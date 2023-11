https://www.middleeastmonitor.com/20231103-the-21-century-genocide-would-wrongdoings-be-compatible-with-democracy/



Der Völkermord des 21. Jahrhunderts: Wären Untaten mit der Demokratie vereinbar?

Von Dr. Fadi Elhusseini

3. November 2023

Der Verlauf der Ereignisse, die in Palästina und an seinem Volk stattfinden, ist das Gegenteil von Recht und Freiheit. Jedes einzelne „unveräußerliche“ Menschenrecht wird in Palästina stündlich, Minute für Minute verletzt. Es gibt in der Tat eine Fülle von schrecklichen Ereignissen, die Palästina heimsuchen. Das vielleicht tragischste ist jedoch der Völkermord, der gerade in Gaza im Gange ist. Der Völkermord findet vor den Augen aller Menschen auf diesem Planeten statt, wobei die führenden Politiker der Welt nicht bereit sind, ein Ende zu fordern, und ein schwaches Engagement für das Völkerrecht und eine auf Regeln basierende internationale Ordnung an den Tag legen, indem sie ihn nicht als das benennen, was er ist: Völkermord. Im Gegenteil, viele Akteure fahren fort, die bekannten oberflächlichen Kommentare in Bezug auf das „Recht auf Selbstverteidigung“ und die Bedeutung der Einhaltung des Völkerrechts zu wiederholen, doch das Versagen aller in der internationalen Gemeinschaft, Israel für international etablierte Werte und Gesetze zur Rechenschaft zu ziehen, ist ein beschämendes Zeichen, das wir nie vergessen werden.

Inmitten der vorherrschenden Erklärungen, die die Augen vor den Massentötungen und dem Völkermord, den gezielten Angriffen auf die Zivilbevölkerung, dem Einsatz chemischer Waffen in dicht besiedelten zivilen Gebieten verschließen, könnte man sich fragen: Wo stehen das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht bei all dem? War dieses Recht nicht ein verbindlicher Slogan, an den sich jede Nation und jede Regierung zu halten versprach, um den weltweiten Frieden und die Sicherheit zu wahren? Wo bleiben die Menschenrechte und der Wert des Menschen? Sind all diese Werte und Prinzipien verschwunden, nur um dem israelischen Staat zu gefallen, einem Staat, der nachweislich einen Apartheidstaat errichtet hat?

Die Besatzungsmacht Israel hat sich nicht nur in mehrere zwielichtige Affären verstrickt, sondern auch – buchstäblich – gegen jede Zeile des Völkerrechts verstoßen, und zwar nicht nur seit dem 7. Oktober, sondern schon Jahrzehnte davor. Die eklatanten Verstöße gegen das Völkerrecht haben alle Grenzen überschritten und liegen jenseits der Vorstellungskraft. Werfen wir einen Blick auf einige der Verstöße, die die Besatzungsmacht Israel in letzter Zeit begangen hat:

Bombardierung von Wohnhäusern und Schulen – ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht (mehr als 443 Tausend Wohneinheiten wurden zerstört, womit 54 Prozent der Wohneinheiten im Gazastreifen durch israelische Angriffe entweder zerstört oder beschädigt wurden, zusätzlich zu 22 Schulen, die entweder ganz oder teilweise zerstört wurden).

Bombardierung medizinischer Einrichtungen – einschließlich der Zerstörung und Beschädigung von mehr als 107 Krankenhäusern, Kliniken und medizinischen Zentren sowie der Zerstörung von 25 Krankenwagen.

Gezielte Angriffe auf medizinisches und UN-Personal: Bei israelischen Angriffen wurden 66 Ärzte und Sanitäter getötet und mehr als 110 verletzt, außerdem 35 UN-Mitarbeiter.

Das beispiellose israelische Bombardement zielte absichtlich auf Journalisten ab, um die Wahrheit zum Schweigen zu bringen, so dass insgesamt 32 Journalisten getötet wurden.

Die Zahl der Todesopfer überstieg 8.700 Palästinenser, darunter gezielt getötete Kinder, Frauen und ältere Menschen (62 % der Todesopfer), so dass sich die aktuellen Zahlen auf 3.718 Kinder, 1.929 Frauen und 1.200 ältere Menschen belaufen, wobei die Zahlen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sicherlich noch höher liegen werden.

Abschneiden von Wasser, Strom, medizinischer Versorgung und Kommunikation – eine kollektive Bestrafung, die nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen darstellt.

Die Vertreibung von Bürgern aus ihren Häusern und von ihrem Land (mehr als eine Million 400 Tausend Zivilisten wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen).

Die unverminderten Angriffe und Bombardierungen weisen eindeutige Anzeichen für den Einsatz von international verbotenen Waffen wie weißem Phosphor auf, ganz zu schweigen von den horrenden Mengen an Sprengstoff, die auf den Gazastreifen abgeworfen wurden (12.000 Tonnen Sprengstoff, was der Stärke der über Hiroshima abgeworfenen Bombe entspricht).

