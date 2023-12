Crazy that West still ‚trying to cast Israelis as victims‘ – Roger Waters Pink Floyd’s co-founder Roger Waters‘ heart and brain are „so full of all the political as well as humanitarian machinations of the Palestine question“ that he finds it difficult to escape from it.

Verrückt, dass der Westen immer noch versucht, die Israelis als Opfer darzustellen“ – Roger Waters

Das Herz und der Verstand des Pink Floyd-Mitbegründers Roger Waters sind „so voll von all den politischen und humanitären Machenschaften der Palästina-Frage“, dass es ihm schwerfällt, sich davon zu lösen.

Roger Waters spricht mit TRT World in einem exklusiven Interview, das in Chile, Südamerika, aufgenommen wurde. (FILE Photo: AP)

AP

Roger Waters spricht mit TRT World in einem Exklusivinterview, das in Chile, Südamerika, aufgezeichnet wurde. (DATEI-Foto: AP)

Roger Waters‘ tiefe Stimme und seine Texte sind dafür bekannt, dass sie bei seinen Zuhörern ein Gefühl der Introspektion hervorrufen. Seine Solidarität mit den Palästinensern hat ebenfalls Tausende von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert.

Paul Salvatori, Senior Producer von TRT World, traf sich mit Waters in Chile zu einem ausführlichen Interview, in dem er über seine Kindheit, Israels Krieg gegen Palästina, Goebbels-Propaganda und die heutigen Empfindlichkeiten und Ablenkungen sprach.

PAUL SALVATORI: Ich wollte mit Ihnen über Ihre Musik und Ihren Aktivismus in Bezug auf Palästina sprechen und vielleicht auch ein wenig über Ihre Tournee, und ich dachte, dass wir vielleicht zuerst einen Blick auf mich als Kanadierin und vielleicht auch auf Sie als Britin werfen sollten: Man kann mit Sicherheit sagen, dass wir einer Menge Mainstream-Medien ausgesetzt waren, die Palästina fälschlicherweise als, Zitat Ende, das Problem darstellen. Und ich bin neugierig, wann Sie das zum ersten Mal in Ihrem eigenen Leben bemerkt haben?

ROGER WATERS: Na gut, die alte Geschichte. Nun, diese alte Geschichte ist 2005, glaube ich. Ich war auf Tournee in Europa und vielleicht war es auf der „dunklen Seite des Mondes“. Ich weiß nicht mehr, was für eine Tour das war, und plötzlich, mitten in der Europatournee, ruft mich mein Agent an und sagt: „Wir haben hier vier Tage Zeit, wir könnten einen Gig dazwischenschieben. Hayarkon Park, Tel Aviv. Okay, wie auch immer. Sie trugen also den Hayarkon Park in meine Reiseroute ein und ich bekam sofort E-Mails. Die ersten kamen interessanterweise aus Nordafrika, von Marokkanern und Algeriern.

Und ich bin. Dann bekam ich einige aus den besetzten Gebieten, denn die BDS-Bewegung hatte gerade begonnen, das war das Jahr. Ich bekam also eine E-Mail von Omar Barghouti, den ich im Laufe der Jahre sehr gut kennengelernt habe.

Und ich sagte: „Bitte nicht ….“ und erklärte alles. Tatsächlich war die Show ausverkauft, aber ich sagte sie ab, nachdem ich gehört hatte, dass der Hayarkon-Park auf palästinensischen Gräbern gebaut wurde und bla, bla, aber ich kam zu einer Art internem Kompromiss, weil ich sehr wenig darüber wusste, was in Palästina vor sich ging. Ich verlegte den Auftritt in eine landwirtschaftliche Gemeinde, in der Kichererbsen angebaut werden. Es ist eine Art East Village, das zwei Namen hat – auf Arabisch heißt es, glaube ich, Wahd al-Salam – vielleicht irre ich mich – und auf Hebräisch heißt es Neve Shalom, und es liegt etwa auf halbem Weg zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Das Gute daran ist, dass es dort Juden und Muslime, Araber und Juden und Christen, Drusen und Agnostiker gibt. Und sie alle leben in dieser Gemeinschaft zusammen und bauen hauptsächlich Kichererbsen an. Alle ihre Kinder gehen gemeinsam zur Schule und sie lehren eine Art Liebe und Frieden. Also haben wir dort ein Konzert gegeben. Es kamen 60.000 Menschen, ich glaube, es war damals das größte Konzert, das je in Israel stattfand, und es war ein Riesenerfolg. Und sie waren alle Pink Floyd. Blah, blah, blah, blah, blah, bis zum Ende, als ich mich auf die Hinterbeine stellte. Da habe ich dann gesagt: „Ihr seid die Generation der jungen Israelis, die mit ihren Nachbarn Frieden machen müssen und bla, bla, bla.“

