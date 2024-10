https://www.trtworld.com/discrimination/anti-muslim-sentiment-sees-alarming-surge-in-europe-report-18224075



Anti-muslimische Stimmung in Europa nimmt alarmierend zu: Bericht

Ein Bericht der EU-Agentur für Grundrechte hebt einen starken Anstieg der anti-muslimischen Stimmung hervor. 47 Prozent der muslimischen Befragten berichteten von Rassendiskriminierung, gegenüber 39 Prozent im Jahr 2016.

Islamophobie in Deutschland / Foto: DPA

Fast die Hälfte der in Europa lebenden Muslime ist in ihrem täglichen Leben mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert, heißt es in einem Bericht der EU-Agentur für Grundrechte (FRA).

Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht „Being Muslim in the EU“, der auf Daten aus dem Jahr 2022 basiert, wies auf eine starke Zunahme der anti-muslimischen Stimmung hin. 47 Prozent der muslimischen Befragten berichteten von Rassendiskriminierung, gegenüber 39 Prozent im Jahr 2016.

Die Umfrage beleuchtete die zunehmenden Herausforderungen, mit denen Muslime in der gesamten EU konfrontiert sind, insbesondere in den Bereichen Beschäftigung und Wohnen.

„Muslime werden am häufigsten bei der Arbeitssuche (39 Prozent) oder am Arbeitsplatz (35 Prozent) diskriminiert“, hieß es.

Es wurde betont, dass diese Probleme Auswirkungen auf andere Bereiche wie Wohnen, Bildung und Gesundheitsversorgung haben.

Der Bericht fügte hinzu, dass Frauen, die religiöse Kleidung tragen, stärker von Rassendiskriminierung betroffen sind als Frauen, die keine religiöse Kleidung tragen, insbesondere bei der Arbeitssuche. Die Quote ist von 31 Prozent im Jahr 2016 auf 45 Prozent im Jahr 2022 gestiegen, wobei junge Frauen im Alter von 16 bis 24 Jahren mit 58 Prozent am häufigsten betroffen sind.

„Ein besorgniserregender Anstieg des Rassismus“

Auch die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt hat zugenommen. 35 Prozent der Befragten gaben an, dass sie aufgrund von Diskriminierung kein Haus mieten oder kaufen konnten, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 22 Prozent im Jahr 2016 darstellt.

Der Bericht hebt auch Probleme bei der Strafverfolgung hervor. Fast die Hälfte (49 Prozent) der von der Polizei angehaltenen Personen glaubt, dass sie Opfer von Racial Profiling wurden.

FRA-Direktorin Sirpa Rautio bezeichnete die Situation als alarmierend und sagte: „Wir erleben einen besorgniserregenden Anstieg von Rassismus und Diskriminierung gegenüber Muslimen in Europa.“

Sie führte dies auf Konflikte im Nahen Osten und eine ‚entmenschlichende anti-muslimische Rhetorik auf dem gesamten Kontinent‘ zurück.

„Wir müssen dafür sorgen, dass sich alle Menschen in der EU sicher, einbezogen und respektiert fühlen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion“, fügte Rautio hinzu.

