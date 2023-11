Israel attacks ambulances in Gaza, health ministry says school also hit Dozens of Palestinians killed in several attacks, despite presence of US Secretary of State Antony Blinken in Israel.

BREAKING

Mindestens 15 Tote bei israelischem Angriff auf Krankenwagen vor Krankenhaus in Gaza

BREAKING

Angriff auf Schule für Vertriebene im nördlichen Gazastreifen tötet mindestens 20 Menschen

BREAKING

US-Außenminister Blinken auf dem Weg nach Jordanien zum arabischen Gipfel

Israel-Hamas-Krieg live: Weitere Schulen bei schweren israelischen Bombenangriffen auf Gaza getroffen

Palästinenser tragen ein verletztes Mädchen, nachdem sie es aus den Trümmern von Gebäuden gerettet haben, die durch israelische Luftangriffe im Flüchtlingslager Jabaliya im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden

Von Mersiha Gadzo und Virginia Pietromarchi

4. November 20234. November 2023

Israels schwere Bombardierung des Gazastreifens verstärkt sich und zielt auf Schulen, Unterkünfte, Krankenhäuser und Krankenwagen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bei einem Angriff auf eine Schule im Flüchtlingslager Jabalia mindestens 12 Menschen getötet.

Bei einem Angriff auf einen Krankenwagenkonvoi in Gaza-Stadt wurden am Freitag nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 15 Menschen getötet. Israel bestätigte, dass es einen Krankenwagen getroffen hat, sagte aber, dass Hamas-Kämpfer das Ziel gewesen seien, ohne Beweise zu liefern.

US-Außenminister Antony Blinken ist nach Abschluss seiner Israel-Reise zu einem Gipfeltreffen mit arabischen Führern nach Jordanien gereist.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 9.227 Palästinenser getötet worden. Mehr als 1.400 Menschen wurden in Israel getötet.

vor 2m (10:35 GMT)

In dem Raum waren nur Kinder und Frauen“: Überlebender des Schulangriffs

Bewohner des Gazastreifens haben mit Al Jazeera aus dem Inneren der al-Fakhoura-Schule gesprochen, wo ein israelischer Angriff nach Angaben der Gesundheitsbehörden mindestens 12 Menschen getötet hat.

„Wir wurden im Inneren der Schule bombardiert. Die Kinder waren bei uns. Sie haben nicht gegessen, bis sie bombardiert wurden“, sagte ein Zeuge.

Tausende von Vertriebenen haben in der Schule im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens Zuflucht gefunden.

„Vier Menschen aus unserer Familie wurden getötet und verletzt. Wir haben nichts mit der Hamas-Bewegung zu tun. In dem Raum waren nur Kinder und Frauen“, sagte ein anderer Zeuge unter Tränen.

Vor 6m (10:30 GMT)

Israel reagiert auf Abberufung des Botschafters durch Honduras

Das israelische Außenministerium hat die Entscheidung der honduranischen Regierung, ihren Botschafter abzuberufen, kritisiert und erklärt, der Schritt ignoriere das Recht Israels, sich gegen die Hamas zu verteidigen.

„Wir erwarten von der honduranischen Regierung, dass sie die Hamas verurteilt, Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstützt und keine Entscheidungen trifft, die den Terrorismus der Hamas unterstützen“, erklärte das Ministerium.

Der honduranische Präsident Xiomara Castra erklärte, er habe die Entscheidung aufgrund „der ernsten humanitären Lage, unter der die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen leidet“, getroffen.

Zuvor hatten auch Chile und Kolumbien ihre Diplomaten zu Konsultationen über den Konflikt abberufen, während Bolivien seine Beziehungen zu Israel abbrach.

Vor 12m (10:25 GMT)

Oman fordert Untersuchung von Kriegsverbrechen gegen Israel

Das Außenministerium von Oman hat die Einrichtung eines internationalen Gerichtshofs gefordert, der die von Israel im Gazastreifen begangenen Kriegsverbrechen untersuchen soll.

In einer Erklärung forderte das Ministerium außerdem „die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechern bei allen begangenen Massakern“.

Es verurteilte auch die jüngsten Angriffe auf zwei Schulen, die Zivilisten beherbergen, den Eingang eines Krankenhauses und einen öffentlichen Wassertank, die alle in den letzten 24 Stunden angegriffen wurden.

