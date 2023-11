Stop arming Israel! | Red Flag The images coming out of Gaza are horrific. Each morning we wake to news of the rapidly rising number of Palestinian people murdered and maimed by the Israeli state. Israeli bombs target hospitals, ambulances, schools, bakeries and journalists. Israel is attempting genocide of the Palestinian people with the complicity of the governments of the global north, including our own.

Stoppt die Bewaffnung Israels!

von Gaye Demanuele

04. November 2023

Die Bilder aus dem Gazastreifen sind grauenhaft. Jeden Morgen erreichen uns Nachrichten über die rapide steigende Zahl von Palästinensern, die vom israelischen Staat ermordet und verstümmelt werden. Israelische Bomben zielen auf Krankenhäuser, Krankenwagen, Schulen, Bäckereien und Journalisten. Israel versucht einen Völkermord am palästinensischen Volk mit der Komplizenschaft der Regierungen des globalen Nordens, einschließlich unserer eigenen.

Die Albanese-Labor-Regierung setzt den von der vorherigen Koalitionsregierung eingeschlagenen Weg, Australien zu einem der zehn größten Waffenhändler der Welt zu machen, konsequent fort. Bei einer kürzlich durchgeführten Senatsanhörung wurde bekannt, dass Australien in den letzten sechs Jahren 322 Rüstungsexporte nach Israel genehmigt hat, darunter 49 Genehmigungen für Exporte nach Israel im letzten Jahr und 23 in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen, David Shoebridge, stellte fest, dass Australien „eines der geheimnisvollsten und unkontrolliertesten Waffenexportsysteme der Welt“ habe.

Elbit Systems, ein privates Unternehmen in israelischem Besitz, ist einer von vielen Waffenherstellern, die die australische Regierung beauftragt hat. Unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Verteidigungsministers und jetzigen Verteidigungslobbyisten Christopher Pyne hat Elbit lukrative Verträge mit Landes- und Bundesregierungen sowie mit Universitäten in den Bereichen Militär, Überwachung, Ausbildung und künstliche Intelligenz abgeschlossen.

Elbit ist der größte Waffenhersteller in Israel und liefert bis zu 85 Prozent der vom israelischen Militär beschafften landgestützten Ausrüstung und 85 Prozent der Drohnen. Elbit vermarktet seine Militärtechnologie als „felderprobt“, was bedeutet, dass sie in den besetzten palästinensischen Gebieten und im Gazastreifen getestet wurde. Achtzig Prozent des Marktes von Elbit befinden sich außerhalb Israels. Das Unternehmen hat militärische Verträge mit Regierungen in den USA, dem Vereinigten Königreich und Europa, Afrika, Asien, Australien und Südamerika.

Es stellt den Großteil seiner Ausrüstung in Israel, den USA, Europa und Brasilien her. Elbit Systems ist auf allen Kontinenten vertreten und liefert Waffen, die zur Unterdrückung demokratischer Aufstände und bei versuchten Völkermorden an indigenen Völkern eingesetzt werden. In unserer eigenen Nachbarschaft verkauft Elbit Systems Waffen an die indonesische Regierung, die bei der Unterdrückung des Volkes von West Papua eingesetzt werden.

Die israelische Luftwaffe gab letzte Woche bekannt, dass sie im Gazastreifen eine neue Bombe namens „Iron Sting“ eingesetzt hat. Dabei handelt es sich um eine der von Elbit Systems hergestellten „felderprobten“ Bomben. Die Ankündigung erfolgte nach Berichten von Ärzten und Krankenschwestern in Gaza, die von Verbrennungen in voller Dicke und einem ungewöhnlichen Muster auf den Körpern der Opfer berichteten. Diese Art von Verbrennungen war zuvor noch nie aufgetreten, und es wurde angenommen, dass ein neuer Bombentyp die Ursache war. Diese Verbrennungen sind umso entsetzlicher, als die Vorräte an Schmerzmitteln, Anästhetika, sterilen Verbänden und anderen lebenswichtigen Dingen in den überfüllten Krankenhäusern erschöpft sind.

