‚Anti-Zionism is antisemitism,‘ US House asserts in ‚dangerous‘ resolution Palestinian rights advocates denounce a Republican-led measure as push to smear Israel’s critics amid the war in Gaza.

Sich gegen die Politik der israelischen Regierung und Netanjahus Extremismus auszusprechen, ist nicht antisemitisch“, sagte die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib in den sozialen Medien [Datei: Nathan Howard/AP Photo].

Befürworter der Rechte der Palästinenser verurteilen eine von den Republikanern angeführte Maßnahme als Versuch, Israels Kritiker angesichts des Krieges in Gaza zu verleumden.

Die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib steht vor einem nächtlichen Himmel und hält ein Schild hoch, auf dem steht: „Biden, du lässt Gaza verhungern. Dauerhafter Waffenstillstand jetzt.“

Antizionismus ist Antisemitismus“, behauptet das US-Repräsentantenhaus in einer „gefährlichen“ Resolution

Von Ali Harb

6. Dezember 2023

Washington, DC – Palästinenserrechtler prangern eine Resolution des Kongresses an, die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt, und bezeichnen sie als „gefährliche“ Maßnahme, die darauf abzielt, die Meinungsfreiheit einzuschränken und vom Krieg in Gaza abzulenken.

Das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus verabschiedete die Resolution am Dienstag mit 311 zu 14 Stimmen. 92 demokratische Abgeordnete enthielten sich der Stimme und stimmten mit „anwesend“.

Die symbolische Resolution war als Versuch formuliert, den „drastischen Anstieg des Antisemitismus in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt“ abzulehnen.

Sie enthielt aber auch eine Formulierung, die besagt, dass das Parlament „klar und deutlich feststellt, dass Antizionismus Antisemitismus ist“. Außerdem wurde der Slogan „Vom Fluss zum Meer“ verurteilt, der von den Verfechtern der Rechte als ein Aufruf zur Gleichberechtigung im historischen Palästina verstanden wird.

Stattdessen wird er in der Entschließung als „Aufruf zur Auslöschung des Staates Israel und des jüdischen Volkes“ bezeichnet. Sie bezeichnete auch die Demonstranten, die sich letzten Monat in Washington, DC, versammelt hatten, um einen Waffenstillstand zu fordern, als „Krawallmacher“. Sie „verbreiteten eine hasserfüllte und abscheuliche Sprache, die antisemitische Themen verstärkte“, heißt es in der Resolution.

Husam Marajda, ein Organisator des US Palestinian Community Network (USPCN), sagte, die Resolution sei ein Versuch, die Verfechter der palästinensischen Rechte zu „vernichten“, indem man sie der Bigotterie bezichtigt und ihre Kritik an der israelischen Politik als Hassrede bezeichnet.

„Das ist sehr gefährlich. Sie schafft einen sehr, sehr schlechten Präzedenzfall. Es zielt darauf ab, unseren Befreiungskampf und unseren Ruf nach Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit zu kriminalisieren“, sagte Marajda gegenüber Al Jazeera.

Was ist Zionismus?

Der Zionismus ist eine nationalistische Ideologie, die zur Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 beitrug. Sie vertritt die Ansicht, dass das jüdische Volk ein Recht auf Selbstbestimmung im historischen Palästina hat, das die Zionisten als ihr angestammtes Heimatland betrachten.

Der Aufstieg des Zionismus in den späten 1800er Jahren war teilweise eine Reaktion auf den Antisemitismus in Europa.

Viele Palästinenser lehnen den Zionismus jedoch als Motor des Siedlerkolonialismus ab, der sie bei der Gründung Israels enteignet hat. Die Gründung Israels fiel mit der Vertreibung Hunderttausender Palästinenser zusammen, die in der so genannten Nakba, dem arabischen Wort für „Katastrophe“, gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Während sich die Palästinenser als die Ureinwohner des Landes betrachten, sind die Zionisten der Ansicht, dass das jüdische Volk historische und biblische Ansprüche auf das Gebiet des heutigen Israel hat.

Einige Hardliner unter den Zionisten, darunter auch Mitglieder der Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, vertreten die Auffassung, dass die heutigen palästinensischen Gebiete – das Westjordanland und der Gazastreifen – ebenfalls zu Israel gehören.

Bei einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen im November hielt Netanjahu eine Karte Israels hoch, die zeigte, dass sich das Land vom Jordan bis zum Mittelmeer erstreckt und auch das Westjordanland, den Gazastreifen und die syrischen Golanhöhen einschließt.

Einige Palästinenser machen den Zionismus auch für die israelischen Übergriffe gegen sie verantwortlich, die nach Ansicht führender Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International einer Apartheid gleichkommen.

In den USA lehnen die Befürworter der Palästinenserrechte seit langem eine Gleichsetzung von Zionismus und Judentum ab und weisen darauf hin, dass sich viele jüdische Amerikaner als antizionistisch bezeichnen.

„Sich gegen die Politik der israelischen Regierung und Netanjahus Extremismus zu stellen, ist nicht antisemitisch. Wer sich für Menschenrechte und einen Waffenstillstand einsetzt, um Leben zu retten, sollte niemals verurteilt werden“, begründete die palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib am Dienstag in einem Social-Media-Post ihre Ablehnung der Resolution.

Äußerst gefährlich

Marajda betonte, dass Palästinenser das Recht haben, sich dem Zionismus zu widersetzen, eine Position, die nichts mit Vorurteilen zu tun hat.

„Diese Resolution besagt, dass man, wenn man die israelische Regierung kritisiert, im Grunde genommen das jüdische Volk hasst“, sagte er. „Ich habe mir die Besatzer nicht ausgesucht – und die Palästinenser auch nicht.“

Die Resolution ist eine von mehreren pro-israelischen Anträgen, die der Kongress seit dem 7. Oktober verabschiedet hat. Die meisten US-amerikanischen Abgeordneten haben sich angesichts der Offensive Israels im Gazastreifen, bei der mehr als 16.000 Palästinenser getötet wurden, uneingeschränkt für Israel ausgesprochen.

Yasmine Taeb, Direktorin für Gesetzgebung und Politik bei MPower Change, einer muslimisch-amerikanischen Interessengruppe, bezeichnete die Resolution als „extrem gefährlich“.

„Sie setzt jede Kritik an der israelischen Regierung unmissverständlich mit Antisemitismus gleich. Im Grunde genommen verleumdet sie Millionen und Abermillionen von Menschen, die weltweit für einen dauerhaften Waffenstillstand demonstrieren, darunter auch jüdisch-amerikanische Organisationen“, so Taeb gegenüber Al Jazeera.

Die Interessengruppe Jüdische Stimme für den Frieden (JVP) verurteilte die Maßnahme des Kongresses ebenfalls umgehend.

„Die fälschliche Behauptung, Antizionismus sei Antisemitismus, bringt alle Juden mit dem israelischen Staat in einen Topf und gefährdet unsere Gemeinden. Sie schürt tödliche Gewalt und Zensurkampagnen gegen Palästinenser“, so JVP Action in einem Beitrag in den sozialen Medien.

„Wir sind stolze antizionistische Juden. Wir lehnen es ab, Gemeinschaften gegeneinander auszuspielen.“

Alle Republikaner im Repräsentantenhaus bis auf einen – den Kongressabgeordneten Thomas Massie – stimmten für die Resolution. Die Demokraten waren dagegen gespalten: 13 stimmten dagegen und 95 dafür, zusätzlich zu den 92, die sich der Stimme enthielten und mit „anwesend“ stimmten.

Jerrold Nadler, einer der wichtigsten jüdischen Demokraten im Repräsentantenhaus, hatte die Resolution am Montag abgelehnt und darauf hingewiesen, dass einige jüdische Gemeinden den Zionismus aus religiösen Gründen ablehnen und nicht als antisemitisch gebrandmarkt werden sollten.

„Während der meiste Antizionismus tatsächlich antisemitisch ist, sollten die Autoren, wenn sie überhaupt mit der jüdischen Geschichte und Kultur vertraut wären, über den jüdischen Antizionismus Bescheid wissen, der ausdrücklich nicht antisemitisch war und ist“, sagte er.

Demokraten gespalten

Nadler warf den Republikanern vor, die Unterstützung Israels zu nutzen, um „auf Kosten der jüdischen Gemeinschaft einen Keil zwischen die Parteien zu treiben“. Dennoch stimmte er am Dienstag nicht gegen die Resolution. Er entschied sich für „anwesend“.

Die Abstimmung machte die Spaltung der Demokraten in Bezug auf Israels Militäraktion in Gaza deutlich. Während der progressive Flügel der Partei auf einen Waffenstillstand gedrängt hat, haben Präsident Joe Biden und die Mehrheit der Demokraten im Kongress solche Forderungen vermieden.

Dies könnte jedoch ein Zeichen dafür sein, dass man sich von der Parteibasis abgekoppelt hat. Eine Reuters/Ipsos-Umfrage vom November ergab, dass 62 Prozent der demokratischen Wähler Israels Reaktion als „übertrieben“ ansehen. Zwei von drei Umfrageteilnehmern befürworteten einen Waffenstillstand.

Die Republikaner haben unterdessen Anträge eingebracht, von denen Kritiker sagen, dass sie darauf abzielen, die Spaltung der Demokraten zu verdeutlichen. Letzten Monat haben sie beispielsweise beantragt, der Kongressabgeordneten Tlaib, der einzigen Palästinenserin im Repräsentantenhaus, wegen ihrer Äußerungen zum Gaza-Krieg das Misstrauen auszusprechen.

Konservative werfen Demokraten, die gegen solche Maßnahmen stimmen, vor, israelfeindlich, wenn nicht gar antisemitisch zu sein.

Das bringt die demokratischen Abgeordneten in ein politisches Dilemma. Wenn sie die Gesetzentwürfe unterstützen, riskieren sie, große Teile ihrer Basis zu verärgern, aber wenn sie sich dagegen aussprechen, machen sie sich den Angriffen der Republikaner ausgesetzt.

Taeb sagte, dass die Gesetzgeber, die mit „Ja“ gestimmt haben, nicht zu Protokoll geben wollten, dass sie Antisemitismus mit Antizionismus gleichsetzen, aber gleichzeitig wollten sie als Gegner des Antisemitismus gesehen werden.

„Das ist einfach Politik“, sagte sie gegenüber Al Jazeera.

Die Resolution vom Dienstag wurde vom Kongressabgeordneten Max Miller mit eingebracht, der in den letzten Wochen für seine Äußerung „Wir werden [Palästina] in einen Parkplatz verwandeln“ für Empörung gesorgt hat.

Taeb sagte, die Tatsache, dass Gesetzgeber, die antipalästinensischen Hass geschürt haben, für solche Resolutionen eintreten, zeige, dass es bei der Maßnahme vom Dienstag nicht um die Bekämpfung von Vorurteilen gehe.

„Die Absicht dieser Mitglieder ist es, Friedensaktivisten zu verleumden und zum Schweigen zu bringen, die dazu aufrufen, das Massaker an palästinensischen Kindern und Familien zu beenden.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com