Und sie sagten: „Juhu, Roger, Roger, Roger, ……“ (die Gesichter sanken in Enttäuschung). Es war unheimlich. Sie sprangen von „Ja“ zu „Was zum Teufel meint er denn damit? Wir werden mit niemandem Frieden schließen. Seid ihr verrückt? Sie (die Palästinenser) sind Tiere. Ich meine, sie sagten nicht all das, aber sie wurden sehr, sehr still.

Jedenfalls reisten wir ab, und im nächsten Jahr ging ich zurück und machte eine ausgedehnte Tournee mit einer reizenden Dame namens Electra Patrio, ich glaube, so hieß sie, und wir fuhren durch das ganze Westjordanland. Es war erschütternder als alles, was ich mir damals im Jahr 2006 hätte vorstellen können, zu sehen, was da vor sich ging. Und die absolute Verachtung und Abscheu, mit der wir, ich mit dem britischen Pass, in einem UNRWA-Fahrzeug von all den jungen israelischen Grenzsoldaten und Menschen behandelt wurden. Ich erinnere mich, dass ich damals dachte – wenn sie so zu mir sind, wie mögen sie dann zu den Palästinensern sein?

Und jetzt, um es ganz aktuell zu machen, wissen wir genau, wie sie zu den Palästinensern sind, denn sie begehen in diesem Moment einen Völkermord in Gaza.

Sie haben in der Zeit, in der Sie in der palästinensischen Solidaritätsarbeit tätig sind, so viel gesehen, seit Sie in der BDS-Bewegung aktiver geworden sind. Aber ich frage mich, wie sich die Ereignisse seit dem 7. Oktober auf Sie ausgewirkt haben?

RW: Nun, wie jeder, der ein Herz hat. Ich verbringe mein Leben am Rande der Tränen……., denn man kann sich unmöglich in diese Lage versetzen, in ihre Lage. Diese Mütter und Väter, diese Kinder, diese 2,3 Millionen, jetzt etwas weniger, Menschen, die in Gaza leben und Tag und Nacht, Woche für Woche, von F-16 bombardiert werden. Man kann sich nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie das sein muss, und dass dies vom mächtigsten Imperium der Welt bejubelt wird, ist einfach nur widerlich. Ganz zu schweigen von [der zionistischen Organisation] B’nai Brith in Ihrem Land [Kanada] und Trudeau – er feuert das Ganze auch noch an. Was ist los mit diesen Leuten? Wie können sie so etwas nur tun? Wie können sie immer noch versuchen, die Israelis als Opfer darzustellen?

Es tut mir leid, dass meine Stimme sich zu erheben begann, denn es ist so verrückt, was sie tun und was die Israelis tun. Es ist jenseits aller Vorstellungskraft. Es übersteigt unsere Fähigkeit, uns so etwas Böses vorzustellen.

Ich wollte Sie ganz allgemein fragen, ob Sie denken, dass dies etwas über die dunkle Seite der Menschheit aussagt – das Böse, zu dem Menschen immer noch fähig sind?

RW: Jetzt werden wir philosophisch, und jetzt müssen wir Jahwe ins Spiel bringen. Irgendwann muss Gott ins Gespräch kommen, denn wenn man sich genau anschaut, was dort passiert, wird Gott ständig beschworen.

Mein Vater, das muss ich sagen, war ein bekennender Christ. Deshalb war mein Vater auch Pazifist und Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Als er 1939 einberufen wurde, sagte er: Nein, nein, ich kann nicht, ich bin Christ, ich kann niemanden töten.