Angesichts dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben Whistleblowers, Activists and Community Alliance (WACA) und Freunde in Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk von #ShutElbitDown-Aktivisten direkte Maßnahmen ergriffen, um die Aktivitäten von Elbit Systems zu behindern. Innerhalb einer Woche wurde das Gebäude von Elbit Systems in Port Melbourne zweimal von Demonstranten besetzt. Zwischen dem 19. und 25. Oktober entfernte das Unternehmen seinen Namen aus dem Gebäudeverzeichnis und der Außenbeschilderung in der 650 Lorimer Street. Auf seiner Website ist eine frühere Adresse angegeben.

Während es Verteidigungsminister mit militärischen Wunschlisten und Sicherheitskräfte, die Überwachungssysteme beschaffen, nur zu gerne willkommen heißt, scheint es die öffentliche Kontrolle weniger willkommen zu heißen.

Die WACA-Aktionen fanden zeitgleich mit Protesten von Palestine Action an Elbit-Standorten im Vereinigten Königreich und in den USA statt. Sie fielen auch mit Protesten von Studenten und Mitarbeitern der RMIT-Universität gegen die gemeinsame Partnerschaft des RMIT mit Elbit Systems und der Regierung des Bundesstaates Victoria zusammen. Bei diesem Vertrag geht es um ein Labor zur Erforschung von „Human-Machine Teaming“ und künstlicher Intelligenz. Das als Centre of Excellence bekannte Labor befindet sich im Verteidigungsindustriegebiet der viktorianischen Regierung in Fisherman’s Bend in Port Melbourne.

Das RMIT hat seitdem bestritten, dass es irgendwelche Forschungsaufträge mit Elbit Systems hat – eine Behauptung, die Berichten über die Partnerschaft in Verteidigungszeitschriften im vergangenen Jahr widerspricht. Der Stadtteil Fisherman’s Bend wird auf dem Gelände der ehemaligen Fabrik von General Motors Holden Automotive entwickelt. Anstatt den Staat noch stärker in den militärisch-industriellen Komplex einzubinden, würde die Regierung von Victoria der Öffentlichkeit besser dienen, indem sie ein Kompetenzzentrum für Technologien zur Lösung des Klimawandels einrichtet und Produktionskapazitäten in öffentlichem Besitz unterstützt.

Die WACA verurteilt die Komplizenschaft der Regierung von Victoria und der australischen Regierung mit den israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Bundes- und Landesregierung sollte alle Verträge mit Elbit Systems kündigen. Australien verstößt gegen internationale Verträge, indem es Waffen an Kriegsverbrecher in Israel und weltweit liefert. Wir fordern außerdem, dass Australien die Bewaffnung des zionistischen israelischen Staates einstellt.

Diese Forderungen werden niemals durch höfliches Bitten erfüllt werden können. Die Gewerkschaftsmitglieder sollten sich für ein gewerkschaftliches Embargo gegen Waffenexporte in der globalen Waffenlieferkette einsetzen. Die Gewerkschaftsführer sollten ein Embargo für Waffenexporte nach Israel verhängen. Die Menschen müssen sich überall in Solidarität mit den #FreePalestine-Kundgebungen im ganzen Land anschließen. Alle Menschen, die dazu in der Lage sind, sollten vor den Büros der Labor-Parlamentarier im ganzen Land protestieren und eine Gruppe von Gleichgesinnten organisieren, um die Labor-Partei für ihre ungeheuerliche Allianz mit den USA bei der Unterstützung der völkermörderischen Angriffe Israels auf das palästinensische Volk zu beschämen. Wir sollten die Telefonleitungen und Posteingänge der Labor-Abgeordneten mit Fragen überfluten, was sie tun, um Israels versuchten Völkermord am palästinensischen Volk zu verurteilen.

Es gibt Waffenfirmen in Städten und Gemeinden im ganzen Land. Finden Sie das Unternehmen in Ihrer Nähe und organisieren Sie einen Protest. Lassen Sie sich vom Hashtag #ShutElbitDown in den sozialen Medien inspirieren. Die Mainstream-Medien verwenden eine entmenschlichende Sprache, um Israel als rechtschaffenes Opfer und alle Palästinenser als Terroristen darzustellen, die eine Bestrafung verdienen. Verbreiten Sie sachliche Informationen in den sozialen Medien, sprechen Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden und laden Sie sie ein, sich Ihnen anzuschließen und mitzumachen.

Gaye Demanuele ist eine Aktivistin der Whistleblowers, Activists and Community Alliance (WACA) in Naarm/Melbourne.

Übersetzt mit Deepl.com



