, sie haben riesige Geldsäcke bekommen, die sie nicht mit dem Volk geteilt haben, stattdessen haben sie Waffen für ihre Wut hergestellt“, sagte er, während er die 65-prozentige Armutsrate als Ergebnis der israelischen Politik im Gazastreifen ignorierte, insbesondere die Kontrolle der Wirtschaft, der Importe, der Exporte und der Fischereigewässer des Gazastreifens.

Voights Aussage steht in völligem Gegensatz zu der seiner Tochter, die sagte: „Was in Israel passiert ist, ist ein Terrorakt. Aber das kann nicht die unschuldigen Menschenleben rechtfertigen, die bei der Bombardierung einer Zivilbevölkerung in Gaza verloren gingen, die nirgendwo hingehen kann, keinen Zugang zu Nahrung oder Wasser hat, keine Möglichkeit der Evakuierung und nicht einmal die grundlegenden Menschenrechte, eine Grenze zu überqueren, um Zuflucht zu suchen.“

Sie rief dazu auf, „alles zu tun, was zivile Opfer verhindern und Leben retten kann“. Übersetzt mit Deepl.com