Also sagten sie zu ihm: Willst du einen Krankenwagen fahren? Und er sagte: Ja, ich will. Und dann fuhr er von Kriegsbeginn bis 1941 Krankenwagen, bis er, nachdem er sich in erheblichem Maße politisiert hatte und der Kommunistischen Partei beigetreten war, beschloss, dass die Notwendigkeit, die Nazis zu bekämpfen, sein Christentum übertrumpfte. Also ging er zurück zur Einberufungsbehörde und sagte: „Entschuldigen Sie, ich habe meine Meinung geändert. Sie fragten: „Wer sind Sie?“. Waters hier. [Die Behörde sagte], sehen Sie, dieser Kerl hat einen Abschluss – Offiziersmaterial. Und das war das Ende der Sache. Also, wissen Sie, er hat seine Grundausbildung gemacht und dann die Offiziersausbildung, und dann ging er nach Nordafrika oder nach Italien. Und er wurde getötet.

Ich wollte Sie nach Ihrem geliebten Vater fragen. Eric Waters wurde noch Jahrzehnte später, nach dem Zweiten Weltkrieg, in Italien geehrt. Und ich weiß, dass Sie sich an ihn erinnern, als Sie etwa fünf Monate alt waren, wenn ich richtig liege. Ich frage mich also, ob das in Ihrem heutigen Aktivismus eine Rolle spielt?

RW: Ich meine, interessanterweise singe ich jeden Abend ein Lied, das von meinem älteren Bruder John handelt, der zwei Jahre älter war als ich, und wie er immer auf dem Schoß meines Vaters saß, wenn mein Vater auf Urlaub war, wenn er seine Ausbildung machte, die Grundausbildung und die Offiziersausbildung und solche Sachen. Das wird jeden Abend in der Show gezeigt. Man bekommt also ein Bild von meiner Familie und von meinem großen Bruder, von mir, meiner Mutter und meinem Vater. Und wir sehen das. Und ich sage am Ende des Liedes – ich wurde gnädigerweise von den gemeinsamen Erinnerungen verschont – das sind mein Vater und mein großer Bruder – denn ich war erst fünf Monate alt, als Daddy starb. Ich habe also keine wirkliche Erinnerung an meinen Vater. Aber ich kann Ihnen die Geschichte über den Tod meines Vaters am 18. Februar 1944 nicht erzählen, ohne dass mein Herz und meine Seele jetzt nach Gaza zurückkehren. Und fast jeder, mit dem ich spreche. Es ist so unaussprechlich, was die Israelis in Gaza tun, dass ich mit jedem Atemzug spüre, wie sich mein ganzer Körper dagegen auflehnt.

Aber ich bin froh, auch über die Vergangenheit zu sprechen.

PS: Es ist Ihnen hoch anzurechnen, dass Sie so hartnäckig sind, trotz des Widerstandes einiger dieser Gruppen seit der von Ihnen erwähnten Gruppe in Kanada.

Bnai Brith, meine Freunde!

Ich frage mich, woher Sie das nehmen, woher Sie Ihre Kraft nehmen, trotz dieses ständigen Drucks, der aus allen Richtungen zu kommen scheint?

RW: Von meiner Mutter. Mein Vater war tot, meine Mutter war es nicht. Und da gibt es diese eine oder andere Geschichte, die wahr ist, ich erzähle sie ganz schnell. Als ich ungefähr 13 war, hatte ich mit etwas zu kämpfen. Ich habe keine Ahnung, was es war – irgendeine Frage, warum? Und meine Mutter konnte sehen, wie es mir ging. Und sie schaute rüber und sagte: Was ist los?

Oh, Mum, nichts. Ich bin nur….

Sie sagte, hör zu, komm her, ich werde dir einen Rat geben. Während deines ganzen Lebens, Roger, wirst du auf unangenehme Probleme stoßen, Dinge, die du durchdenken und ausarbeiten und entscheiden musst, was zu tun ist, und Entscheidungen treffen musst.

Hier ist mein Rat: Wenn Ihnen das passiert, lesen Sie, lesen Sie, lesen Sie, und dann lesen Sie noch mehr. Finden Sie alles heraus, was es über das Problem zu wissen gibt, das Sie beschäftigt. Studieren Sie die Geschichte und lesen Sie nicht nur die Meinungen von Leuten, die mit Ihnen übereinstimmen, sondern lesen Sie alles, informieren Sie sich über alle Seiten der Sache. Wenn Sie das getan haben, ist die harte Arbeit vorbei.

