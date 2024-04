Antizionistische Haggadah für Pessach 5784/2024 JVP

Jüdische Stimme für „Frieden“ NYC veröffentlicht antizionistische Haggada für Pessach 2024!

Exodus aus dem Zionismus

Wenn wir uns in diesem Jahr zum Pessachfest versammeln, tragen wir sowohl Trauer als auch Entschlossenheit tief in unseren Herzen. Wir wissen, dass dieses Jahr anders ist als alle anderen Jahre. Die israelische Regierung setzt ihren Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen mit aller Macht fort. Wir können nicht feiern, solange es eine Hungersnot gibt.

Da uns die Lehren des Pessachfestes am Herzen liegen, nämlich dass alle Menschen es verdienen, aus der Knechtschaft befreit zu werden, und dass wir gemeinsam gegen die unterdrückerischen Pharaonen kämpfen müssen, um zu einem Ort der kollektiven Befreiung zu gelangen, hat die JVP diese Opfergaben zusammengestellt, damit wir unsere heilige Arbeit fortsetzen können, um für die Beendigung von Völkermord und Apartheid zu mobilisieren – und um eine umfassende Praxis des Judentums jenseits des Zionismus aufzubauen.

Virtuelle Veranstaltungen

Befreiung unserer Seder-Tische für Palästina: Wie man an Pessach schwierige Gespräche führt | 17. April

Scheuen Sie sich nicht vor schwierigen Gesprächen an Pessach. Nehmen Sie am Workshop der JVP am Mittwoch, den 17. April, teil und machen Sie sich bereit, mit Ihren Lieben über Palästina zu sprechen.

Antizionistischer Seder der JVP für eine kollektive Befreiung | 25. April

Wir decken den Pessachtisch für Ihre Trauer, Ihre gebrochenen Herzen, Ihre Wut, Ihre Angst, Ihre Dankbarkeit und all unsere Träume von kollektiver Befreiung. Nehmen Sie am Donnerstag, den 25. April, an einem virtuellen antizionistischen Seder für die kollektive Befreiung der JVP teil. Während der gesamten Dauer der Veranstaltung werden Untertitel und ein ASL-Dolmetscher zur Verfügung stehen.

Persönliche Veranstaltungen und Aktionen

Notfall-Massenseder auf den Straßen | NYC, 23. April

Sind Sie in der Gegend von NYC? Schließen Sie sich uns am Dienstag, den 23. April zu einem Emergency Mass Seder in the Streets an. Gemeinsam werden wir ein Ende der US-Finanzierung für das israelische Militär fordern.

Mimouna für Palästina | San Francisco, 30. April

In der Bay Area? Schließen Sie sich am Dienstag, den 30. April, antizionistischen SWANA-Juden für ein Mimouna-Ritual an, bei dem der Dichter Yahya Ashour aus Gaza auftritt.

Bleiben Sie dran für weitere lokale Veranstaltungen und Aktionen.

Shulchan Orech Gelöbnis

Wir können nicht mit gutem Gewissen festliche Seder-Mahlzeiten genießen, wenn ein Staat, der im Namen des jüdischen Volkes handelt, Millionen von Palästinensern absichtlich hungern lässt. Leisten Sie dieses Pessachfest gemeinsam mit uns den Shulchan Orech Pledge.

JVP Haggada 5784/2024: Exodus aus dem Zionismus

Wir holen uns unsere geliebten, Jahrtausende alten Traditionen von einem 76 Jahre alten Apartheidstaat zurück und besinnen uns auf die uns überlieferten Werte. Wir beanspruchen unseren Feiertag der Befreiung als Teil der Rückgewinnung des Judentums vom Zionismus und seines Aufbaus jenseits des Zionismus. In diesem Sinne haben wir die JVP Haggada 5784/2024: Exodus aus dem Zionismus.

