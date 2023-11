Jeder ist Hitler, wenn es ihm passt – nur nicht die westlichen Führer) von Ben Hillier

Everyone is Hitler, when it suits-just not Western leaders | Red Flag A few signs depicting Benjamin Netanyahu as Adolf Hitler were postered in Sydney over the weekend. The police reportedly are investigating and urging people to contact Crime Stoppers if they have any „information in relation to the incident“.



von Ben Hillier

06. November 2023

Am Wochenende wurden in Sydney einige Schilder aufgestellt, auf denen Benjamin Netanjahu als Adolf Hitler abgebildet ist. Berichten zufolge ermittelt die Polizei und bittet die Bevölkerung dringend, sich mit Crime Stoppers in Verbindung zu setzen, falls sie „Informationen in Bezug auf den Vorfall“ haben.

Für die Öffentlichkeit dürfte es jedoch schwierig sein, Informationen zu sammeln, da die ABC in ihrer Berichterstattung ein beleidigendes Plakat unkenntlich gemacht hat, so als ob es sich um ein pornografisches Bild in den Abendnachrichten handeln würde. Offenbar sind die Redakteure der Meinung, dass dieses Bild mehr Betroffenheit auslöst als die Fotos von toten Kindern, trauernden Familien oder zerstörten Krankenhäusern, die aus dem Gazastreifen kommen.

Die Reporterin Isobel Roe bezeichnet die Plakate als „den jüngsten in einer Reihe von offensichtlich antijüdischen Vorfällen“. Lassen Sie uns diese Aussage einen Moment lang überprüfen.

Im Jahr 2011 veröffentlichte die ABC einen Artikel, in dem der libysche Machthaber Muamar Gaddafi als „neuer Hitler“ bezeichnet wurde. Dies war der letzte in einer Reihe von antilibyschen „Vorfällen“, die von der Polizei nie untersucht wurden und für die sich die ABC nie entschuldigt hat.

Saddam Hussein war auch Hitler, so die US-Präsidenten George H.W. Bush und sein Sohn George W. Bush – und so die Medien, die ihre beiden Invasionen im Irak sklavisch unterstützten. Die von den westlichen Medien geschürte antiarabische Stimmung ermöglichte „eine Reihe von Vorfällen“, darunter die Ermordung von Hunderttausenden von Menschen im Irak.

Die ABC brachte keine Artikel über die schreckliche Islamophobie, die in Australien geschürt wurde – weil sie sich daran beteiligte, so groß ist die wirkliche Sorge des Senders um den sozialen Zusammenhalt und die Bekämpfung von Fanatismus. Es gab keine Reaktion der Polizei, weder auf die Hitler-Vergleiche noch auf das Massengemetzel.

Ironischerweise (das Wort scheint zu harmlos, um das Folgende zu beschreiben) hat Prescot Bush, H.W.s Vater und W.s Großvater, den Aufstieg der Nazis in Deutschland mitfinanziert. Ein ehemaliger Staatsanwalt für Kriegsverbrechen sagte, er hätte angeklagt werden müssen. Aber auch darauf gab es keine polizeiliche Antwort.

In einer Reihe von anti-ägyptischen Vorfällen in den 1950er Jahren, die die Polizei ebenfalls nicht untersuchte und für die sich die Medien auch nie entschuldigten, wurde Präsident Gamal Abdel Nasser vom französischen Premierminister Guy Mollet, dem britischen Premierminister Anthony Eden und dem Labour-Führer Hugh Gaitskell sowie von der New York Times, die ihn als „Hitler am Nil“ bezeichnete, wiederholt mit dem Naziführer verglichen.

Der kubanische Präsident Fidel Castro war laut Vernon Walters, dem ständigen Vertreter der USA bei den Vereinten Nationen in den 1980er Jahren, mit Hitler vergleichbar. Seltsamerweise gab es keine polizeiliche Reaktion auf diesen Vorfall, der nur der letzte in einer Reihe von antikubanischen „Zwischenfällen“ war, zu denen auch Terroranschläge und Attentatsversuche gehörten, die von den USA unterstützt wurden.

Der serbische Präsident Slobodan Milošević war für US-Präsident Bill Clinton, den Oberbefehlshaber der Alliierten Wesley Clark und viele Albaner, von denen einige Plakate mit den beiden verteilten, Hitler. Es wurden keine Ermittler auf den Fall angesetzt.