[Roger hat geantwortet]: Wie meinen Sie das?

[Seine Mutter]: Nun, du hast die ganze schwere Arbeit getan.

Nun, was soll ich dann tun, Mum? Und sie sagte: Du tust das Richtige.

Weißt du, Mum, danke. Was für eine unglaubliche Lektion, die man einem Heranwachsenden erteilt. Wenn wir das nur unseren Kindern beibringen würden, anstatt ihnen, wie in Israel, beizubringen, dass Palästinenser Tiere sind, dass sie Untermenschen sind, und auf Ayelet Shaked zu hören, [die sagt] „wir müssen alle kleinen Schlangen töten. Und wenn es eine schwangere Frau mit einer kleinen Schlange in ihrem Bauch gibt, dann tötet sie.“

Was ist das? Ist es das, was Sie Ihren Kindern beibringen? Nein, ich habe Ayelet Shaked eine Seite aus dem Buch meiner Mutter nehmen lassen. Bringt euren Kindern bei, das Richtige zu tun.

Das ist ein so wichtiger Punkt, Roger, denn ich frage mich, ob die Menschen diese Sensibilität manchmal verlieren. Es gibt so viele Ablenkungen. Wir werden ständig dazu gedrängt, uns selbst auf neue Weise zu präsentieren. Und ich frage mich, ob die Menschen genau das aus den Augen verlieren – das Richtige zu tun?

RW: Ja, viele, viele Menschen sind der Propaganda unterworfen, und wie Sie vorhin die Mainstream-Medien erwähnten, der Propaganda der Mainstream-Medien, deren Aufgabe es geworden ist, das wiederzugeben, was in der Echokammer der herrschenden Klasse herumschwirrt. Und das ist es, was sie tun. Und die Menschen…. es sehr schwer, sich davon nicht beeinflussen zu lassen und einiges davon nicht aufzunehmen. Aber es ist extrem gefährlich, denn es ist Propaganda, und wir alle wissen, wie sich das alles in den letzten 150 Jahren entwickelt hat, als die Menschen erkannten, dass sie die ganze Macht haben, wenn sie den Schlüssel zur Verbreitung von Informationen in der Hand haben, d.h. die Medien. Wissen Sie, das geht zurück auf Voltaire, auf die Aufklärung. Die Weisen schreiben schon seit mehreren hundert Jahren darüber, aber es ist schwer für die Weisen, zu uns Normalsterblichen durchzudringen. Und warum ist das so schwer? Weil wir in einer Welt leben, in der es, nun ja, in den Vereinigten Staaten, wo ich lebe, ist das eine Welt, in der es nur eine Sache gibt. Es gibt nur einen wahren Gott, vor dem wir uns verneigen, und das ist der Profit. Der neoliberale Kapitalismus mit dem Profit auf dem Altar ist also der Gott, vor dem wir uns alle verneigen. Wenn man das tut, ist man am Ende. Es gibt keine Möglichkeit, aus dem Labyrinth dieses wirtschaftspolitischen Unsinns von Friedman herauszufinden, zur Erleuchtung zu gelangen oder die Liebe zu finden, die man im Herzen haben könnte, ein Mitgefühl für seine Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion oder Nationalität. Es ist fast unmöglich, den Weg dorthin zu finden.

Ich habe das Gefühl, dass es uns in die Wiege gelegt ist, das Richtige zu tun, aber unter den Bedingungen des neoliberalen Kapitalismus ist es uns fast abtrainiert.

RW: In den meisten von uns ist immer noch ein absoluter Instinkt verborgen, wenn man sieht, dass eine alte Dame auf der Straße hinfällt, geht man ihr zur Hilfe. Aber in Bezug auf die Art und Weise, wie unsere Regierungen arbeiten, wie ein Imperium funktioniert, ist es ausgelöscht. Es wird ausgelöscht. Wie wird es ausgelöscht? Durch Propaganda, die uns lehrt, dass die alte Dame auf der Straße in Wirklichkeit Ungeziefer ist und ausgerottet werden muss. Bäh. Igitt. Ich dachte, es wäre die Großmutter von jemandem. Oh, es ist Ungeziefer. Nun, in diesem Fall will ich es nicht sehen. Oder, oh, ich will es doch sehen. Ich möchte in einem Liegestuhl sitzen und applaudieren, während sie weiter Bomben auf Gaza abwerfen.