In diesem Zusammenhang ist Israel eine Besatzungsmacht, die eindeutig gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt, wie es in den Genfer Konventionen von 1949 und insbesondere in der Vierten Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten niedergelegt ist. Und wenn man davon ausgeht, dass es sich um einen Krieg handelt, wie er von Israel propagiert wird, dann gibt es auch im Krieg Regeln des humanitären Völkerrechts. Israel muss das Leben von Zivilisten, Journalisten, medizinischem Personal und den dazugehörigen Infrastrukturen verschonen, einschließlich Wohngebieten, Krankenhäusern, Kirchen, Moscheen, Schulen und UN-Gelände. Die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wie Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten hat jedoch weiterhin Priorität. Israel sollte die Zerstörung der zivilen Infrastruktur, die Zwangsvertreibung und die kollektiven Bestrafungen einstellen.

Doch die Besatzungsmacht Israel hat schon lange vor Oktober dieses Jahres gegen das Völkerrecht verstoßen. So hat Israel zum Beispiel systematisch daran gearbeitet, die einheimische palästinensische Bevölkerung im Westjordanland durch Neuankömmlinge (und hier meinen wir Siedler und Siedlungen) zu ersetzen. Dies ist ein weiterer Verstoß gegen das Völkerrecht, da Siedlungen nach internationalem Recht als illegal gelten und viele von ihnen auch nach israelischem Recht als illegal gelten.

Hinzu kommt, dass die israelischen Streitkräfte seit Jahrzehnten 1.913 palästinensische Bürger, darunter 170 Minderjährige und 39 Frauen, ohne Gerichtsverfahren unter dem Vorwand der Verwaltungshaft entführt (verhaftet) haben. In dieser Zahl sind die Tausenden von Prozessen vor den Besatzungsgerichten, die palästinensischen Angeklagten die Vertretung verweigern, nicht berücksichtigt, so dass sich die Zahl der palästinensischen Geiseln (Inhaftierten) auf 5.750 beläuft, darunter fast 2.000 Palästinenser in den letzten zwei Wochen.

Die Liste der Verstöße, die den aktuellen Ereignissen vorausgingen, ist umfangreich und dient nur dazu, die Spannungen in der Region zu verstärken. Wie kann ein Staat seine illegalen Aktivitäten, seine eklatante Missachtung der Rechtsstaatlichkeit und die Verletzung moralischer, rechtlicher und politischer Verpflichtungen entschuldigen? Es ist verblüffend, wie manche immer noch behaupten, es sei die einzige Demokratie in der Region. Wären solche Verfehlungen mit der Demokratie vereinbar? Es könnte Verwirrung sein; aber Verwirrung erzeugt Unsicherheit, und Unsicherheit ist gefährlich, denn sie erhöht das Risiko eines Fehltritts, der den Werten und der Moral zuwiderlaufen könnte.

Man kann sich fragen, wie die unbegründete Propaganda vom „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ funktionieren kann! Es stellt sich die Frage: Hat die Besatzungsmacht das Recht, ihre illegale Besetzung und Blockade zu verteidigen? Anstatt die Sicherheit der Menschen unter der Besatzung zu gewährleisten – was im Völkerrecht eindeutig festgelegt ist – geben solche Positionen den Besatzungsmächten eine Lizenz für Apartheid, Völkermord, weitere Massaker und Massentötungen.

Ungeheuerlich! Die Disqualifizierung aller Ereignisse, die dem 7. Oktober vorausgingen, setzt ein grundlegendes Element der Menschlichkeit außer Kraft: Jeder Erwachsene ist der Verwalter des Lebens eines jeden Kindes. Kein Kind ist für unsere Zukunft wichtiger als ein anderes! Die Berufung auf das Recht Israels auf Selbstverteidigung, insbesondere angesichts des Blutvergießens und der begangenen Gräueltaten, sollte als Förderung von Kriegsverbrechen betrachtet werden. Anstatt auf dieser Rechtfertigung von Kriegsverbrechen zu bestehen, sollten die Durchsetzung eines Waffenstillstands, die Öffnung humanitärer Korridore und die Aufnahme von Friedensgesprächen oberste Priorität haben.

Aber Sie haben am 7. Oktober damit angefangen! Man kann nicht einfach einen Punkt in der Geschichte als Ausgangspunkt wählen und damit den Kontext ausblenden, aus dem ein Ereignis erwächst. Der breitere Kontext, in dem sich die gegenwärtige Situation befindet, ist die Errichtung und Ausdehnung eines kolonialen Siedlerstaates, der durch eine 75-jährige Besetzung des historischen Palästina, eine 56-jährige Besetzung des Westjordanlandes und Ostjerusalems und eine 17-jährige illegale Blockade des Gazastreifens ermöglicht wurde. Israel hat vor dem 7. Oktober Tausende von Menschen getötet, Kinder, Frauen und ältere Menschen zur Zielscheibe gemacht, illegale Siedlungen gebaut und erweitert, palästinensisches Land konfisziert und Häuser abgerissen, palästinensisches Wasser und natürliche Ressourcen unterdrückt und geplündert. Niemand sollte die lange Liste der von Israel begangenen Gräueltaten abqualifizieren und auf einen Tag beschränken; ganz zu schweigen von der langen Liste der israelischen Massaker, die seit 1948 an palästinensischen Bürgern begangen wurden.

Bei den Massakern und der Unterdrückung der Palästinenser wurden weder Muslime noch Christen verschont. Vielleicht haben die Menschen die ständigen Angriffe jüdischer Siedler, die von den israelischen Besatzungstruppen geschützt werden, auf Kirchen, Priester und Kirchenbesucher nicht gesehen. Der letzte Angriff fand erst letzten Monat statt, als Siedler palästinensische christliche Kirchenbesucher bespuckten, nur weil sie neben ihrer Kirche standen. In der Tat hat Israel hart daran gearbeitet, eine andere Lösung als die Zweistaatenlösung zu finden, in dem Glauben, dass es seine Besatzung Palästinas für immer aufrechterhalten kann! Das ist genau das, wovor die palästinensische Führung seit langem warnt … tötet nicht die Hoffnung auf Frieden.

Aber „sie benutzen Zivilisten als menschliche Schutzschilde“! Tatsächlich konnte Israel mit seiner hochentwickelten Technologie und der Überwachung jedes Zentimeters in Gaza keine Beweise für diese Behauptungen vorlegen. Ähnlich wie bei der Propaganda, die behauptet, die Palästinenser hätten das Baptistenkrankenhaus bombardiert. Die Besatzungsmacht mag in der Lage sein, einige Bilder zu fälschen und künstliche Intelligenz (KI) einzusetzen – wie sie es mit den Bildern der 40 Babys getan hat -, doch die Fakten legen nahe, dass palästinensische selbstgebaute Raketen in mehr als 20 Jahren keine 70 Israelis getötet haben; wie sollte dann eine Rakete Hunderte von Palästinensern töten? Haben sie solch hochexplosive Raketen? Die Antwort lautet „Nein“. Israelische Fake News, falsche Propaganda und Lügen halten sich nicht lange, wie die Ermordung der Journalistin Shireen Abu Akleh, die von einem israelischen Scharfschützen getötet wurde. Israel leugnete jede Verantwortung und machte die Palästinenser für ihre Ermordung verantwortlich, und einige Monate später stellte sich heraus, dass es ein israelischer Scharfschütze war.

Aber „Israel hat den Gaza-Streifen verlassen“! Nun, der Gazastreifen ist ein Teil von Palästina. Vielleicht sind die israelischen Truppen noch nicht physisch in Gaza, aber seit 2007 hat Israel den Gazastreifen in das „größte Freiluftgefängnis der Welt“ verwandelt, in dem 2,3 Millionen Palästinenser auf 365 Quadratkilometern leben. Die Menschen in Gaza stehen unter einer illegalen Land-, Luft- und Seeblockade, die den Personen- und Warenverkehr behindert.

In dieser Situation ist es wirklich erschütternd zu sehen, wie Beamte pro-palästinensische Demonstrationen kritisieren und sie der Unterstützung des Terrorismus bezichtigen. Millionen Menschen von Tokio bis New York, von Schweden bis Südafrika und Australien … Unterstützen sie alle den Terrorismus? Sehen all diese Menschen etwas, was diejenigen, die sie als Unterstützer des Terrorismus bezeichnen, nicht sehen? Bei der Untersuchung der Demonstrationen im Norden und Süden, im Osten und Westen konnten wir keine Anzeichen oder Hinweise auf eine Partei oder politische Zugehörigkeit feststellen. Vielmehr haben sich all diese Menschen aus Gewissensgründen zu Wort gemeldet, nachdem sie das Grauen der von Israel verübten Massaker und des Völkermords gesehen haben. Die Massen haben sich versammelt, um ihre Unterstützung für das menschliche Leben, ihre Unterstützung für die Menschlichkeit und ihre Unterstützung für die Würde, für die Grundrechte der Palästinenser auf Leben und freie Entfaltung zu zeigen.

Die Doppelmoral vieler Politiker kann als schockierendes Eingeständnis gewertet werden, dass sie den Wert eines palästinensischen Kindes, einer Frau oder eines Bürgers nicht mit dem Wert anderer Bürger gleichsetzen. Wenn die Tötung unschuldiger palästinensischer Kinder und Zivilisten vorsätzlich war, dann handelt es sich um ein Kriegsverbrechen, das beim Namen genannt werden muss. Und wenn ihre Tötung ein „Fehler“ war, dann verdient sie die Verurteilung durch internationale Parteien, die Anerkennung und eine Entschuldigung.

Die Verantwortung muss jetzt überwiegen; die Verantwortung gebietet es, einen Weg in die Zukunft zu finden, auf dem Feindschaft an die Stelle von Freundschaft treten muss. Damit dies geschehen kann, braucht es jedoch Frieden, und Frieden kann nicht ohne die sinnvolle Einbeziehung der einheimischen Bewohner Palästinas – der Palästinenser – erreicht werden. Als Ureinwohner des Landes Palästina haben die Palästinenser nur ein einziges Ziel: die Beendigung der Besatzung und die Verwirklichung eines unabhängigen Staates Palästina mit Jerusalem als Hauptstadt.

Übersetzt mit Deepl.com