Wladimir Putin ist spätestens seit 2014 Hitler, als Prinz, jetzt König, Charles dies sagte. Der Vergleich ist inzwischen Routine, und europäische Demonstranten haben Plakate mit dem Vergleich der beiden aufgestellt. Die Bilder wurden nicht unkenntlich gemacht, es gab keine weinerlichen ABC-Geschichten über die Auswirkungen auf Menschen mit russischem Hintergrund (das Land hat schätzungsweise 26 Millionen Bürger im Kampf gegen die Nazis verloren), und die Polizei hat sich bisher nicht an der Verfolgung der verachtenswerten Demonstranten beteiligt.

Bashar al-Assad ist Hitler, so der ehemalige US-Außenminister John Kerry und Rafael Medoff, der Gründungsdirektor des David S. Wyman Institute for Holocaust Studies, in der Jerusalem Post. Es wurden keine Entschuldigungen angeboten und keine polizeilichen Ermittlungen angekündigt.

Papst Franziskus hat dieses Jahr den nicaraguanischen Präsidenten Daniel Ortega mit Hitler verglichen. Es ist unklar, ob das Gendarmeriekorps der Vatikanstadt darauf reagiert hat. Seine Heiligkeit hat sich nicht entschuldigt, obwohl die anderen Verbrechen der katholischen Kirche sicherlich schwerwiegender sind als diese Übertretung.

Die Liste lässt sich fortsetzen.

Natürlich gibt es immer berechtigte Einwände gegen die Verwendung der Hitler-Analogie. Viele Menschen argumentieren, dass solche Vergleiche bestenfalls unangebracht sind, weil sie die Verderbtheit der Ziele der Nazis herunterspielen. Schließlich hat Hitler nicht nur Kriegsverbrechen begangen, sondern seine Partei hat auch versucht, das europäische Judentum im großen Stil zu vernichten.

Doch diese Einwände verkennen die politischen Beweggründe der westlichen Führer für ihre Hitler-Vergleiche. Sie wurden im Laufe der Jahrzehnte regelmäßig angestellt, und zwar nicht aus dem Wunsch heraus, die Menschheit vor einem weiteren Holocaust zu bewahren. Wenn ein Feind des Westens mit Hitler verglichen werden kann, dann kann ein Krieg gegen diesen Feind mit dem Zweiten Weltkrieg verglichen werden. Und wenn uns dieser Krieg etwas gelehrt hat, dann, dass massenhafte Opfer unter der Zivilbevölkerung unvermeidlich sind, wenn das Gute das Böse besiegen soll.

Das ist genau das Argument, das heute vorgebracht wird. Nicht von ein paar zufälligen Anti-Kriegs-Demonstranten, die für nichts stehen, sondern von führenden Persönlichkeiten eines Staates, der einen echten Krieg führt.

„Als Sie gegen Nazi-Deutschland kämpften, wussten Sie, dass bei Ihren Angriffen auf deutsche Städte viele, viele Zivilisten angegriffen wurden“, sagte die israelische Botschafterin in Großbritannien, Tzipi Hotovely, letzten Monat dem britischen Medienkommentator Piers Morgan. „Dresden war ein Symbol, aber Sie haben Hamburg angegriffen, Sie haben andere Städte angegriffen, und insgesamt wurden über 600.000 zivile Deutsche getötet. Und war es das wert, um Nazideutschland zu besiegen? Und die Antwort war ja.“

Bei den Hitler-Vergleichen geht es ausdrücklich nicht darum, die Lehren aus dem Holocaust zu ziehen, denn sie werden so oft auf ungeeignete Ziele angewandt, um Feindseligkeit und ein gewisses Maß an nationaler und/oder internationaler Zustimmung für die damit verbundenen Gräueltaten gegen den Feind zu erzeugen – in diesem Fall die Palästinenser, die den Hamas-Angriff als Vorwand nutzen.

Natürlich können solche Vergleiche niemals auf Verbündete des Westens angewandt werden. In der Tat ist es verboten, auf offensichtliche Ähnlichkeiten zwischen den Verbrechen des westlichen Imperialismus und denen vieler anderer imperialistischer Mächte wie Deutschland oder Russland hinzuweisen.

Das Moralisieren der ABC über ein paar Plakate ist ganz im Sinne der zynischen Nutzung des Holocaust als Deckmantel zur Verteidigung der Kriegsverbrechen des westlichen Imperialismus, an denen Israel maßgeblich beteiligt ist. Es spricht Bände, dass die Hauptsorge des Senders am Wochenende den Gefühlen eines Teils der einheimischen Bevölkerung galt, der mit dem Unterdrückerstaat Israel verbündet ist, und nicht den Familien eines Volkes, das durch diesen Staat einem Völkermord ausgesetzt ist. Übersetzt mit Deepl.com