Vor 17m (10:20 GMT)

Die israelische Armee hat soeben mitgeteilt, dass die Bewohner des nördlichen Gazastreifens heute zwischen 11:00 und 14:00 Uhr die Salah al-Din-Straße, die Hauptstraße im Gazastreifen, zur Evakuierung nach Süden benutzen dürfen.

In den letzten Wochen haben Zeugen und Bewohner wiederholt von israelischen Angriffen auf zivile Fahrzeuge und Konvois berichtet, die nach ähnlichen Erklärungen der israelischen Armee in Richtung Süden unterwegs waren.

INTERAKTIV – Die zwei Hauptstraßen des Gazastreifens-1698910711

(Al Jazeera)

vor 30m (10:07 GMT)

Mindestens 12 Menschen bei israelischem Bombenangriff auf UN-Schule getötet: Gesundheitsministerium

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei dem israelischen Bombenangriff auf die al-Fakhoora-Schule, in der Vertriebene im Flüchtlingslager Jabalia untergebracht waren, mindestens 12 Menschen getötet.

Der Direktor des al-Shifa-Krankenhauses meldete, dass mindestens 15 Menschen bei dem Angriff getötet und Dutzende verletzt wurden.

„Es wird erwartet, dass die Zahl der Toten noch steigen wird“, wird Muhammad Abu Silmeyeh von Reuters zitiert.

Blick auf einen beschädigten Stuhl, der nach einem Angriff auf eine von den Vereinten Nationen betriebene Schule für Vertriebene im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen am 4. November auf dem Boden neben Kochutensilien liegt.

Ein Blick auf einen beschädigten Stuhl, der nach einem Angriff auf eine von den Vereinten Nationen geführte Schule im Flüchtlingslager Jabalia am Samstag neben Kochutensilien auf dem Boden liegt [Anas al-Shareef/Reuters].

Vor 41m (09:55 GMT)

Die öffentliche Meinung in den USA ändert sich, aber nicht schnell genug: Analyst

Die öffentliche Meinung in den USA über die unerschütterliche Unterstützung der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen durch die Regierung von Präsident Joe Biden ändert sich langsam, sagt Sultan Barakat, Direktor des Zentrums für Konflikt- und humanitäre Studien.

Dies reiche jedoch möglicherweise nicht aus, um die US-Politik zu beeinflussen oder schnell genug, um die Zahl der zivilen Opfer zu begrenzen, sagte er gegenüber Al Jazeera.

„Das Timing ist für die USA sehr wichtig, und sie versuchen, Netanjahu so viel Zeit wie möglich zu geben, um die Hamas zu erledigen“, sagte Barakat.

„Und dafür werden sie versuchen, die Einführung einer humanitären Pause zu verzögern“, sagte er.

Vor 46m (09:50 GMT)

Der Angriff auf die al-Fakhoora-Schule erfolgte wenige Stunden nach einem tödlichen Angriff auf eine andere Schule, in der vertriebene Familien im Gebiet al-Saftawi nördlich von Gaza-Stadt untergebracht sind.

Sehen Sie sich das Video über diesen Angriff unten an:

Video Dauer 00 Minuten 42 Sekunden 00:42

Israel bombardiert Schule, die Familien in Gaza beherbergt

Vor 52m (09:45 GMT)

Israelische Streitkräfte beschießen Solaranlagen, die einzige Stromquelle in Gaza: Journalist

Die Bewohner des Gazastreifens sind auf Solarzellen und Generatoren angewiesen, seit Israel vor Wochen die Strom- und Treibstoffzufuhr in das belagerte Gebiet abgeschaltet hat.

Wie wir heute berichtet haben, berichten die Bewohner jedoch, dass die Angriffe auf diese Anlagen zugenommen haben.

„Bei den jüngsten Luftangriffen haben die israelischen Streitkräfte Solarzellen und Generatoren ins Visier genommen“, sagte Hind Khoudary, ein Journalist in Gaza-Stadt, gegenüber Al Jazeera.

„Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie einige Ziele getroffen wurden – [die israelischen Streitkräfte] zielen nur auf die Solarpaneele, die auf den Dächern der Gebäude angebracht sind“, sagte sie.

„Dies ist die einzige Möglichkeit für die Palästinenser im Gazastreifen, eine Stromquelle zu haben. Sie laden ihre Telefone auf und versuchen, sich mit der Welt zu verbinden.“

Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen auf, vom Süden Israels aus gesehen, Donnerstag

Nach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen steigt Rauch auf, wie man ihn vom Süden Israels aus am Donnerstag sieht. (Leo Correa/AP Photo)

