Der IStGH muss das Verbrechen des Völkermords in Gaza untersuchen

Wir brauchen einen Waffenstillstand. Die Existenz des palästinensischen Volkes steht auf dem Spiel.

Von Jeremy Corbyn

Mitglied des britischen Parlaments für Islington North.

Mein letzter Besuch im Flüchtlingslager Al-Shati war Anfang 2013. Al-Shati liegt an der Mittelmeerküste im Norden des Gazastreifens und ist auch als „Beach Camp“ bekannt. Händler verkauften Obst unter bunten Sonnenschirmen. Katzen schliefen in der Mitte der engen Gassen. Kinder drängelten sich beim Seilspringen im Schatten.

Das Beach Camp wurde 1948 errichtet, nachdem 750 000 Palästinenser während der Nakba gewaltsam vertrieben worden waren. Ursprünglich beherbergte das Lager rund 23 000 Flüchtlinge. In den folgenden sieben Jahrzehnten wuchs diese Zahl auf 90 000 an, die auf einer Fläche von 0,5 Quadratkilometern zusammengepfercht waren – 70-mal mehr Einwohner als das Londoner Stadtzentrum.

Die Menschen im Gazastreifen leben seit 16 Jahren unter einer Blockade, und die israelische Besatzung kontrolliert den größten Teil dessen, was in den Gazastreifen hinein und aus ihm heraus geht. Das war auch im Beach Camp nicht anders – und die Menschen dort sind weitgehend auf die Hilfe und die Dienstleistungen des Hilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) angewiesen, um zu überleben. Dazu gehören ein Gesundheitszentrum, ein Lebensmittelverteilungszentrum und mehrere Schulgebäude.

Die Beach Camp Primary School war sehr gut erhalten. Ich durfte auf das Dach, wo ich den Zaun zu Israel auf einer Seite sehen konnte. Auf dem Meer lagen mehrere israelische Patrouillenboote, die palästinensische Fischer daran hinderten, mehr als sechs Seemeilen hinauszufahren.

Die Schule wird von inspirierenden und fleißigen Lehrern geleitet, deren Philosophie darin besteht, eine ruhige Atmosphäre für Entdeckungen, Musik, Theater und Kunst zu schaffen. Einige der Schüler zeigten mir ihre Arbeiten. Viele waren Zeichnungen von Flugzeugen, Zäunen und Bomben. Aber es gab auch andere Zeichnungen: von ihren Eltern, ihren Brüdern, ihren Schwestern und ihren Freunden. Alle Kinder waren offensichtlich traumatisiert, aber sie hatten auch den Wunsch, zu lernen, zu teilen und zu spielen.

Am 9. Oktober, zwei Tage nach dem bedauerlichen Angriff der Hamas im Süden Israels, gab es Berichte über einen israelischen Luftangriff auf das Beach Camp. Dies war nicht der erste Angriff auf das Lager. Im Mai 2021 wurden mindestens 10 Palästinenser, darunter acht Kinder, bei einem Luftangriff getötet. Und es war auch nicht der letzte. Das Beach Camp wurde in den letzten drei Wochen wiederholt angegriffen.

Wenn ich Nachrichten über Bombardierungen in Gaza höre, denke ich an die Schule im Beach Camp. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ich weiß nicht, ob diese Kinder und Lehrer noch am Leben sind. Ich weiß es nicht.

Die israelische Armee hat 25.000 Tonnen Bomben auf einen winzigen Streifen Land abgeworfen, in dem 2,3 Millionen Menschen leben. Es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass sie versuchen, den Tod von Zivilisten zu vermeiden. Mehr als 9.900 Menschen in Gaza wurden getötet, darunter mehr als 4.800 Kinder.

Den Überlebenden, die immer noch unter Belagerung stehen, gehen die grundlegenden Mittel zum Überleben aus: Wasser, Treibstoff, Lebensmittel und medizinische Versorgung. Ärzte führen Operationen ohne Anästhesie durch. Mütter sehen zu, wie ihre Babys in Brutkästen ohne Strom ums Überleben kämpfen. Die Menschen sind gezwungen, Meerwasser zu trinken. Mehr als 1 Million Menschen sind aus ihren Häusern vertrieben worden.

Der Angriff der Hamas, bei dem 1.400 Israelis getötet und 200 Geiseln genommen wurden, war äußerst entsetzlich und muss verurteilt werden. Bei den Opfern und Geiseln handelt es sich um junge Menschen, die Musik hören wollten. Sie sind Nichten und Neffen. Sie sind Schmuckdesigner. Sie sind Fabrikarbeiter. Sie sind Friedensaktivisten. Der Schmerz und die Qualen, die ihre Familien empfinden, werden für immer bleiben.

Dies kann die wahllosen Bombardierungen und das Aushungern des palästinensischen Volkes nicht rechtfertigen, das für ein abscheuliches Verbrechen bestraft wird, das es nicht begangen hat. Nach dem Schrecken brauchen wir Stimmen für Deeskalation und Frieden. Stattdessen geben Politiker in aller Welt der israelischen Regierung weiterhin grünes Licht, das palästinensische Volk im Namen der Selbstverteidigung auszuhungern und abzuschlachten.

Jeder Mensch in Gaza hat einen Namen und ein Gesicht; wir trauern um die Babys in den Brutkästen genauso wie um die Männer mittleren Alters, die beim Überqueren der Straße getötet wurden. In jedem Fall trauern wir um den Raub von schönen, kreativen Leben. Künstler, deren Bilder wir nie sehen werden. Sängerinnen und Sänger, deren Lieder wir nie singen werden. Autoren, deren Bücher wir nie lesen werden. Köche, deren kunafa wir nie essen werden. Lehrer, deren Lektionen wir nie lernen werden.

Solange ich mich erinnern kann, wurde Gaza auf unseren Fernsehbildschirmen auf einen Ort der Trümmer und der Verzweiflung reduziert, aber unter den Trümmern liegen die stillen, unscheinbaren Grundlagen unserer gemeinsamen Menschlichkeit. Morgendliche Kaffeerunden, heiße Duschen, Einkaufstouren, Kartenspiele und Gute-Nacht-Geschichten. Freundschaft, Herzschmerz, Liebe, Enttäuschung, Langeweile und Spannung. Schulen, Moscheen, Theater, Universitäten, Bibliotheken, Spielplätze und Krankenhäuser. Hoffnungen, Träume, Ängste, Sorgen und Freuden. Wir sind nicht nur Zeugen eines Massensterbens. Wir sind Zeugen der Auslöschung einer ganzen Kultur, einer Identität und eines Volkes.

Der Internationale Strafgerichtshof definiert Völkermord anhand mehrerer Kriterien. Völkermord kann durch Tötung, Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden, vorsätzliche Verhängung von Lebensbedingungen, die auf die körperliche Zerstörung abzielen, Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten oder die gewaltsame Verbringung von Kindern begangen werden. In jedem Fall muss die Absicht bestehen, eine bestimmte nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.

Am 2. November erklärten sieben UN-Sonderberichterstatter, sie seien „nach wie vor davon überzeugt, dass das palästinensische Volk von einem Völkermord bedroht ist“. Dies geschah nach dem Rücktritt von Craig Mokhiber, dem Direktor des UN-Büros in New York, der die Gräueltaten im Gazastreifen als „Lehrbuchfall von Völkermord“ bezeichnete, der auf die „beschleunigte Vernichtung der letzten Reste einheimischen Lebens in Palästina“ abziele.

In seinem Rücktrittsschreiben verwies er auf die „groß angelegte Abschlachtung des palästinensischen Volkes … ausschließlich aufgrund seines Status als Araber“ sowie auf die fortgesetzte Beschlagnahmung von Häusern im Westjordanland. Er verwies auf die „ausdrücklichen Absichtserklärungen von führenden Vertretern der israelischen Regierung und des Militärs“.

Er nannte keine konkrete Erklärung, vielleicht weil es zu viele sind, um sie in einem Brief unterzubringen. Er könnte sich auf den Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, bezogen haben, der gepostet hat, dass „solange die Hamas die Geiseln in ihren Händen nicht freilässt – das Einzige, was in den Gazastreifen gelangen muss, sind Hunderte von Tonnen Sprengstoff von der Luftwaffe, nicht ein Gramm humanitäre Hilfe“. Oder er bezog sich auf Galit Distel Atbaryan, eine Abgeordnete der regierenden israelischen Likud-Partei, die forderte, Gaza „vom Angesicht der Erde zu tilgen“.

Völkermord ist ein Begriff, der mit Vorsicht zu genießen ist. Es gibt viele Gräueltaten in der Geschichte, die schon für sich genommen abscheulich genug sind, ohne diese Bezeichnung zu verdienen. Der Begriff hat eine rechtliche Definition, eine Rechtsgrundlage und rechtliche Auswirkungen. Wenn internationale Experten auf diesem Gebiet vor Völkermord warnen, sollten wir deshalb aufhorchen. Und deshalb brauchen wir einen sofortigen Waffenstillstand, gefolgt von einer dringenden Untersuchung durch den Internationalen Strafgerichtshof.

Der IStGH sollte nicht nur das Verbrechen des Völkermords untersuchen, sondern jedes einzelne Kriegsverbrechen, das von allen Parteien im vergangenen Monat begangen wurde. Die britische Regierung hat die Befugnis und die Verantwortung, eine solche Untersuchung zu fordern. Bislang hat sie sich geweigert, die Gräueltaten, die sich vor unseren Augen abspielen, anzuprangern. Die Stromausfälle in Gaza mögen vorübergehend sein, aber die Straflosigkeit ist dauerhaft, und unsere Regierung gibt der israelischen Armee weiterhin den nötigen Schutz, um ihre Verbrechen im Dunkeln zu begehen.

Wir werden so lange demonstrieren, wie es nötig ist, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Um die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Um die Belagerung des Gazastreifens zu beenden. Und um die Besatzung zu beenden. Wir stellen diese Forderungen, weil wir wissen, was auf dem Spiel steht: die Neugier, die Kreativität und die Freundlichkeit des palästinensischen Volkes.

Ich erinnere mich, dass wir auf dem Heimweg von der Schule an einem Lebensmittelanbauprojekt vorbeikamen. Das Projekt hatte 50 Hektar einer ehemaligen israelischen Siedlung gekauft. Alle Gebäude waren von den inzwischen weggezogenen Israelis zerstört worden, und die Palästinenser hatten aus den Trümmern eine Genossenschaftsfarm gemacht. Bald, so sagte man mir, würden dort Oliven und Früchte wachsen.

Ich werde die Hoffnung nie aufgeben, dass diese Oliven und Früchte wachsen werden. Die Menschen in Gaza haben mir ihre Freude, ihr Mitgefühl und ihre Menschlichkeit geschenkt. Eines Tages, so hoffe ich, kann ich es ihnen zurückgeben – in einem freien und unabhängigen Palästina.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach der Veröffentlichung aktualisiert, um die Bezugnahme des Autors auf den Begriff „Völkermord“ klarzustellen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

