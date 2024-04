Against the magnitude of death, our pens feel powerless in Gaza Israel’s onslaught made me a refugee, a bereaved sister, and a mother to starving children. My journalistic endeavors have become almost impossible.

Palästinenser warten darauf, die Leichen ihrer bei einem israelischen Luftangriff getöteten Angehörigen im Al-Najjar-Krankenhaus in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen in Empfang zu nehmen, 24. Oktober 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Angesichts des Ausmaßes des Todes fühlen sich unsere Autoren in Gaza machtlos

Von Ibtisam Mahdi

10. April 2024

Der israelische Angriff hat mich zu einem Flüchtling, einer trauernden Schwester und einer Mutter hungernder Kinder gemacht. Meine journalistischen Bemühungen sind fast unmöglich geworden.

In den letzten sechs Monaten bin ich mit meinem Mann und meinen beiden Kindern im Alter von 7 und 9 Jahren auf der Suche nach Sicherheit im Gazastreifen von einer Adresse zur nächsten gezogen. Unser Haus im Viertel Tal el-Hawa, südwestlich von Gaza-Stadt, wurde kurz nach Kriegsbeginn bombardiert, und seitdem sind wir obdachlos.

Zunächst zogen wir zwischen verschiedenen Wohnorten im Norden um. Aber früher oder später wurde jedes Viertel in Gaza-Stadt zum Ziel, und jede Wohnung, in der wir Zuflucht suchten, wurde durch israelische Luftangriffe beschädigt.

Schließlich beschlossen mein Mann und ich, mit unseren Kindern in den Süden zu fliehen, in die Stadt Khan Younis. Es war eine Reise voller Widrigkeiten. Wieder zogen wir von einer Adresse zur nächsten, bis wir schließlich im Al-Amal-Krankenhaus landeten.

Auf dem Krankenhausgelände schliefen wir mitten im Winter nur auf einer Decke, mit einer zweiten Decke über uns, um meine Kinder und mich zu wärmen. Es war das erste Mal, dass ich extreme Kälte spürte; die Strenge und die Angst, die ich um meine Kinder empfand, brachten mich zu Tränen.

Nachdem die Besatzungsarmee Khan Younis belagert hatte, flohen wir Anfang Februar durch den so genannten „sicheren Korridor“ unter ihrer Kontrolle. Auf dieser Reise wurden wir beschimpft, beleidigt, gedemütigt und unserer Habseligkeiten beraubt. Wir fuhren zurück nach Norden in die Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens, was die Bitterkeit der Vertreibung bis zum heutigen Tag verlängert hat.

Es waren sechs Monate, drei Städte und unzählige Zufluchtsorte – und da der Krieg keine Anzeichen für ein Ende zeigt, wissen wir, dass wir vielleicht nicht mehr lange an unserem jetzigen Ort bleiben können.

Palästinenser vor einem durch einen israelischen Luftangriff zerstörten Gebäude in Rafah, im südlichen Gazastreifen, 18. März 2024. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Ein täglicher Kampf ums Überleben

Vor kurzem wurde meine Tochter krank und verlor die Hälfte ihres Körpergewichts. Der Arzt sagte uns, dass sie unter starker Müdigkeit und einer bakteriellen Infektion leide und dass sie süße Lebensmittel zu sich nehmen müsse.

Ich ging auf den Markt und suchte überall nach Süßigkeiten, aber die einzigen, die ich fand, waren extrem teuer. Ich überlegte, ob ich ihr einen Kuchen oder einen süßen Brei backen sollte, aber ein Kilo Zucker kostet heutzutage 30 Dollar, außerdem hatte ich nur einen Löffel Milch und auf dem Markt gab es nichts mehr.

Schließlich kaufte ich für meine beiden Kinder einen kleinen Kuchen für 4 Dollar und eine Zitrone für 2 Dollar, die sie zusammen mit einer Dose Thunfisch aßen, die wir in einem Hilfspaket zusammen mit Bohnen, Kichererbsen und Erbsen in Dosen erhalten hatten.

„Wann kannst du uns wieder Hühnchen kaufen?“, fragte meine Tochter, während wir diese bescheidene Mahlzeit aßen. Ich lächelte und versprach, es bei nächster Gelegenheit zu versuchen, sobald es auf dem Markt erhältlich ist.

Das ist unsere Situation in Gaza nach sechs Monaten Krieg. Auf den Märkten finden wir nur selten Gemüse, Obst oder Fleisch – es gibt nur Konserven, die einen hohen Anteil an schädlichen Konservierungsstoffen enthalten. Wenn man doch einmal frische Lebensmittel findet, sind die Preise für die meisten Familien zu hoch, um sie sich leisten zu können.

Palästinensische Kinder warten auf eine von Freiwilligen zubereitete warme Mahlzeit in Rafah im südlichen Gazastreifen, 4. April 2024. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Abgesehen von den Lebensmitteln fehlt es an Gas und Strom, so dass wir auf Feuerholz angewiesen sind, um unsere Mahlzeiten zuzubereiten und Konserven zu erhitzen. Sicheres Trinkwasser ist knapp, und auch die Infrastruktur für die Abwasserentsorgung ist unzureichend.

Zusätzlich zu meiner erhöhten Verantwortung für meine Kinder und meinen Mann habe ich versucht, meine Arbeit als Journalistin fortzusetzen. Aber das war noch nie so gefährlich wie heute. Die Zahl der in den letzten sechs Monaten getöteten Journalisten ist so hoch, dass Freunde meiner Familie die Tür verschlossen haben, weil sie nicht wollten, dass eine Journalistin bei ihnen wohnt, weil sie glaubten, dass wir eine Zielscheibe sind.

Aufgrund der schwachen Kommunikationsnetze war es ein täglicher Kampf, eine stabile Internetverbindung zu bekommen, während viele Menschen in Gaza aus Angst, von der israelischen Armee ins Visier genommen zu werden, nicht bereit waren, sich interviewen zu lassen oder irgendwelche Aussagen zu machen, die veröffentlicht werden könnten. Selbst das Aufladen unserer Telefone war schwierig und manchmal unmöglich.

Und als ob das noch nicht genug wäre, musste ich auch noch den Märtyrertod meines Bruders verkraften, der am 14. März bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, und die monatelange Inhaftierung meines Vaters durch die israelischen Streitkräfte. Diese Ereignisse haben mein Herz zutiefst berührt, meine Persönlichkeit verändert und meinen Geisteszustand schwer beeinträchtigt. Ich neige jetzt zum Schweigen und kämpfe mit der Unfähigkeit, meine journalistischen Aufgaben zu erfüllen. Egal, was wir schreiben, unsere Feder fühlt sich machtlos an angesichts des Ausmaßes von Tod, Zerstörung und Angst, das wir erleben.

Ibtisam Mahdi ist eine freiberufliche Journalistin aus Gaza, die sich auf die Berichterstattung über soziale Themen spezialisiert hat, insbesondere über Frauen und Kinder. Sie arbeitet auch mit feministischen Organisationen in Gaza in den Bereichen Berichterstattung und Kommunikation zusammen.

Übersetzt mit deepl. com