Ich frage mich, ob der Grund, warum Sie in Ihren Shows diese großen visuellen Zeichen haben – es ist nur eine Neugierde, die ich habe – ist, weil es dem Publikum sagt, dass Sie darüber nachdenken müssen, dass es jetzt die wichtige Sache ist, die wir alle als menschliche Wesen in Betracht ziehen sollten, ob wir es mögen oder nicht. Und das widerspricht, denke ich, der westlichen Kultur, die das Individuum feiert. Ich werde es tun. Glauben Sie mir nicht. Ich werde tun, was ich will. Aber wenn man das auf die Spitze treibt, dann ignorieren die Leute die ganze Zeit Dinge, über die sie sich Gedanken machen sollten, weil es bequem ist.

Ja, nun, interessanterweise habe ich die neue Redux-Version von Dark Side of the Moon gemacht, weil ich dieses Stück vor 50 Jahren geschrieben habe, und ich konnte sehen, dass das Geschäft und mein Musikgeschäft die Tatsache feiern würden, dass dieses Stück 50 Jahre alt ist.

Und ich habe gemerkt, dass die Leute nicht wirklich verstanden haben, worüber ich geschrieben habe, als ich es geschrieben habe. Und deshalb habe ich eine neue Version gemacht, die nachdenklicher ist und mehr, wie meine Tochter mir sagte, das ist großartig, Papa, denn das ist der 29-jährige, der das alles geschrieben hat, und der 79-jährige, der in diesem Werk 50 Jahre zurück- und vorwärtsschaut und darüber aus dem Alter von 79 Jahren nachdenkt, über die Arbeit des 29-jährigen, der mit großen Augen sagte: „Alles, was du berührst und siehst, ist alles, was dein Leben je sein wird. Das ist es. Und das ist ein zentraler Punkt von The Dark Side of the Moon. Man hat nur einen Versuch, soweit wir wissen.

Möchten Sie noch etwas sagen, bevor wir zum Schluss kommen?

Mein Herz und mein Hirn sind im Moment so voll von all den politischen und humanitären Machenschaften in der Gaza-Frage, in der Palästina-Frage, dass es mir schwer fällt, davon loszukommen und von all dem Mist, den ich in Südamerika erlebe, wo sie versuchen, meine Show abzusagen. Sie haben gerade versucht, meine morgige Show abzusagen [ hier in Santiago, in Chile, wo ich weiß, dass ich enorm populär bin, nicht nur, weil die Shows ausverkauft sind, sondern auch in Buenos Aires, und trotzdem hat die israelische Lobby versucht, meine Shows in Buenos Aires abzusagen, mit der Begründung, ich sei ein Antisemit, was ich natürlich nicht bin! Das ist völliger Blödsinn. Und trotzdem erfinden sie Geschichten, verstärken sie und drucken sie wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und ich weiß, dass wir es nicht sagen dürfen, aber es ist direkt aus dem Goebbels-Drehbuch – je größer die Lüge, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Leute glauben, dass es das ist, was diese dummen A**löcher gegen mich getan haben.

Das sind sehr, sehr dumme Leute, und sie hängen völlig an der Idee des illegalen Siedlerkolonialismus der zionistischen Bewegung in Palästina, und die anderen Verrückten, die sich dem angeschlossen haben, sind christliche Evangelikale in den Vereinigten Staaten, die Israel unterstützen wie Biden, und warum? Weil sie die Juden alle in der Hölle brennen sehen wollen, wenn Jesus bei seiner Wiederkunft kommt und sie alle händchenhaltend in den Himmel kommen, und sie glauben diesen Schwachsinn. Und ich weiß, dass sie bereit sind, diesen ganzen schönen Planeten, auf dem wir leben, zu opfern. Sie sollen glauben, was sie wollen, aber sie sollten keine politischen Machtpositionen innehaben, denn das ist verrückt.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …