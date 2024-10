Angriff auf Unifil-Truppe:Mützenich: Regierung soll Prosor einbestellen

Die Kritik am Angriff Israels auf die internationalen Unifil-Truppen im Libanon wächst – auch in Deutschland. Weil an dem Kontingent auch deutsche Soldatinnen und Soldaten beteiligt sind, fordert SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich die Einbestellung von Israels Botschafter Ron Prosor in Berlin.